Mauricio Macri salió a defender este viernes la decisión del gobierno de Javier Milei, anunciada a través de la Secretaría de Transporte -dependiente del Ministerio de Economía comandado por Luis Caputo-, de cortar los subsidios en esa área a las provincias, gesto que fue interpretado por varios gobernadores como una suerte de represalia tras la derrota sufrida en el Congreso por el oficialismo luego del regreso a comisión de la ley ómnibus.

El expresidente compartió en redes sociales un mensaje de quien fue su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que escribió: “SI QUEREMOS CRECER HAY QUE ROMPER EL SISTEMA -Diagnóstico: Argentina está quebrada”. Tras ello sumó: “En muchos sentidos pero, sin dudas, está quebrada económicamente. Y está así principalmente porque gran parte de la política, que desconoce el concepto de “bienes escasos”, viene planteando sistemáticamente como solución normativas enfermizamente regulatorias”.

Dietrich apuntó contra los políticos que, según él, “no saben cómo administrar un kiosco, el riesgo de invertir, no tener para pagar sueldos o tener una demanda laboral”. En esa misma línea, y en un gesto de apoyo al Presidente, analizó: “La gente hoy entiende la realidad mejor que los políticos. Sabe que como país estamos económicamente quebrados, que las cosas tienen un valor y que todo lo que se promete como gratis o barato, alguien lo paga, generalmente los que menos tienen. Por eso votó como votó”.

Y reforzó la idea de que no se puede cambiar el sistema a partir del “consenso absoluto”, ya que “ese consenso, hoy, es no cambiar”, y apuntó así contra los legisladores. “No les conviene [cambiar]”, escribió.

“Tienen que entender que realmente nuestro país está quebrado. Claramente será una dinámica compleja y los próximos meses van a ser realmente duros. Durísimos. Y si el Gobierno Nacional gana esta batalla contra el sistema que nos trajo hasta acá, es probable que el país cambie, que desaparezcan aquellos que se perpetuaron en un estado cada vez más grande”, agregó el exfuncionario.

Para cerrar, compartió su conclusión: “Hay una oportunidad histórica de patear con todo el avispero y hacer lo que nunca se hizo en nuestro país. Nosotros marcamos el camino entre el 2015 y el 2019. La situación actual requiere algo mucho más profundo. Algo que no sé si hubiésemos podido hacer nosotros en esta nueva etapa. No importa quién lo haga. La situación requiere grandeza, despojarse de especulación partidaria. Sólo así podemos ganar estas batallas que nos generó la mala política y encauzar la vida diaria y el futuro de todos los argentinos. Como ya dijo alguien alguna vez: ¡Es hoy, es acá, es ahora!”.

La defensa de Macri a la decisión del líder de La Libertad Avanza (LLA) se da horas después de lo decretado por la Secretaría de Transporte el jueves, que anunció que los subsidios al transporte público en el interior serán a partir de ahora materia provincial, ya que el Gobierno enviará menor dinero al Fondo Compensador del Interior.

Esta decisión sucede luego de que Caputo advirtiera que el ajuste fiscal a las provincias sería mayor si el proyecto oficialista no se convertía en ley.

