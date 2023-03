El plan de Carlos Melconian para el próximo presidente

escuchar

En el futuro económico hay un tapado al que consultan por igual Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Con muy bajo perfil, Carlos Melconian, titular del Ieral y uno de los economistas más respetados por el círculo rojo, prepara su plan económico para el futuro presidente y ya tuvo encuentros con 17 gobernadores entre los que se encuentra el de Córdoba, Juan Schiaretti. Tiene lazos estrechos con ambos precandidatos de Juntos según pudo confirmar LA NACION con la mesa chica de la jefa del Pro y del jefe de gobierno porteño. Este programa va en paralelo a lo que realizan los equipos técnicos del principal frente opositor y donde Luciano Laspina y Hernán Lacunza aparecen como las espadas del Pro.

Su llegada a la Fundación Mediterránea hace un año no fue casual. Se trata del think tank cordobés que generó en los ‘90 la hoja de ruta con la que se desempeñó luego Domingo Cavallo. La familia Urquía (Aceitera General Deheza), Pagani (Arcor), Rocca (Techint), Eskenazi (Petersen), Mindlin (Pampa Energía), entre otros apellidos del empresariado local, forman parte de la estrategia “de no ir a ciegas a un futuro gobierno” y tener ciertas condiciones de lo que viene, que se trabajan con los equipos técnicos de la fundación por estas horas”, resumieron desde la sede cordobesa, cuyos ingresos se dispararon durante los últimos doce meses. La situación es muy distinta a la de 2015, cuando Melconian sonaba como el candidato puesto de Mauricio Macri y luego fue Alfonso Prat-Gay quien ocupó esa posición.

El plan tiene por el momento tres aristas principales. La primera es un shock de desregulaciones en el sector privado. Para eso trabaja con economistas que van desde Tierra del Fuego a la Quiaca y con quienes ya operan sobre concreto en la micro sectorial. “Por ejemplo, Rubén Cherñajovsky (Newsan) y Nicolás Caputo (Mirgor) ya saben que el régimen de Tierra del Fuego va a cambiar en caso de ser gobierno. Es imposible mantener los actuales niveles de subsidios”, afirmó una fuente con acceso al plan. Y agregó: “Aerolíneas tampoco va a continuar como la conocemos, pero ojo que eso no implica cerrarla sino ir con algo consistente para la viabilidad de todo el sector aerocomercial”.

El segundo de los ejes, muy vinculado con el primero, es la estabilidad macroeconómica. Allí a diferencia de lo que proponen los candidatos, los técnicos dicen que no serán suficientes 100 días. “Muchos olvidan que durante la primera presidencia de Carlos Menem los dos primeros años no fueron nada sencillos. Ahora tampoco lo será”, resumió un empresario con buena llegada a Melconian.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

La tercera pata será una reforma integral del sector público en la que se buscará primero alinear los precios relativos, mientras en paralelo se avanza con el régimen cambiario y su infinidad de cepos y se alinea el escenario para la bimonetariedad, que es un esquema muy distinto al del 1 a 1 en el que el dólar y el peso convivan. Sin prisa, pero sin pausa. Unas 70 personas son las que lo vienen preparando a nivel nacional entre los que se encuentran los mediterráneos, como llaman habitualmente al ala técnica de la fundación. Pero también hay retiros de hasta dos días con la mesa chica de los líderes del plan, entre los que se encuentran Melconian, Rodolfo Santángelo (su socio), Daniel Artana (hombre clave de FIEL), Enrique Szewach y Facundo Martínez (hoy con sombrero Ieral). Funcionan como una especie de médicos generalistas que luego se complementan con los especialistas de áreas específicas.

En los próximos días comenzará a verse también un nuevo capítulo que supone empezar a abrir el plan Melconian. Un ejemplo de ello será esta semana un encuentro junto a Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema, para hablar sobre las instituciones pero también hay dos tipos de reuniones que se celebran con asiduidad. Una es con Bullrich, Larreta y Macri por separado. La relación entre Melconian y la precandidata a presidente data del verano de 2022. Fue en Punta del Este donde se encontraron a solas por primera vez y ella valoró su capacidad de jugar más allá de la economía. Con Larreta, en cambio, la nueva etapa de la relación se selló hace pocos meses a puertas cerradas. Se conocen desde hace mucho tiempo hasta el punto de que fue el jefe de gobierno quien lo convocó para ser candidato a senador en 2007. Tienen en común la pasión por Racing y que ambos son economistas. Con Mauricio Macri, en tanto, se generan largas reuniones y llamadas telefónicas de actualización sobre la temperatura social y sobre las consecuencias futuras de las medidas que hoy toma el gobierno.

En varios de esos encuentros se discute sobre la necesidad de reconstruir el área económica con todas las responsabilidades que tuvieron Roberto Lavagna y Domingo Cavallo cuando fueron ministros y también de la importancia de la unidad política para acelerar las reformas. “No creemos que esta etapa suponga un nuevo Jorge Remes Lenicov ni un Erman González”, aseguró uno de los economistas que trabaja en la Mediterránea. Después del Plan Aguantar vendrá un plan de shock con horizonte, resumieron fuentes cercanas a Melconian.

Las peripecias de Massa

Mientras tanto, en el despacho de Sergio Massa se viven por estos días tiempos de política explícita. Si bien mantiene la disposición de su escritorio que tenía Martín Guzmán, su inmediato antecesor, hay un factor de época que marca los nuevos tiempos. Las seis pantallas en las que se veían los mercados en tiempo real, la valuación de los bonos y el riesgo país desde la época de Axel Kicillof se encuentran apagadas por pedido de Eduardo Setti, el secretario de Finanzas a quien Massa llamaba de manera insistente ante cada vaivén. Las señales de TV, en cambio, están encendidas y los pasillos son un hervidero de reuniones y ejecutivos como hace tiempo no se veía. Cada cual atiende su juego.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, luego del acto en Palmira, Mendoza. Esteban Collazo/Presidencia

Después de defender el canje forzoso de la deuda en dólares, Massa ultima los detalles del plan octubre 2023 y el contraataque judicial. La Fundación Apolo, una organización cercana al partido Republicanos Unidos, que integran Ricardo López Murphy y Roberto García Moritán, denunció al Ministro y al presidente Alberto Fernández por obligar a los entes públicos, incluida la Anses, a cambiar sus bonos en dólares por títulos en pesos. Hay al menos tres denuncias más en proceso.

El ministro de Economía tiene, sin embargo, otros cuatro desvelos principales. En lo económico generar nuevas “bolsas” de dólares con planes específicos para sectores cuya balanza exportadora sea superavitaria, cerrar nuevos aportes de organismos multilaterales e inaugurar el 20 de junio el gasoducto Néstor Kirchner. Para esa fecha está previsto convocar a una foto familiar en la que se encuentren los tres accionistas principales del Frente de Todos: Cristina Fernández, Alberto Fernández y el propio Massa. Intentarán instalarlo como un hito fundacional. O mejor dicho como la refundación.

El cuarto eje del ministro de Economía es pragmático. Un indicio lo muestra la foto que tiene en su oficina junto a Malena Massa, futura precandidata por Tigre, su mujer y su socia política, y el otro la imagen de todas las manos de su familia. Ahí está una pista de su futuro inmediato. Buscará mantener la representación de un tercio del Frente que hoy tiene en los distritos de la provincia de Buenos Aires y en el Congreso nacional, que según dicen sus allegados le dan la fortaleza suficiente como para ser valorado por la propia Cristina, pero encuestas en mano repite una y otra vez que no se bajará de donde no se subió. A su vez, tiene en la mira al sector eléctrico.

El último apaga la luz

“No vamos a bajar los brazos frente a las extorsiones”. La frase corresponde a un alto directivo de Edesur, quien vio en los últimos días como las amenazas latentes se convertían en una realidad concreta. La distribuidora eléctrica pertenece al grupo italiano Enel y estará en venta desde fines de marzo con un mandato formal en manos del Santander. Sin embargo, entre los directivos están convencidos que las jugadas de los últimos días tienen como objetivo que el traspaso sea más por desesperación que por negocio. Y aseguran que eso no va a ocurrir.

La valuación de mercado de la filial estaba en US$1500 millones durante el gobierno de Macri y hoy estaría cerca de un tercio de ese monto. Esto tampoco es casual. “Hay una decisión política de forzarnos a ceder nuestras acciones a grupos interesados del kirchnerismo. Quién será la contraparte es para nosotros fundamental y eso no lo encontramos entre los que se nos acercan con aval político. Buscamos una salida de negocios genuina”, graficó una alta fuente del mundo energético que no sale de su asombro por lo que están viviendo.

El raid de la competidora del grupo Vila Manzano en el mundo de la distribución no da respiro. El interventor del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), Walter Domingo Martello, solicitó a la justicia una medida cautelar de prohibición de salida del país de los principales directivos de la empresa. La presentación judicial amplía la denuncia penal presentada la semana pasada. En eso no hubo grieta con Rodríguez Larreta quien también denunció penalmente a la empresa por los reiterados cortes. La política en un año electoral le ganó a la verdad. La empresa cubre hoy un 35% de los costos de la electricidad con lo que cobra de tarifas, sólo un año (en 2010) giró utilidades desde que asumieron la concesión en 1992 y tiene varias promesas para incrementar sus valores de referencia durante los próximos días. El impacto de los cortes de luz fue mayor que el de otros años y, pese a que el Gobierno dice ahora que va a controlar, ya tenía ese rol desde siempre con los organismos reguladores.

Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y hombre de Cristina Fernández de Kirchner, desembarcó ya en las oficinas de la calle San José. Tiene previsto hacer política con los intendentes de la zona en las que opera la compañía de capitales italianos y reunirse con representantes del Gobierno de la Ciudad para ver qué necesitan. La causa está a cargo del juez federal Julián Ercolini en un contexto cada vez más enrarecido. “Todos sabemos que la solución no está en la judicialización sino en las inversiones. Pero una muestra teníamos que dar y nuestra apuesta es correr el eje. Después de todo las elecciones están a la vuelta de la esquina y que el último apague la luz”, ironizó un alto funcionario del gobierno nacional. Paradójicamente con un juego de palabras de una vieja publicidad de Edenor.