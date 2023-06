Malena Galmarini cruzó a Diego Valenzuela tras sus críticas por un acto en Pablo Podestá

escuchar

La presidenta de AySA, Malena Galmarini se cruzó en Twitter con el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. El jefe de comunal de JxC había criticado la presencia tanto de Galmarini como de Axel Kicillof y Eduardo “Wado” de Pedro en la localidad de Pablo Podestá para la inauguración de una red cloacal.

“Bienvenida la cloaca pero lamentable este acto en Pablo Podestá: sin el intendente y, en lugar de los vecinos del barrio, el protagonismo de los punteros” , reprochó el intendente. Compartió además un video en el que se ve a los referentes oficialistas rodeados de integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

“Diego, te estuvimos esperando como cada vez que fui a Tres de Febrero. Pero hiciste tu lindo video en IG ayer anunciando obras que no hiciste. Y claro no viniste hoy. Los vecinos y vecinas además querían hablarte de la localización de la Alcaldía. Será la próxima”, retrucó Galmarini.

Respecto de su ausencia en el acto, Valenzuela precisó: “Hola estimada Malena. Paso a responderte: no fui invitado, de hecho hace unos días me enteré q venía Axel Kicillof e hice la consulta al ministerio de obras públicas de la provincia y no hubo respuesta”. “Viendo cómo fue el acto, me alegra no haber ido!”, ironizó luego.

E insistió en que el proyecto de la alcaldía es una política del gobierno bonaerense: “Te sugiero que le mandes a él [Axel Kicillof] las inquietudes”.

“Diego, no me hagas subir el chat de mi secretario con tu secretaria. Sobre la alcaldía, la política pública claramente es de la Provincia, sin embargo el terreno donde se emplaza lo proponen los intendentes. Los vecinos que estuvieron conmigo lo saben. Un beso!”, amenazó la titular de AySA ante el planteo del intendente.

Sin rodeos, Valenzuela optó por compartir él mismo la captura y sumó: “Esto no es una invitación, es una chicana. No pueden convocar el mismo día (un rato antes) a un intendente. Tengo una agenda organizada y hacia 5 días que estaba preguntando si se hacía la actividad. Lo hicieron así para que no pueda ir!”.

Una vez más, Valenzuela volvió a enfatizar en que la responsabilidad del proyecto de la alcaldía recae en manos del Kicillof y pidió a Galmarini no seguir “confundiendo a los vecinos con falsedades”. “Parece mentira que cuestiones una política del gobernador”, lanzó a continuación.

“Sigo sin entender porque inauguraron una obra importante, no con vecinos, sino con punteros, militantes y planeros. No hubiera estado nada cómodo en ese lugar, pero me alegro porque los vecinos tienen la cloaca!”, dijo para dar por terminada la discusión entre ambos.

