La Libertad Avanza volvió a sacudir el debate público en medio de la campaña electoral. Esta vez no fue su idea de dolarizar la economía lo que avivó la discusión. Se trató de un un tema sensible para los argentinos como lo es la disputa por la soberanía de las islas Malvinas. Después de que la candidata a diputada nacional libertaria, Diana Mondino, hablara de “respetar los derechos de los isleños”, los referentes en cuestiones diplomáticas de los candidatos presidenciales Sergio Massa y Patricia Bullrich salieron al cruce y demandaron rigurosidad en la utilización de las palabras. Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Javier Milei, e hija de un excombatiente, se mantuvo al margen de la discusión.

“Sería importante entender cuáles son esos ‘derechos de los isleños’”, señaló a LA NACION Federico Pinedo, vocero en los temas de política exterior de Bullrich. “La Argentina siempre ha propuesto defender los ‘intereses’ de los isleños, mientras que Gran Bretaña habla de ‘deseos’. En la Constitución Nacional, se estipula defender el ‘modo de vida’ de sus habitantes. En esta disputa, las palabras son importantes”, sentenció Pinedo, una de las espadas políticas de la postulante presidencial de Juntos por el Cambio.

En la misma línea se pronunció Gustavo Martínez Pandiani, embajador argentino en Suiza y el principal asesor en política internacional de Massa. “Hay una distinción muy fuerte entre los intereses y los deseos de los isleños. Hay que tener en cuenta sus intereses, y no sus deseos, dado que son una población implantada ”, dijo.

Javier Milei y Diana Mondino Prensa La Libertad Avanza

Mondino, que sería canciller si Milei es elegido presidente, dijo en una entrevista con un diario británico que no se pueden forzar las decisiones de las personas y precisó cómo debería ser la vinculación con los habitantes de las Islas Malvinas. “Los derechos de los isleños van a ser respetados, deben ser respetados y no se les puede faltar el respeto. El concepto de que uno le puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es extremadamente feudal e ingenuo”, aseguró la economista al diario londinense The Telegraph, en un artículo que salió ayer bajo el título “Los derechos de los isleños serán respetados si Javier Milei gana las elecciones en la Argentina”.

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Guillermo Carmona, fue uno de los primeros funcionarios del gobierno de Alberto Fernández en marcar que la postura de La Libertad Avanza “amenaza la soberanía nacional” e implica una “total ignorancia del régimen constitucional argentino”. En declaraciones formuladas esta mañana a Radio Nacional, consideró “muy graves” las declaraciones realizadas por Mondino y explicó que “la Argentina reconoce los derechos de los isleños como habitantes del territorio nacional, como los que tiene cualquier habitante”. “Rechazamos categóricamente esa posición”, subrayó Carmona sobre la postura de la candidata libertaria, quien expresó que se trata de “un alineamiento ideológico con el agresor imperialista”.

Entre la ignorancia y la vulneración de la Constitución Nacional, @JMilei quiere llevarnos hacia una política de entrega de #Malvinas. Las declaraciones de Diana Mondino a The Telegraph lo confirman.https://t.co/dHQrQvSoUT pic.twitter.com/lDBEX2gVnb — Guillermo Carmona (@grcarmonac) September 10, 2023

De ser gobierno, tanto Pinedo como Martínez Pandiani expusieron sus ideas respecto de la política en torno a Malvinas. El referente bullrichista se diferenció de la gestión actual y habló de “construir una relación con Gran Bretaña que permita generar un diálogo”. “Obstruir el diálogo con la confrontación es contrario al interés nacional”, sentenció.

Por su parte, Martínez Pandiani reforzó la postura del massismo: “Los derechos que se respetarán antes que nada son los de los excombatientes y los de los caídos y sus familias. Estamos comprometidos con la Causa Malvinas y queremos que su recuperación pacífica siga siendo una política de estado de todos los argentinos y las argentinas”.

En este marco, puso en valor el logro de la diplomacia argentina alcanzado en la cumbre CELAC-UE de julio. Allí la Unión Europea reconoció oficialmente la posición de América Latina y el Caribe con respecto a la Cuestión Malvinas. “El documento firmado por los 27 países europeos y los 33 miembros de CELAC refleja que se trata de un territorio en disputa de soberanía y no un territorio de ultramar europeo como se pretendía hasta ese momento”.

Es una incógnita si hacia adentro del espacio libertario las declaraciones de Mondino hicieron eco en el sector que lidera Villarruel, hija de Eduardo Marcelo Villarruel, teniente primero del Estado Mayor del Ejército quien participó de la guerra de Malvinas como segundo jefe de la Compañía de Comandos 602, debajo de Aldo Rico. Participó de la batalla del Monte Kent y estuvo preso en poder de los ingleses.