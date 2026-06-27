Manuel Adorni renunció después de tres meses de escándalo por su patrimonio

Manuel Adorni dejó de ser el jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei. El desenlace llegó después de tres meses y medio de escándalo por el crecimiento de su patrimonio desde que entró a la función pública, por el cual es investigado por enriquecimiento ilícito.

Como en sus últimos movimientos antes de dejar de ser funcionario, el timing del anuncio coincidió con el devenir del Mundial de Fútbol. La noche anterior a que arrancara la Copa del Mundo, Adorni habló en LN+ y presentó su declaración jurada. En plena ceremonia inaugural, la documentación quedó disponible al público en la página de la Oficina Anticorrupción. Y este sábado, unas horas del partido entre Argentina y Jordania, confirmó que da un paso al costado. La medida había empezado a gestarse el jueves, en medio de fuertes tensiones internas entre el oficialismo y la oposición.

El propio Adorni publicó en sus redes sociales la confirmación de su partida con una carta de renuncia en la que arremetió contra los medios, a los que culpó por su situación actual, y en la que afirmó que dejaba el cargo para proteger a sus afectos. También en esa misiva llenó de elogios a Milei, anotó un agradecimiento especial para Karina y afirmó que no hay un solo hecho de corrupción sobre sus espaldas.

“Gracias por su confianza, presidente. Ha sido un verdadero honor”, indicó el ahora exfuncionario y acotó su tradicional “fin”. Milei retuiteó el texto, pero no se encontraron en Olivos como trascendió en un principio.

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.



Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

Las palabras de Adorni para Milei

En la carta dirigida a Milei, Adorni primero le agradeció: “Gracias. Gracias por entender las razones y entenderme a mí: por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo”.

Le dijo también al Presidente que él entendió “todo lo que sufrió durante todo este tiempo” y añadió el primer pasaje contra la prensa: “Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia. Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”.

En eso, Adorni se quejó de que se plantearan “mentiras de lo más variadas” en su contra. “Viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, mansiones y autos lujosos, ‘granjas cripto’ operadas en complicidad con la custodia presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pendrive ‘lleno de dólares’ (sí, presidente, un pendrive ‘lleno de dólares’), sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares y decenas de falsedades más. Incluso han sugerido que he pagado millones para que no hablen de mí”, enumeró.

En su misiva, Adorni se quejó de que lo trataron de “delincuente y corrupto” sin que existiera “un solo hecho de corrupción” sobre sus espaldas.

“Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la secretaria general de la Presidencia. También atacaron mi vida personal: se metieron con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, con mis amigos y con cada uno de mis afectos. Confundieron lo público con lo privado e íntimo. Inventaron amantes, hijos, hermanos, divorcios y hasta un padre biológico distinto al real. Se metieron con lo más profundo de un ser humano, o al menos lo que cualquier persona de bien preferiría elegir antes que todo lo demás. El resguardo de mis afectos como prioridad es precisamente lo que estoy reafirmando hoy”, siguió.

Siempre en esa tesitura, Adorni planteó: “El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío”.

Al respecto, aseguró que lo “dio todo”, tanto desde lo laboral como desde lo familiar y lo espiritual en estos años de gestión. “Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares. O tal vez sí: usted es la única esperanza para la Argentina”, lo halagó a Milei y continuó: “Ya no se lo digo desde adentro, sino ahora desde afuera. Mi vida antes de la vida pública siempre estuvo en línea con lograr el objetivo de que mis hijos en el futuro puedan irse a buscar un futuro mejor a otras tierras. Desde que asumimos solo trabajé para que ocurra lo contrario: para que nunca deban irse del país. Es usted la única garantía de que eso ocurra”.

En la carta, Adorni le dijo además a Milei que desea que la sociedad lo siga eligiendo “siempre” y “cada día”, y le prometió hacerlo él también desde el lugar que le toque. “Todo lo que pude aportar para el país y las ideas ya lo he hecho, de la mano suya. Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño, pero no puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática”, insistió.

Afirmó también ser “un simple ciudadano” que quiso colaborar con este proyecto “que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo”, según su consideración. “Un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre. Por desgracia, no todos quieren lo que nosotros queremos, señor presidente”, deslizó.

Adorni asimismo dijo estar orgulloso de ser parte de este camino pese a las circunstancias y de haber acompañado a Milei. “Me alegro de haber estado al lado suyo y de la secretaria general de la Presidencia, pilar fundamental de cada paso que hemos dado”, escribió, en un halago a Karina Milei, su jefa política. “También he cumplido a rajatabla y hasta el último día aquel pedido especial que me hizo aquella noche en la Quinta de Olivos, minutos después de ofrecerme asumir como jefe de Gabinete de ministros de su gobierno”, comentó Adorni, sin especificar a qué se refería.

“Gracias presidente. Gracias por haber confiado en mí desde siempre y gracias por haberme acompañando en este proceso tan injusto, doloroso y desgastante para mí y para mi familia. Gracias por no haberle importado la vieja política, ni los medios de comunicación, ni las presiones (ya sean políticas o periodísticas). Gracias por ser una persona íntegra, porque en definitiva ambos sabemos que de eso se trata la vida”, sostuvo ante Milei.

En tanto, felicitó y agradeció a sus equipos de trabajo y al de los ministerios, como así también “a cada uno de los ministros por el afecto, el apoyo y por sobre todo por empujar día a día a hacer el norte” que fijó Milei.

“Gracias también a todos los que me apoyaron, dentro y fuera del Gobierno. Gracias a quienes sin conocerme supieron, entre tanta mentira, leer la verdad”, manifestó Adorni y concluyó: “Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno pero, por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones”.

El viernes, Karina Milei se encargó de coordinar cómo se haría el relevo, que quedará en manos del ministro del Interior, Diego Santilli. No obstante, el empoderamiento de Santilli todavía no fue confirmado por los canales oficiales.

“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven. Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo. Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme", tuiteó Karina Milei inmediatamente después de que Adorni efectivizara su renuncia.

Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven.



Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido–… https://t.co/2TJlK7eTv5 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) June 27, 2026

El contexto

Adorni resistió con el apoyo presidencial y explicaciones insatisfactorias. Milei intentó sostenerlo hasta última hora. El viernes por la mañana, en su visita a España, el Presidente dijo que solo echaría a su jefe de Gabinete si la Justicia certificaba que era culpable de corrupción. Pero desde el jueves y sobre todo el viernes, con la secretaria general activa en la Casa Rosada se respiró un clima distinto: se instaló la certeza de que Adorni tenía las horas contadas.

El encargado de tomar las riendas de la dependencia más importante de la Rosada después de los hermanos Milei será Santilli. Esta es la segunda vez que oficiará de pararrayos en un momento crítico para los libertarios: antes había reemplazado a José Luis Espert, cuando lo bajaron de la candidatura para diputado nacional.

Diego Santilli Pilar Camacho

El Gobierno también reactivaría el esquema de Vicejefatura de Gabinete que supo tener con la dupla Guillermo Francos-Lisandro Catalán. En tándem al ascenso de Santilli, promoverían a Ignacio Devitt, hasta hoy secretario de Asuntos Estratégicos, para vicejefe, que absorberá las funciones del Ministerio del Interior.

Ignacio Devitt Instagram

Ayer, las voces que siempre se encargaron de negar que Adorni fuera a dejar el Gobierno comenzaron a responder con puntos suspensivos. Después, por la tarde, los mismos funcionarios confirmaron que había llegado el momento de la eyección.

“No se puede gestionar así”, refirieron a LA NACION en las más altas esferas de Balcarce 50, como justificativo por la salida del funcionario, cuando todavía no era público.

Círculo de confianza

La participación de Karina Milei fue clave para el desplazamiento. Adorni era parte de su círculo de fidelidad.

En las dependencias del estratega Santiago Caputo advertían hace tiempo sobre el peso negativo de sostenerlo en el Gobierno, pero temían que su reemplazante fuera aún más karinista que el exvocero. Santilli es un equilibrista.

Milei, mientras se ultimaban los detalles de la salida, estaba en viaje de vuelta desde España. Para comunicar las novedades lo esperaron.

Javier Milei participó de la conferencia inaugural de la II Edición de los Cursos de Verano CEU–María Cristina, en la Universidad San Pablo de Madrid, y de la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor de la universidad Presidencia

Hubo un nuevo hito esta semana que mostró cómo la gestión siguió complicándose por la decisión de mantener Adorni en su puesto. En el Senado, el oficialismo no pudo imponer el debate de la ley de propiedad privada porque, si habilitaba el quorum, la oposición iba a avanzar con la interpelación y la moción de censura contra Adorni.

Asimismo, en el Gobierno había un fuerte convencimiento de que el miércoles próximo, cuando en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se tratara la interpelación, el hasta ahora jefe de Gabinete no iba a poder evitar un resultado desfavorable.

“No pasa el Senado”, refirieron en los pasillos de la Casa Rosada antes de que se ejecute formalmente la salida, pero cuando ya estaba decidida.

Otra particularidad de estos días fue la renuncia del secretario de Prensa, Javier Lanari, mano derecha de Adorni. El final se precipitaba.

Javier Lanari exsecretario de Comunicación Fabián Marelli

Justamente, el mismo día en que se definió que Adorni se iba, la Casa Rosada inauguró por la mañana una nueva narrativa con la presentación en sociedad del vocero, Adrián Ravier.

El vocero presidencial, Adrián Ravier Presidencia

Últimas revelaciones

La llegada del tándem Ravier y Fabián Fernández, en reemplazo de Lanari, no logró sacar de agenda las revelaciones sobre las compras del jefe de Gabinete.

El viernes mismo, LA NACION reveló que Adorni adquirió en agosto aparatos para videojuegos con tarjetas de crédito de dos funcionarios que trabajaban para él, por $5.848.589, cuando cobraba en bruto $3.584.006.

A lo largo de los meses hubo primero en el Gobierno un intento por instalar que el tema pasaría y que lograrían así retomar la iniciativa, como ocurrió con otros escándalos, como $LIBRA, Espert y Andis.

Pero no pasó. Las novedades sobre el escándalo coparon la escena mediática, motivadas más que nada por las incongruencias en el discurso de quien había sido la principal espada de la comunicación libertaria: pregonaba austeridad, pero su vida no se condecía con eso.

Todo arrancó en marzo, cuando -para la Argentina Week- Adorni subió a su esposa, Bettina Angeletti, al viaje oficial hacia Estados Unidos. En ese entonces, el exvocero -que había criticado fuertemente estas movidas de parte de la oposición y que supo ostentar su gracia frente a los medios y las redes- falló: dijo que estaba “deslomándose” y que precisaba la compañía de su señora. La palabra fue eje de ironía en el inicio de la polémica.

Después apareció un video suyo cuando se iba a Punta del Este, Uruguay, en el avión privado que reservó su amigo y contratista de la TV Pública, Marcelo Grandio, a pasar un fin de semana largo.

Marcelo Grandio @marcegrandio

Con el tema judicializado, poco a poco se conocieron distintos consumos y viajes de Adorni desde que asumió la gestión pública, como así también que tenía fondos y propiedades sin declarar frente a la Oficina Anticorrupción.

En una de sus últimas movidas, el jefe de Gabinete saliente rectificó sus anteriores declaraciones juradas y dio una entrevista a LN+ en la que intentó justificar su nivel de vida con un incremento patrimonial supuestamente motivado por inversiones en bitcoins. Horas antes, tanto él como su esposa se sumaron al Régimen Simplificado de Ganancias, paso previo e indispensable para entrar al blanqueo.

Desde ese momento, todo el Gabinete no hizo más que agitar su expulsión. Indignados y convencidos de que la permanencia de Adorni interrumpía la gestión, los ministros sumaron injerencia para que se vaya, a la vez que los hermanos Milei lo subían a fotos y visitas oficiales para ratificarlo.

La oposición, a través del Congreso, también hizo lo propio. Pero Milei siempre alegó que no iba a soltarle la mano a alguien que consideraba honesto y cargó cañones contra los medios, a los que acusó de fogonear su salida.

Voz cantante de la embestida puertas adentro fue la senadora Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista, la primera en despegarse públicamente del funcionario que entró en desgracia y que hoy ya no es más parte del Gobierno.