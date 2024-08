Adorni aseguró que el 144 no fue desfinanciado y cargó contra las críticas de Amnistía Internacional

Escuchar

El portavoz presidencial Manuel Adorni se refirió este martes a las acusaciones sobre el supuesto desmantelamiento de la línea 144 de atención a personas que sufran violencia de género, que tuvo un pico de llamadas tras la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández. “Más allá de lo que dicen muchos, la línea 144 está activa y tiene a 84 personas trabajando. No se desfinanció y está a disposición de todos los que la necesiten y sientan algún tipo de violencia”, dijo.

“Anteriormente, la política de género no se usó para ayudar sino para hacer politiquería barata. Evidentemente no sirvió para nada”, apuntó en alusión a la gestión de Unión por la Patria (UP). Y así, durante la habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, remarcó: “Cuando ves los acontecimientos de los últimos días se nota que la desprotección de la mujer en términos de violencia era total”.

La línea 144 está abierta las 24 horas para asistir a todas aquellas personas que sufren violencia por motivos de género.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) August 6, 2024

Ante la consulta sobre cuáles son las medidas de protección que tomará el Gobierno para contener a las víctimas que hagan denuncias, reiteró que “no hay inconvenientes” con que los que se sientan vulnerados se comuniquen con la línea de atención, y aseguró que “las fuerzas de seguridad están a disposición”.

“El 144 que es en donde comenzás la denuncia. No veo en dónde está el problema en llamar; ojalá no lo tengas que hacer nunca. Yo te creo, hermana”, ironizó Adorni, ante los reiterados cuestionamientos de la periodista acreditada Silvia Mercado.

La denuncia de Amnistía Internacional

Luego de un mensaje del vocero presidencial, quien recordó la última semana que la línea 144 está disponible “para asistir a todas aquellas personas que sufren violencia por motivos de género”, la organización Amnistía Internacional apuntó que solo dos personas atienden por ese canal tras los recortes en el Estado . “Actualmente, hay 7 mil víctimas de violencia de género en situación de riesgo alto sin respuesta y a la espera de recibir la prestación financiera del Programa Acompañar. El Ministerio de Justicia disolvió la Subsecretaría de Protección de la Violencia de Género. Es la primera vez en 37 años que las políticas para atención y prevención de la violencia de género carecen de institucionalidad en la Argentina. Esto sucede en mientras en la Argentina se registra 1 femicidio cada 32 horas”, lanzó la ONG.

⚠ La línea 144 de atención a víctimas de violencia de género, atendió entre 2019 y 2023 más de 1.200.000 llamadas y realizó más de 93.000 intervenciones. Ahora quedó reducida a 2 trabajadoras.

⚠ Actualmente, hay 7 mil víctimas de violencia de género en situación de riesgo…



⚠ Actualmente, hay 7 mil víctimas de violencia de género en situación de riesgo… https://t.co/WGRTHgNGox — Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) August 8, 2024

Al respecto, Adorni respondió este martes: “Amnistía [Internacional] dijo cuestiones sobre mi persona, pero la verdad es que es un tema que no nos preocupa demasiado lo que digan. Quedó demostrado todo”.

Finalmente, el vocero cuestionó a la ex primera dama Fabiola Yañez por los gastos que realizó durante la gestión de su entonces pareja. “Hay que marcar dos temas: uno es que lo que le haya pasado en términos terribles no exonera los otros delitos que hayan ocurrido en los últimos cuatro años. Cuando vos utilizás cosas del Estado para beneficio personal estás abusando de tu posición de poder”, dijo.

“Está a la vista que la señorita Fabiola se tomaba atribuciones que le daba el propio poder, más allá de cuestiones de corrupción o de lo que vivimos durante el encierro”, expresó y detalló: “ Durante los cuatro años de Gobierno Fabiola hizo 21 viajes de índole particular a Misiones y a Mar del Plata ”.

Y cerró: “Intentemos no olvidar lo que pasó durante el gobierno de Alberto: más allá del desastre económico que dejaron, lo que hicieron en cuarentena que fue terrible. Una cosa es lo trágico que vivió Fabiola -en caso de que se compruebe-, con el resto de los casos de corrupción y de los temas éticos. En una Argentina que tiene determinados problemas morales, es importante separar eso”.

