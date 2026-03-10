El puntapié inicial de la “Argentina Week”: entusiasmo, elogios y salones llenos en la noche de Nueva York

NUEVA YORK.- Un gobernador de una importante provincia argentina productora de energía charla animadamente con el CEO de una de las principales compañías del país, que revisa su celular para ver en tiempo real el precio del barril de crudo luego de un día de volatilidad global. “Ven, está a US$93 dólares, después de tocar los US$120. Hay que dejar que esto se tranquilice”, evalúa el ejecutivo, que evita las empanadas de carne de copetín en la sede del consulado argentino en Nueva York.

A pocos metros, delante de la barra donde se servía vino malbec mendocino, otro gobernador del norte destacaba los avances para concretar inversiones con la multinacional minera Rio Tinto, y de fondo se escuchaba a un ejecutivo de una pesquera norteamericana que opera en Chubut destacar los beneficios de la reforma laboral aprobada por la administración de Javier Milei.

“Ayudará mucho”, aseguró, y tras cartón ensalzó la iniciativa del Gobierno para captar inversiones con un megaevento en la capital financiera de Estados Unidos. “Es espectacular, lo esperábamos hacía mucho tiempo”, destacó. Fue un comentario que -palabras más, palabras menos- se repetía de boca de muchos de los más de 350 invitados que atiborraron los salones de la sede diplomática ubicada a 400 metros del Central Park.

El imán en el que se convirtió Manhattan en las últimas horas para funcionarios, empresarios, CEO, inversores y líderes del mundo financiero atraídos por la convocatoria de la “Argentina Week” convergió, finalmente, en una recepción el lunes por la noche en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hizo el lanzamiento formal.

“Estamos ante una tormenta perfecta para que haya una revolución económica en la Argentina, y queremos que sean parte de este viento de cambio como individuos, como empresas y como país", invitó Adorni, en un atril montado en las escaleras con la bandera argentina detrás. También describió un “contexto global absolutamente desafiante”.

Lo escuchaban desde altos funcionarios del Gobierno -como el ministro de Economía, Luis Caputo, su viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili- al embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas, gobernadores como Rolando Figueroa (Neuquén) y Martín Llaryora (Córdoba), empresarios como Alejandro Bulgheroni, Hugo Eurnekian y Francisco de Narváez, y CEOs como Horacio Marín (YPF) y Miguel Galuccio (Vista Energy).

Muchos estaban sorprendidos por el nivel de convocatoria del evento, que tendrá este martes su primer plato fuerte con un discurso de Milei desde las 9 (hora local) en la sede del JP Morgan. “Nunca se había visto algo así encarado por la Argentina acá en Estados Unidos”, graficaba un banquero. “En nuestro sector se venía hablando de esto hace mucho tiempo”, añadió otro.

Milei no fue de la partida, y estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno en la 12°gala anual J100 de The Algemeiner, un diario basado en Nueva York que agasajó a personalidades que “influyen positivamente en la vida judía”.

En el consulado argentino, a cargo de Gerardo Díaz Bartolomé, el bandejeo de croquetas de hongos y bruschettas con carne amenizaba las charlas de los empresarios, CEOs y directivos del mundo de las finanzas. Aunque había muchos argentinos que viajaron especialmente para la convocatoria del Gobierno, también hubo presencia de ejecutivos de compañías norteamericanas y globales.

Se palpaba el optimismo sobre el rumbo de la Argentina, las posibilidades que abrió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI ) y los efectos de las reformas de la administración libertaria. El foco pasó ahora a la expectativa de cómo decantarán las dos jornadas de la “Argentina Week” este martes, en el JP Morgan, y el miércoles, en el Bank of America.

El embajador Alec Oxenford -uno de los principales impulsores del evento- destacó que allí, de los 400 asistentes, cerca de la mitad serán de firmas norteamericanas y globales; 30%, argentinas, y 20% de argentinos radicados en el extranjero.

El diplomático -que fue cofundador de OLX- compartió una foto Facundo Gómez Minujín (CEO de JP Morgan en la Argentina), Sebastián Loketek (ejecutivo de Bank of America) y Hernán Kazah (cofundador de Kaszek), quienes lo acompañaron en la iniciativa calificada como “el mayor road show de inversiones de la Argentina”.

También sobrevolaron las consultas económicas. “Con el Fondo Monetario Internacional viene todo muy bien”, coló un alto funcionario económico -pulgares en alto- al tanto del diálogo en Washington con el organismo multilateral sobre la segunda revisión del acuerdo.

Otros de los que dijeron presentes en la noche neoyorquina fueron Bettina Bulgheroni, presidenta del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP); Julio Patricio Supervielle, del Grupo Supervielle; Jim Fitterling , presidente y CEO global de Dow Inc.; Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina; Michael Meding, directivo de McEwen Copper; Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina; Gabriela Renaudo, CEO de Visa para Argentina y el Cono Sur; Juan Farinati , presidente y CEO de Bayer Cono Sur ; el empresario Martín Varsavsky; Pablo Quirno, Country Manager Argentina de Ualá; Horacio Reyser, fundador de Ventus Capital Partners, y Mariana Schoua, CEO de Aconcagua Energía Generación y presidenta de AmCham.

Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro) fueron otros de los gobernadores que estuvieron en el consulado, y que por la mañana habían participado de un encuentro con Caputo en la sede del Council of the Americas. Se sumó Federico Ramos Napoli, secretario de Asuntos Nucleares.