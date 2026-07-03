Macri vs. Macri: el líder de Pro duda en apoyar el plan reeleccionista de su primo en la Capital y explora alternativas

La pelea de Mauricio Macri con su primo Jorge llega a su punto más álgido. De hecho, el titular de Pro duda del plan reeleccionista que puso en marcha el jefe de gobierno porteño y no descarta la posibilidad de buscar candidatos alternativos para disputar los próximos comicios en la ciudad de Buenos Aires.

Pese a que recorre el país para robustecer la marca de Pro, ostenta sus nexos con el establishment y da indicios de que pretende construir una candidatura nacional, la conservación del control de la Capital, el emblemático bastión de Pro, asoma como el gran objetivo de Macri en 2027. Es el territorio donde su partido gobierna desde hace casi veinte años y su principal fuente de poder. Por esa razón, está dispuesto a dar pelea para preservar su influencia en el estratégico distrito.

El expresidente ha marcado sus diferencias con Jorge Macri en torno al armado de equipos o el manejo de la botonera porteña desde los inicios de la gestión. Y la tirantez entre los primos se cristalizó el 18 de mayo del año pasado, cuando Pro sufrió una dramática derrota en las elecciones porteñas y quedó relegado al tercer puesto, detrás de La Libertad Avanza (LLA), que llevó como primer candidato a Manuel Adorni, y del frente del PJ que encabezó Leandro Santoro. La estrepitosa caída en las urnas desencajó a Macri y profundizó el malestar con su primo. Desde entonces, el operador todoterreno Daniel Angelici intentó mediar y se involucró en la gestión, pero no logró reconciliar al jefe porteño con el expresidente. “Parece que el Tano tiró la toalla”, retratan en Pro.

Los Macri y Vidal, durante la cumbre de Pro en Parque Norte Soledad Aznarez

En las últimas semanas, Jorge Macri hizo una definición relevante: anunció que procura competir por la reelección en la Capital en 2027. Fue una jugada arriesgada a un año de la competencia, sobre todo porque no contaría con el beneplácito de su primo, principal accionista de Pro. No es casual que ningún dirigente cercano a Macri o integrante de la cúpula de Pro haya salido a respaldar las ambiciones del alcalde. En la sede del gobierno porteño de Uspallata, dijeron cerca del exmandatario, tendrían que decodificar ese silencio.

“Vamos a trabajar para que Pro siga gobernando en la Ciudad. ¿Quién va a ser el candidato? Eso se verá después”, afirmó una calificada fuente del macrismo.

Los leales a Mauricio Macri creen que el jefe de gobierno cometió un error al blanquear su pretensión de reelegir. Argumentan que su figura aún no garantizaría un triunfo de Pro en el distrito. Afirman que no ven en las encuestas una mejora nítida en la imagen de Jorge Macri o de la percepción que tiene la ciudadanía sobre su administración. Tampoco consideran que pueda resultar efectiva su nueva retórica centrada en la mano dura y el orden o su intento de mimetizarse con LLA. “Hoy nadie cree que pueda ser competitivo en 2027”, advirtió un dirigente de confianza de Macri.

En la cúspide de la Ciudad discrepan. Se aferran a un sondeo realizado en junio por la consultora Aresco, de Federico Aurelio, que exhibe un repunte de la valoración de la gestión porteña. El mes pasado llegó al 56% de aceptación, el pico máximo de la administración de Jorge Macri. Además, los funcionarios porteños niegan que la relación entre los primos atraviese su peor momento, como sostienen los seguidores del líder de Pro. En el gabinete porteño hay actores cercanos al exmandatario, como Gabriel Sánchez Zinny, Fulvio Pompeo o Hernán Lombardi. Pero el expresidente puso la mira en funcionarios del riñón de Jorge Macri y objeta el desempeño de la gestión en distintas áreas, como Espacio Público.

“A Jorge no lo van a poder bajar”, comentó uno de los históricos articuladores de Pro que suele aconsejar al exintendente de Vicente López. En Uspallata aún no resolvieron si unificarán o desdoblarán los comicios porteños. Eso sí: mantendrán las PASO. A nivel nacional, Milei busca los votos en el Congreso para suprimirlas.

En el primer anillo de colaboradores de Mauricio Macri insisten en que no hablarán de candidaturas hasta enero o febrero próximo. Por ese motivo, no desechan aún la posibilidad de que el jefe porteño termine siendo el candidato de los amarillos, aclararon fuentes de Pro, en caso de que logre mejorar sus números en los sondeos. Lo que molestó es que Jorge Macri haya anticipado su maniobra sin tener un consenso interno. “Se lanzó a la reelección, pero está solo”, subrayó un alfil macrista.

Diego Santilli junto a Javier y Karina Milei X.com

Contrariado como nunca con Jorge Macri, el expresidente evalúa explorar un plan B en su pago chico. Por caso, sus laderos fieles llegaron a decir que no les disgustaría la idea de que Diego Santilli, el nuevo jefe de Gabinete de Javier Milei, pueda convertirse en una eventual prenda de unidad entre LLA y Pro para sellar un acuerdo de convergencia en la Capital. Es curioso porque Macri nunca consideró al excoequiper de Horacio Rodríguez Larreta como un dirigente propio. Mantienen un vínculo cordial, marcado por los resquemores mutuos.

Allegados a Santilli insisten en que su intención es competir por la gobernación bonaerense y que no tiene deseos de regresar al terruño porteño, donde los libertarios se quedaron sin un candidato firme por el desplome de la figura de Adorni y los actos de rebeldía de Patricia Bullrich.

En el macrismo saben que el caso Adorni alteró el tablero porteño. Por eso no sepultan ninguna opción. Incluso mencionan a Guillermo Dietrich, exministro de Transporte, como otra alternativa para la ciudad. No obstante, Dietrich aún no definió su futuro. Todavía no sabe si pretende dejar el sector privado para regresar de manera formal a la actividad política en 2027. “Habrá que tener una conversación entre todos para ver qué es lo mejor”, aventuró un referente de Pro.

A su vez, altos mandos del macrismo sugieren prestar atención a los movimientos de Fernando De Andreis, diputado nacional y secretario general del partido, quien levantó su perfil público en los últimos meses. ¿Macri lo apuntala para posicionarlo?

Jorge y Mauricio Macri, durante un evento de la Fundación Pensar

Por lo pronto, en Pro intuyen que el ascenso de Santilli renueva las expectativas y refuerza las chances de una alianza entre libertarios y macristas. Lo consideran un hombre de diálogo que aportará “racionalidad”. En ese contexto, aguardan que los Milei detengan los ataques que minaron el vínculo con Pro. Los últimos blancos de la ofensiva libertaria fueron Macri y Hernán Lacunza, por el reperfilamiento de la deuda en 2019 –el Presidente los acusó de “defraudar a los argentinos”– o Dietrich, por el proceso de licitación de la Hidrovía.

Quienes orbitan cerca de Jorge Macri aseguran que él será el encargado de negociar los términos y condiciones de un eventual entendimiento con los Milei para confluir en la Capital. “A Mauricio lo vemos pensando más en lo nacional que en la ciudad”, deslizan en la sede gubernamental de Parque Patricios. Vislumbran que no será fácil llegar a un arreglo.

Sin embargo, los armadores de los Milei en la Capital piensan en acudir a otro interlocutor. Como ocurrió en el cierre de alianzas para las legislativas nacionales de 2025, la hermana del Presidente apuesta a negociar directamente con Mauricio Macri. Es que los libertarios sugieren que solo contemplarían un pacto en la Capital si Pro garantiza que no plantará una alternativa electoral al Gobierno a nivel nacional que ponga en riesgo un eventual triunfo de Milei en primera vuelta. En el macrismo se jactan de que la definición estará en manos del expresidente. Está claro que, desde que dejó la Casa Rosada en diciembre de 2019, a Macri le gusta oficiar de árbitro o ubicarse como el gran elector. “Con la designación de Santilli logramos calmar a Pro, estaban muy envalentonados”, dicen en los despachos oficiales.