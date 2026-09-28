Malena Galmarini, sobre el viaje al Caribe con Massa en jet privado: “Tenemos un amigo que tiene la enorme suerte de tener un avión”

La senadora provincial bonaerense Malena Galmarini, esposa del exministro de Economía Sergio Massa, justificó el viaje al Caribe en jet privado que realizó la pareja para celebrar sus 30 años de matrimonio: “Tenemos un amigo que tiene la enorme suerte de tener un avión”, aseguró.

Malena Galmarini

Entrevistada por la periodista Nancy Pazos en C5N, Galmarini afirmó que el viaja “no fue una exageración”. “Sergio es un ciudadano que cumplió con todas las leyes después de irse (de la función pública), incluida la ley de ética pública, que debe ser el único en Argentina que cumplió con no trabajar en Argentina. El tenía el ministerio muy grande (sic) tenía todas las (empresas) reguladas, entonces no podía laburar. Está trabajando afuera del país con gobiernos de otros países para ayudarlos a tener las inversiones que necesitan, con lo cual yo me puedo ir de vacaciones adonde me dé el cuero”.

“Nosotros no salimos a comer, no vamos al teatro, vivimos hace 30 años en la misma casa que vos conocés (risas) que saqué con un crédito hipotecario del Banco Provincia hace 30 años. Mis hijos son grandes, trabajan, yo trabajo, y tenemos un amigo de hace muchísimo tiempo que tiene la enorme suerte de tener un avión”, justificó la esposa de Massa.

Sergio Massa y Malena Galmarini viajaron en jet privado al Caribe para celebrar su 30 años de matrimonio @MalenaGalmarini

“La verdad es que tomamos la decisión dos días antes y nos fuimos cinco días y volvimos. Yo entiendo que suena feo y no lo hicimos para que nadie sienta nada. Ahora lo cierto es que en el camino fuimos a ver a Tigre (risas). Pero nosotros no mentimos, hace por lo menos 25 años que nuestras declaraciones juradas son públicas”, cerró Galmarini.

El amigo con tanta suerte del que habló la mujer de Massa es el empresario Francisco De Narváez, según confirman registros aeronáuticos y migratorios a los que accedió LA NACION.

Según la nota del periodista Nicolás Pizzi, la comitiva, integrada por siete personas, partió desde el aeropuerto de Montevideo el jueves 13 de agosto a las 6:40 AM, apenas 48 horas después de la cumbre del peronismo en el Hotel Emperador de la que participaron, además de Massa, figuras como Máximo Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán y Gerardo Zamora.

Malena Galamarini y Sergio Massa en una recorrida durante la campaña presidencial de 2013 EMILIANO LASALVIA - AFP

La salida desde Montevideo es parte de una aparente maniobra de distracción, que suelen utilizar algunas figuras políticas y de la farándula, porque el avión tiene autonomía para viajar desde Buenos Aires, sin escalas.

¿Cómo llegaron hasta Uruguay? Se habrían movilizado en un avión matrícula LV BBG, que partió esa misma madrugada desde el aeropuerto de San Fernando rumbo a Carrasco.

Desde Uruguay, el Gulfstream G-500 del Grupo De Narváez, matrícula N922DN, despegó con todos los pasajeros hacia el aeropuerto de Bridgetown, capital de Barbados, una pequeña república insular desde la que suelen partir cruceros para otras islas del Caribe. La aeronave regresó ese mismo día a Buenos Aires, sin pasajeros.

Ante la consulta de LA NACION, fuentes cercanas al exministro de Economía señalaron: “Fue invitado por Francisco De Narváez. Es su amigo hace 16 años. Fue un agasajo por los 30 años de matrimonio con Malena”.

Conocida como little England (pequeña Inglaterra), Barbados fue colonizada por el Imperio Británico desde 1627 hasta que declaró -pacíficamente- su independencia, el último día de noviembre de 1966. Además de sus playas paradisíacas, la isla está fuera de la zona de huracanes y es famosa por el secreto bancario.

El Gulfstream de Francisco De Narváez en el que voló Sergio Massa al Caribe

Entre los pasajeros del vuelo aparece Daniel Guerra, un íntimo amigo de Massa que fue vicepresidente de Argentinos Juniors. Guerra es empresario de la industria del plástico y también invierte en negocios inmobiliarios. Su esposa, Andrea Mirón, es muy amiga de Malena Galmarini, y ambas parejas suelen compartir vacaciones en Pinamar o en el exterior. También estaba en el viaje.

No es la primera vez que viajan juntos. En 2019, tal como publicó este medio, compartieron un vuelo privado a Río de Janeiro, también con un grupo de amigos. Guerra es dueño de un campo en San Andrés de Giles, donde recibió al expresidente Alberto Fernández y a Massa para su cumpleaños de 2022. “La mejor manera de terminar mi cumple. Gracias!”, publicó Guerra en sus redes ese día. En la foto del posteo aparece abrazado con ambos.

Otro de los pasajeros, siempre de acuerdo a la documentación oficial, es Andrea González Iturbe, viuda de Diego Santillán, que fue jefe de campaña de Massa cuando aterrizó en la intendencia de Tigre y luego se desempeñó como secretario de Protección Ciudadana. “El funcionario creó del Sistema de Seguridad Tigre, del Centro del Operaciones Tigre (COT)y un exitoso programa de seguridad pública que se transformó en ejemplo a nivel mundial en materia de prevención y cuidado de los vecinos”, se informó en 2018, con motivo de su fallecimiento.

De Narváez y Massa, ayer en Tigre; sintonía y acuerdo político Daniel Jayo - LA NACION

La lista de pasajeros se completa con Andrés Mariano Ceriani, actual concejal del Frente Renovador en el partido de San Martín, y su esposa, Analia Martín, ambos con pasaporte argentino.

Ceriani y Massa son amigos desde la adolescencia. “Ayudamos a crear el espacio, antes de 2013. Armamos la Agrupación 28 de Agosto y nos sumamos al espacio que conduce el diputado provincial Ruben Eslaiman. A partir de ahí empezamos a trabajar en el distrito, con un grupo de ex compañeros de colegio, entre los que estaba yo, que era más grande y el único que no había ido al Agustiniano”, declaró el concejal en 2022.

El Gulfstream G-500 es un jet de negocios de largo alcance y de última generación. Puede transportar entre 13 y 19 pasajeros. Entre otras comodidades, cuentas con asientos ejecutivos que se reclinan por completo y se unen entre sí para transformarse en camas individuales completamente planas. Además, incluye un diván de tres plazas que se extiende de forma manual o electrónica para convertirse en una cama doble grande.

Un viaje (ida y vuelta) en esa aeronave cuesta alrededor de USD 200 mil, confirmaron al menos tres empresarios del sector. En este caso, la aeronave fue y vino dos veces, por lo que el valor total del viaje llegaría a los USD 400 mil. “A eso hay que agregarle los tramos a Asunción”, apuntó una de las fuentes.

Massa y Galmarini viajaron al Caribe para festejar su aniversario. “GUAPA MORENA30 AÑOS DESPUES, EL MISMO AMOR. FELIZ ANIVERSARIO MA!!!!”, publicó Massa el martes en su cuenta de Instagram junto a una foto de su familia. Ella replicó un mensaje similar para celebrar el aniversario de la pareja.

El líder del Frente Renovador y sus amigos regresaron el miércoles desde Barbados en el mismo avión que los había trasladado hasta el Caribe. Según la información a la que accedió LA NACION, Massa y Galmarini quedaron registrados en el vuelo con sus pasaportes italianos.

Otra vez se utilizó una maniobra con varias escalas. La aeronave de De Narváez aterrizó a las 17:12 horas en el aeropuerto de Asunción, en Paraguay. Tras una breve escala técnica, despegó hacia Uruguay, el mismo lugar desde donde había partido.

¿Massa viajó en ese avión? ¿O cambió de aeronave? Dos horas antes de la llegada a Asunción, en ese mismo aeropuerto aterrizó el LV BBG, el mismo avión involucrado en el viaje de ida. Esa aeronave estuvo apenas 20 minutos en Paraguay y despegó rumbo a Montevideo. Luego de dos escalas, pasadas las 20 horas aterrizó en San Fernando.