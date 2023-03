Macri no será candidato a presidente: Miguel Ángel Pichetto contó cómo se enteró de la decisión

escuchar

“Conocía desde anoche la decisión”, aseguró esta tarde el Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto. El excompañero de fórmula de Mauricio Macri volvió a lamentar hoy que el expresidente haya anunciado que no buscará el Ejecutivo en las elecciones de este año, y detalló que el fundador del Pro le anticipó la noticia vía mensaje. “Me mandó un mensaje que iba a haber una noticia que mucho no me iba a convencer” , contó, y agregó: “Le dije que lo entendía, lo comprendía y que le mandaba un abrazo fraterno”.

“Yo hubiera preferido que fuera él”, volvió a insistir, en diálogo con TN. Sin embargo, focalizado en los próximos comicios, Pichetto consideró: “Es imprescindible consolidar dentro de Juntos por el Cambio el debate de las ideas, el programa y el debate presidencial”.

Según el Auditor General de la Nación, Macri debería intervenir en quién será el candidato de la fuerza opositora. “Pero es una decisión personal”, destacó, y añadió: “Él hay dicho que cree en la competencia. Él seguramente se va a mantener en un marco de neutralidad, por lo que ha dicho hoy”.

El anuncio de Macri supone -de acuerdo a Pichetto- en una decisión que abre el juego de las candidaturas en el oficialismo. “Macri era la pantalla que cohesionaba al kirchnerismo”, dijo, y explicó: “Era el demonio, la derecha. El infierno son los otros. Ahora se corre ese velo, vamos a ver qué pasa en el oficialismo, si se renueva, si persiste con candidaturas que han fracasado” .

Pichetto también utilizó las redes para analizar la decisión del expresidente. “Macri es la figura política más importante de la coalición. Es imprescindible ahora debatir el liderazgo presidencial. Hoy está pendiente”, evaluó.

Y concluyó: “La coalición debe unificar el programa político además de un plan económico. Yo soy pre candidato a presidente dentro de JxC por mi partido Encuentro Republicano Federal”.

El anuncio de Macri

Este domingo, a través de un video grabado, Mauricio Macri anunció que no será candidato a presidente en las elecciones de este año.

Su decisión se conoció a horas del fuerte operativo clamor a favor de la vicepresidenta que lanzó el 24 de marzo gran parte del kirchnerismo, encabezado por La Cámpora, que en la marcha del Día de la Memoria pidió por “Cristina presidenta”.

Hubo elogios de toda la plana mayor de Juntos por el Cambio. Desde los precandidatos presidenciales de Pro hasta los principales dirigentes de la UCR valoraron la decisión de Macri de bajarse de la carrera electoral. Destacaron como un gesto de grandeza y una oportunidad para lograr la unidad del espacio el anuncio formulado esta mañana por el expresidente.

