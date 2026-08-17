El Gobierno prepara una misión humanitaria para enviar a Colombia tras el devastador terremoto

Decidido a ayudar a un reciente aliado en una hora crítica, el gobierno de Javier Milei enviará mañana el primer contingente de ayuda humanitaria a Colombia, afectada desde el pasado lunes 10 por un fuerte terremoto que sacudió al centro y oeste del país, ocasionando hasta hoy casi 300 muertos, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales.

Fuentes del Ministerio de Defensa, que encabeza el ministro Carlos Presti, confirmaron a este diario que el contingente de las Fuerzas Armadas partirá mañana desde el aeropuerto de uso militar de El Palomar, aunque evitaron precisar la cantidad de efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea que estarán afectados en el operativo. Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea llevará una cocina de campaña, una planta potabilizadora, y otra aeronave, Embraer RJ-17, transportará al personal abocado a la misión, precisaron las fuentes.

“El despliegue estará integrado por personal y medios del Ejército Argentino y la Fuerza Aérea Argentina, con capacidades de capacitación, potabilización y distribución de agua; apoyo logístico y de comunicaciones; junto con 4000 raciones de campaña, como así también asistencia médica y el apoyo del comando y control para la coordinación de operaciones”, afirmaron las fuentes oficiales. Dentro del continente, cuyos integrantes reciben por estas horas la vacunación correspondiente, también habrá personal especializado para colaborar en eventuales tareas de rescate, precisaron las fuentes oficiales.

Desde Defensa agregaron que “la operación será coordinada por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo la supervisión del Ministerio de Defensa”, coordinada con el gobierno de Abelardo de la Espriella, que juró el viernes 7 de agosto en Cali, con Milei como uno de los invitados especiales, como nuevo presidente de Colombia. Ocurrió tres días antes del terremoto, cuyo epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aproximadamente a 20 kilómetros de esa población colombiana.

El origen del operativo de ayuda humanitaria surgió desde la Cancillería, que horas después del desastre ofreció ayuda a Colombia a través de los canales diplomáticos. “Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados. Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”, escribió el canciller Pablo Quirno el mismo día del terremoto.

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados.



Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas,… — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 10, 2026

El canciller había formado parte de la delegación del Gobierno en la asunción de De la Espriella, quien derrotara en el ballotage del 22 de junio a Iván Cepeda, delfín del expresidente Gustavo Petro.

Una vez que se obtuvo el visto bueno del gobierno colombiano, el Gobierno comenzó a preparar el contingente de ayuda, una de cuyas cabezas será el coronel Miguel Ángel Wissinger, integrante del Estado Mayor Conjunto y comandante conjunto de Protección Civil de Emergencia, de activa participación en un contingente similar que llegó a Venezuela, también afectada por un doble terremoto, el 24 de junio pasado.

“La Oficina del Presidente expresa su más profunda solidaridad con el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos que sacudieron este miércoles la franja norte costera de Venezuela, y que se sintieron en buena parte del territorio venezolano, afectando a innumerables familias, dejando incalculables daños estructurales y derrumbes en distintas ciudades, incluyendo Caracas”, rezaba el comunicado oficial difundido en redes sociales por la Oficina del Presidente, poco después de los terremotos en territorio venezolano. La ayuda fue agradecida por la presidenta chavista interina Delcy Rodríguez, en el cargo desde la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas norteamericanas.