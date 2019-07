Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de julio de 2019 • 12:53

El presidente Mauricio Macri encabezó hoy el acto de inauguración del renovado centro logístico para el mantenimiento de trenes eléctricos del ferrocarril Roca, en Tolosa, en el partido de La Plata . Junto a María Eugenia Vidal y otros funcionarios, se refirió al mote de "hada virginal" que la senadora y exmandataria Cristina Kirchner le había endilgado a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires .

Macri criticó la "falta de inversión, de cuidado" del pasado, celebró la "revolución de los trenes" y destacó la reapertura del taller ferroviario "después de casi 20 años" -había cerrado en 2001-.

"[Pasaron] Cuarenta años sin que el Estado invirtiera en el Roca. Cuarenta años es mucho tiempo: yo tenía 20, aspiraba a ser un gran jugador de fútbol... mentira, ya era pata dura. Pero María Eugenia, que está de moda que comenten otras personas acerca de tus estados, en esa época eras seguro... Cinco años... Era virginal seguro", aseguró, entre risas.

Vidal reaccionó enseguida: también entre risas, alzó su mano derecha para "chocar los cinco" con el Presidente.

Macri bromeó con Vidal acerca de lo que dijo CFK. Fuente: Youtube 00:39

Video

Qué pasó. La senadora, expresidenta y precandidata a vice del Frente de Todos se había referido a Vidal durante la presentación de su libro Sinceramente en la ciudad de Rosario . "Hay dirigentes mujeres que no son del campo nacional y popular, que son jóvenes, de 45 años, que no son viudas como yo, yo soy viuda, no divorciada... Sin embargo... 'hadas virginales'", había dicho.

Poco después, la gobernadora bonaerense se refirió a las palabras de Cristina. "No es la primera vez que enfrento el machismo en política, ha venido tanto de hombres como de mujeres. En 2015 me dijeron Vidal es Heidi; ahora, Vidal es un hada virginal; Vidal es Macri. Pareciera que Vidal nunca puede ser Vidal, que es difícil aceptar o tolerar que una mujer gobierne la provincia más grande de la Argentina", planteó.

Cristina Kirchner se había referido a Vidal como "hada virginal" 00:33

Video