Manzur y Jaldo escenificaron la tregua en la Casa Rosada

Dos semanas después de aquel encuentro a solas que selló el acuerdo político y evitó el escándalo, Juan Manzur y Osvaldo Jaldo volvieron a encontrarse. El ahora jefe de Gabinete recibió al hoy gobernador de Tucumán en la Casa Rosada, como símbolo de la continuidad del pacto que permite a Manzur ejercer sus funciones (con uso de licencia en la gobernación) mientras Jaldo cumple las suyas sin producir cambios profundos en la gestión. La escenificación de la tregua se concreta luego de durísimos cortocircuitos y hasta una interna que se dirimió en las urnas el 12 de septiembre pasado.

Minutos después de las 8, Jaldo llegó a Balcarce 50 acompañado de la casi totalidad de su gabinete, más la secretaria General de la Gobernación Silvia Pérez y la titular del Instituto de la Vivienda, Stella Maris Córdoba. Manzur, que había llegado una hora antes a su despacho, lo esperaba para la reunión, de la que también participaron los ministros Jorge Ferraresi (Hábitat) Matías Lammens (Deportes y Turismo), Aníbal Fernández (Seguridad) y Jaime Perczyk (Educación). “Gestión y campaña”, lo definieron desde la gobernación, que curiosamente-por ausencia casi total de funcionarios en Tucumán-quedó a cargo de la legisladora de Fuerza Republicana (FR) Sandra Orquera, opositora al peronismo.

Priorizar la gestión con diálogo y mirada federal. Hoy concretamos en Casa Rosada nuestra primera reunión interministerial con autoridades y funcionarios de Tucumán, una modalidad de trabajo que se replicará, a partir de hoy, con los gabinetes de otros gobiernos provinciales. pic.twitter.com/NsKVoZJVy6 — Juan Manzur (@JuanManzurOK) October 4, 2021

Cada ministro repasó las obras previstas para Tucumán y en vivo para medios tucumanos, Manzur y Jaldo se mostraron juntos. “Fue una jornada de trabajo realmente fantástica, para construir una agenda en común, es lo que están viendo”, dijo gobernador en uso de licencia, y destacó a su “compañero”, que escuchaba junto a él en la sala de prensa de la Casa Rosada, abierta especialmente para esa comunicación. “Hoy el que tiene la responsabilidad de conducir la provincia es Osvaldo Jaldo, y tiene y debe ser así”, agregó Manzur. Reconoció que el “debate interno ya fue superado, que quedó atrás” y destacó que “el primero que estará a su lado para aportar soluciones se llama Juan Manzur”.

El jefe de gabinete afirmó: “Estoy cumpliendo con lo que me encargó el Presidente”. Evitó definir si su rol culminará con las elecciones legislativas del 14 de noviembre, antes de pasarle la palabra a Jaldo. “Estamos hoy invitados por el jefe de gabinete, nunca he tenido la posibilidad de ver esto, el ser atendidos en Casa Rosada por los distintos ministros. Esto lo han logrado el jefe de gabinete y también el Presidente”, dijo el gobernador. También hizo referencia a las internas. “Superado eso no hay duda que trabajamos para darle prioridad a la gobernabilidad de la provincia y dar soluciones concretas”, dijo. Prometió “acompañar” a Manzur “en todas las decisiones que tome” y mostró “orgulloso de que un tucumano esté ocupando el lugar que ocupa”.

Mientras Manzur y Jaldo enfrentaban las cámaras, el gabinete tucumano continuó en reuniones parciales con ministros como Lammens y Juan Zabaleta (Desarrollo Social), quien se sumó más tarde. El objetivo de mostrarse juntos como mensaje interno había sido cumplido .