Al Caribe en avión privado: el viaje de Massa con su esposa y amigos en medio del retorno a la discusión electoral

Sergio Massa y su esposa, Malena Galmarini, actual senadora provincial, viajaron al Caribe la semana en que cumplieron sus “30 años de amor”. Lo hicieron acompañados de un grupo de amigos en un jet privado de lujo, propiedad del grupo empresario que lidera Francisco De Narváez, según confirman registros aeronáuticos y migratorios a los que accedió LA NACION.

La comitiva, integrada por siete personas, partió desde el aeropuerto de Montevideo el jueves 13 de agosto a las 6:40 AM, apenas 48 horas después de la cumbre del peronismo en el Hotel Emperador de la que participaron, además de Massa, figuras como Máximo Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán y Gerardo Zamora.

La salida desde Montevideo es parte de una aparente maniobra de distracción, que suelen utilizar algunas figuras políticas y de la farándula, porque el avión tiene autonomía para viajar desde Buenos Aires, sin escalas.

¿Cómo llegaron hasta Uruguay? Se habrían movilizado en un avión matrícula LV BBG, que partió esa misma madrugada desde el aeropuerto de San Fernando rumbo a Carrasco.

Desde Uruguay, el Gulfstream G-500 del Grupo De Narváez, matrícula N922DN, despegó con todos los pasajeros hacia el aeropuerto de Bridgetown, capital de Barbados, una pequeña república insular desde la que suelen partir cruceros para otras islas del Caribe. La aeronave regresó ese mismo día a Buenos Aires, sin pasajeros.

La salida del vuelo hacia Barbados, el 13 de agosto

El manifiesto del vuelo desde Barbados a Paraguay, en el que volaron Sergio Massa y Malena Galmarini

Ante la consulta de LA NACION, fuentes cercanas al exministro de Economía señalaron: “Fue invitado por Francisco De Narváez. Es su amigo hace 16 años. Fue un agasajo por los 30 años de matrimonio con Malena”.

Conocida como little England (pequeña Inglaterra), Barbados fue colonizada por el Imperio Británico desde 1627 hasta que declaró -pacíficamente- su independencia, el último día de noviembre de 1966. Además de sus playas paradisíacas, la isla está fuera de la zona de huracanes y es famosa por el secreto bancario.

Una postal de Bridgetown, capital de Barbados

Entre los pasajeros del vuelo aparece Daniel Guerra, un íntimo amigo de Massa que fue vicepresidente de Argentinos Juniors. Guerra es empresario de la industria del plástico y también invierte en negocios inmobiliarios. Su esposa, Andrea Mirón, es muy amiga de Malena Galmarini, y ambas parejas suelen compartir vacaciones en Pinamar o en el exterior. También estaba en el viaje.

Sergio Massa y Diego Guerra. Atrás aparece Javier Faroni y su mujer.

No es la primera vez que viajan juntos. En 2019, tal como publicó este medio, compartieron un vuelo privado a Río de Janeiro, también con un grupo de amigos. Guerra es dueño de un campo en San Andrés de Giles, donde recibió al expresidente Alberto Fernández y a Massa para su cumpleaños.

Andrea Mirón y Malena Galmarini

Otro de los pasajeros, siempre de acuerdo a la documentación oficial, es Andrea González Iturbe, viuda de Diego Santillán, que fue jefe de campaña de Massa cuando aterrizó en la intendencia de Tigre y luego se desempeñó como secretario de Protección Ciudadana. “El funcionario creó del Sistema de Seguridad Tigre, del Centro del Operaciones Tigre (COT) y un exitoso programa de seguridad pública que se transformó en ejemplo a nivel mundial en materia de prevención y cuidado de los vecinos”, se informó en 2018, con motivo de su fallecimiento.

Sergio Massa y María Andrea González Iturbe, viuda del exfuncionario Diego Santillán

La lista de pasajeros se completa con Andrés Mariano Ceriani, actual concejal del Frente Renovador en el partido de San Martín, y su esposa, Analia Martín, ambos con pasaporte argentino.

Andrés Mariano Ceriani, concejal massista de San Martín

El Gulfstream G-500 es un jet de negocios de largo alcance y de última generación. Puede transportar entre 13 y 19 pasajeros. Entre otras comodidades, cuentas con asientos ejecutivos que se reclinan por completo y se unen entre sí para transformarse en camas individuales completamente planas. Además, incluye un diván de tres plazas que se extiende de forma manual o electrónica para convertirse en una cama doble grande.

Un viaje (ida y vuelta) en esa aeronave cuesta alrededor de USD 200 mil, confirmaron al menos tres empresarios del sector. En este caso, la aeronave fue y vino dos veces, por lo que el valor total del viaje llegaría a los USD 400 mil. “A eso hay que agregarle los tramos a Asunción”, apuntó una de las fuentes.

Massa y Galmarini viajaron al Caribe para festejar su aniversario. “GUAPA MORENA30 AÑOS DESPUES, EL MISMO AMOR. FELIZ ANIVERSARIO MA!!!!”, publicó Massa el martes en su cuenta de Instagram junto a una foto de su familia. Ella replicó un mensaje similar para celebrar el aniversario de la pareja.

El posteo de Massa por su aniversario

El líder del Frente Renovador y sus amigos regresaron el miércoles desde Barbados en el mismo avión que los había trasladado hasta el Caribe. Según la información a la que accedió LA NACION, Massa y Galmarini quedaron registrados en el vuelo con sus pasaportes italianos.

Otra vez se utilizó una maniobra con varias escalas. La aeronave de De Narváez aterrizó a las 17:12 horas en el aeropuerto de Asunción, en Paraguay. Tras una breve escala técnica, despegó hacia Uruguay, el mismo lugar desde donde había partido.

El avión matrícula LV-BBG, que voló de Montevideo a San Fernando el miércoles por la noche

¿Massa viajó en ese avión? ¿O cambió de aeronave? Dos horas antes de la llegada a Asunción, en ese mismo aeropuerto aterrizó el LV BBG, el mismo avión involucrado en el viaje de ida. Esa aeronave estuvo apenas 20 minutos en Paraguay y despegó rumbo a Montevideo. Luego de dos escalas, pasadas las 20 horas aterrizó en San Fernando.