Habrá mañana cortes y protestas en la ciudad y en sus principales accesos

A partir de las 12 habrá piquetes en los principales accesos; los movimientos sociales no acamparán en Desarrollo Social Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

23 de septiembre de 2019 • 16:46

Los gremios que integran el "sindicalismo combativo" junto con Frente de Izquierda-Unidad y movimientos sociales como el Polo Obrero protagonizarán mañana una jornada de protestas con cortes en los principales accesos a la ciudad a partir del mediodía.

Está previsto que a las 16 marchen desde la sede central de la Unión Industrial Argentina (UIA) hasta Plaza de Mayo, donde realizarán un acto. Reclaman un "paro con movilización" de la CGT por 36 horas, como respuesta a la profundización de la crisis económica que se desató después de las PASO.

A las 12, los manifestantes cortarán el Puente Pueyrredón, Puente Saavedra y parte de Liniers, para restringir el acceso a la ciudad desde las zonas sur, norte y oeste del conurbano bonaerense. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA), Ademys, Cicop y un sector díscolo de la Unión Ferroviaria, son algunos de los gremios que participarán de la protesta.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, insistió hoy con que "hay objetivos de provocación" detrás de este tipo de movilizaciones, y reiteró que el Ejecutivo no va a "entrar en las provocaciones", aunque buscará garantizar la circulación tanto en el Puente Pueyrredón como en la autopista Panamericana y en el acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza, según afirmó en una entrevista con radio La Red.

"No nos vamos a quedar en casa ni durmiendo como pidió Macri, ni vaciando las calles de reclamos como pidió Fernández. El sindicalismo combativo está de pie", afirmó Mónica Schlotthauer, delegada ferroviaria del tren Sarmiento y candidata a diputada nacional por el FIT.

Con la protesta buscan "marcar la cancha al gobierno que viene", en referencia a un posible gobierno de Alberto Fernández, quien "va a llamar a conformar un pacto social con los empresarios que se han enriquecido con la miseria popular", según expresó Guillermo Pacagnini, dirigente de Cicop.

Por su parte, Eduardo Belliboni, dirigente de Polo Obrero, aclaró que el acampe de 72 horas anunciado la semana pasada no se realizará en los próximos días. "Esta semana claramente no va a ser el acampe. Vamos a usar esta semana también para que el Gobierno acerque una propuesta para atender la necesidades de los compañeros que no están siendo atendidas", explicó, en una entrevista radial.