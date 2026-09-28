“Showroom” por Malvinas: un encuentro comercial en Punta Arenas entre isleños y chilenos desafía la postura argentina

En Punta Arenas, al sur de Chile y frente al estrecho de Magallanes, se lleva a cabo hasta mañana un foro donde participa la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC), que encabeza la mayor delegación empresarial para apoyar y concretar un nuevo enlace marítimo que conecte ambas regiones.

La subdirectora de la corporación isleña, Louise Ellis, calificó esta misión como “la mayor delegación comercial enviada de la historia” desde el archipiélago, porque se trata de 80 empresas y emprendedores tentados con hacer negocios tomando a Punta Arenas como un punto de partida y entrada de sus productos.

La delegación está compuesta por dueños de empresas, gerentes y funcionarios de rubros tan diversos como la construcción, la pesca, el turismo, el hotelería, la agricultura, los servicios portuarios, la ciencia antártica y el transporte marítimo. El evento Business Showroom tiene lugar este lunes 28 y martes 29 de septiembre en la Sala Kaweskar del Hotel Cabo de Hornos.

El objetivo de este encuentro es reconstruir una ruta marítima entre el continente y las islas, justo en medio de un malestar público de parte del gobierno argentino, que pide sanciones a los países vecinos que desarrollen relaciones comerciales con las islas o permitan tomar sus territorios como escenarios para hacerlo.

No se trata de un evento menor, ya que Punta Arenas supo tener una ruta comercial durante décadas con las islas hasta que dejó de ser rentable a principios de este siglo. Pero ahora, con la aparición del petróleo isleño que se proyecta explotar en Sea Lion, que generó una escalada diplomática de enfrentamiento y sanciones entre argentina y las Islas Malvinas, parece incorporarse un tercer actor importante en este debate, la República de Chile.

Fernando Barros Tocornal, ministro de Defensa de Chile, saluda al presidente José Antonio Kast

A principios de este año, la empresa de transporte marítimo Eastern Island Naviera, con sede en Valparaíso, visitó las Islas Malvinas con el fin de lograr un acuerdo para operar la nueva ruta marítima. El 3 de septiembre pasado, el mismo día que el presidente Javier Milei habló por cadena nacional, la naviera chilena firmó un contrato con el gobierno isleño, no solo para reconstruir la ruta con Punta Arenas, sino también con los puertos de Valparaíso y San Antonio.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, de alto perfil político, fue uno de los organizadores. Hasta consiguió el apoyo del ministro de Defensa chileno, Fernando Barros Tocornal, quien esta semana que habilitó la construcción de una red comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino, con polémicas declaraciones sobre la “soberanía británica por 200 años en las islas” y el reconocimiento a la “voluntad e interés de los isleños”, en una entrevista otorgada a Radio Polar, de Magallanes.

Radonich explicó entusiasmado que entre lo que buscan las empresas malvinenses están “temas de abarrotes, productos congelados, cemento, madera, repuestos para vehículos” y agregó: “Vamos a ser como el gran supermercado, el gran Home Center de las Islas y sus habitantes”, afirmó, y agregó que la idea es que una familia que “quiere ampliar la casa” o “ampliar el baño” pueda comprar esos artículos en Punta Arenas.

“Saldría mucho más barato que traerlos de Uruguay. En ese sentido lo que se busca es dar empleo y mayor desarrollo a las pymes locales”, sostuvo, y estimó en 20 millones de dólares anuales el poder de compra del archipiélago. La nueva ruta marítima -cuyo primer viaje ya está previsto para noviembre- reduciría a la mitad la distancia que hoy recorren los Isleños hasta Montevideo, según citan portales locales.

La ruta operó con éxito durante décadas antes de volverse financieramente inviable a principios de la década de 2000. En 2025, FIDC identificó suficiente potencial para iniciar consultas con el sector privado de las Islas Malvinas, las navieras chilenas y el municipio de Punta Arenas, y posteriormente elaboró un informe de antecedentes para las partes interesadas. Una conexión con Chile complementaría el exitoso servicio mensual existente desde Uruguay, fortaleciendo la resiliencia de las importaciones y exportaciones.

“Falkland Islands Development Corporation”. Captura

“El restablecimiento de la ruta entre Punta Arenas y Stanley fue visto como una oportunidad comercial y un área lógica para la expansión empresarial por parte de Easter Island Naviera, que cuenta con una exitosa trayectoria al servicio de una comunidad remota”, declaró Ellis, subdirectora general de FIDC.

“Por ello, han colaborado con empresas de las Islas Malvinas y Punta Arenas para lanzar su nuevo proyecto. FIDC ha facilitado la colaboración con el sector privado de las Islas Malvinas y ha proporcionado acceso a información regulatoria y otra información pertinente para respaldar el desarrollo de su plan de negocios”, dijo hoy en el primer día del encuentro.

El empresario chileno Andrés Monteros, que además es especialista en temas australes, sostuvo en una columna de opinión en el sitio de noticias Mercopress, que “Argentina puede sostener su reivindicación sobre las Falkland (Malvinas). Puede expresar su desacuerdo con la relación comercial entre Chile y las Islas. Sus dirigentes pueden incluso criticar públicamente el proyecto. Pero una cosa es expresar una posición política y otra muy distinta es pretender impedir, por vías administrativas o diplomáticas, una operación comercial que se desarrolla entre un puerto chileno y Port Stanley”, dijo.

Monteros agregó: “El extremo austral necesita más comercio, más conectividad y más cooperación, no nuevas barreras. Magallanes y las Falkland (Malvinas) estuvieron vinculados durante décadas por el comercio y la navegación. Recuperar esa relación no es una provocación: es simplemente recuperar una ruta”. También reconoció que habrá obstáculos, por la posición argentina y la interpretación de los tratados de 1881 y 1984. “Los tratados están vigentes. Argentina dice que son definitivos. El decreto todavía habla de -control conjunto-”, dijo.

Brasil y Uruguay

Las sanciones que busca implementar el gobierno argentino chocan con una realidad, y un problema de implementación, y es visible en este caso, porque Chile dice tener la autonomía suficiente para oxigenar la economía de su parte austral consolidando una ruta naviera con las islas, pero también, en menor escala, Brasil y Uruguay mantienen vínculos comerciales y logísticos limitados pero significativos con las Islas Malvinas.

Por ejemplo, Uruguay compra hasta seis millones de dólares en lana a los isleños anualmente y les vende productos siendo su puerto un punto de contacto permanente para los buques británicos junto al de Santa Helena. Días atrás el presidente uruguayo Yamandú Orsi desmintió tener un acuerdo firmado con el Reino Unido para abastecer de fibra óptica a las islas, luego de que un barco neerlandés informara que realizó un estudio del lecho marítimo que une las islas con Uruguay, lo que algunos interpretaron era para tal fin.