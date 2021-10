Pandora Papers: aparece una sociedad no declarada de Mariano Macri en un paraíso fiscal

Mariano Macri, el hermano menor del expresidente, controló una sociedad offshore radicada en Belice que hasta ahora no había aparecido en los radares públicos ni se informó ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Se trata de TNB Investments Limited, una firma que se creó durante los primeros días de 2016, cuando Mauricio Macri llevaba apenas cuatro semanas en la Casa Rosada.

El nombre de Mariano Macri aparece entre los más de 11,9 millones de documentos de los Pandora Papers, la nueva filtración global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que integra LA NACION junto a Infobae y elDiarioAR.

TNB Investments Limited se constituyó con un capital inicial de US$50.000 y e stuvo activa hasta julio de 2018. Por entonces, Mariano Macri ya mantenía disputas patrimoniales con Mauricio y Gianfranco desde 2013, según él mismo contó al periodista Santiago O’Donnell para el libro “El Hermano”.

Una fuente que intervino en la operatoria offshore detalló a ICIJ que el objetivo de TNB Investments Limited era abrir una cuenta bancaria en la que se receptarían US$ 2,6 millones, divididos en un pago inicial de US$ 350.000 y treinta cuotas posteriores de US$ 75.000 en concepto de retiro de dividendos correspondientes a Mariano Macri como accionista del grupo Socma para desarrollar un negocio personal.

Los registros, sin embargo, no precisan si la firma de Belice controló activos u operó cuentas bancarias desde el momento en que Macri la constituyó con la ayuda de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un estudio de abogados panameño que brinda servicios a corporaciones multinacionales y personas de alto patrimonio.

Consultado por ICIJ, un vocero de Mariano Macri confirmó que TNB Investments Limited era del hermano del exmandatario pero negó que haya movilizado fondos. “La abrió para hacer algunos negocios que nunca se concretaron vinculados a la tecnología, como monederos electrónicos. Nunca la utilizó, ni llegó a tener activos, ni cuentas bancarias asociadas”, aseguró.

TNB Investments Limited registró otra ramificación offshore. Tuvo como directora, a su vez, a Corporate Manager Limited, también constituida en Belice, y de la que no se conocen datos adicionales, salvo que continúa activa hasta la actualidad. Consultado sobre esta firma, el vocero de Macri lo desligó: “Esa sociedad es de los gestores que prestaron los servicios administrativos para operar la compañía offshore, Mariano no tiene vinculación alguna”.

Negocios de pareja

Mariano Macri en los Pandora Papers Archivo

Según surge de los documentos analizados, Mariano Macri constituyó TNB Investments Limited el 7 de enero de 2016 junto a su pareja y socia, María Ximena Fernández Rey. La sociedad se registró en Belice con un 50.000 acciones, a un valor de un dólar cada acción, que quedaron bajo el control por mitades de Fernández Rey y Macri.

Junto a Mariano Macri, sin embargo, sostuvieron que el hermano del entonces Presidente no llegó a desembolsar esa suma de dinero. “No tenía ese capital disponible”, indicaron, y recordaron que para ese momento ya mantenía fuertes controversias con Mauricio y Gianfranco por el patrimonio familiar, incluso en la Justicia.

TNB Investments Limited no fue la única sociedad que compartió la pareja. Diez meses antes, en marzo de 2015, en la Argentina habían constituido la empresa Eco Urban Concept SRL para la importación, exportación, distribución, desarrollo y comercialización de “máquinas automáticas y/o inteligentes y/o computarizadas de estacionamiento vehicular”.

Trust familiar

Pandora Papers

Los documentos que integran los Pandora Papers hacen mención a una sociedad identificada como Reata Pacific Ltd, registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Su gestor no fue Alcogal, sino OMC Group, de acuerdo a ese registro. Según investigó la Justicia argentina, esa sociedad tuvo dos cuentas bancarias por unos US$ 25 millones y estuvo controlada, a su vez, por Quiñel Trust, un fideicomiso creado en el Principado de Liechtenstein en noviembre de 2000 por la madre de Macri, Alicia Blanco Villegas, como fiduciante, con el propósito de organizar su herencia entre sus hijos y sus nietos, como beneficiarios.

Un reciente informe de la AFIP presentado ante la justicia en lo Penal Económico aseguró que Gianfranco Macri habría exteriorizado y declarado como propias las cuentas bancarias controladas por Quiñel Trust durante el blanqueo de capitales que impulsó la gestión de su hermano en 2016. Cerca de Gianfranco replicaron que “el mismo régimen permitía el sinceramiento de fideicomisos por cualquier partícipe (constituyente, fundador, beneficiario, fideicomisario) y aplicando el beneficio de eximición de responsabilidad fiscal a todos los integrantes de la estructura”.

A diferencia de TNB Investments Limited, Mariano Macri negó todo conocimiento o vinculación con Reata Pacific Ltd. “Todo lo que estructuró su madre, dentro o fuera del país, Mariano lo desconoce por completo. Ella jamás le informó de nada sobre cómo dispone o dispondrá de su patrimonio”, indicó uno de sus allegados.

De los Pandora Papers, por lo pronto, no surgen datos adicionales sobre Reata Pacific Ltd. Tampoco sobre activos o cuentas bancarias vinculadas a Mariano Macri, Fernández Rey o TNB Investments Limited, firma que en la actualidad figura como “inactiva”. El vocero de Mariano Macri justificó así que jamás la haya informado al organismo tributario de su existencia. “Su contador le dijo que no está registrada ante la AFIP porque la sociedad no tuvo movimientos, ni impacto patrimonial”, apuntó.

“Personas políticamente expuestas”

El estudio Alcogal

En los los Pandora Papers consta, en tanto, que los ejecutivos del estudio Alcogal que constituyeron la firma para Mariano Macri desarrollaron un análisis acotado sobre él y su pareja, conocido como “conozca su cliente” (KYC, en inglés) para reducir los potenciales riesgos de lavado de activos.

“No hay información negativa o relevante para el señor Mariano Macri”, asentaron en los registros el 7 de enero, luego de que la base “World Check” confirmara que “la fecha del pasaporte del señor Mariano Macri corresponde a un sujeto del mismo nombre, hermano del actual presidente Macri en Argentina”.

Alertados por el parentesco con un jefe de Estado, los gestores de Alcogal estimaron que “de aceptarlo como cliente, por ser de muy alto riesgo, habría que solicitarle el “DD” [por Due Diligence o “debida diligencia”] como persona natural”. Sin embargo, finalmente eso no ocurrió. Por el contrario, los agentes redujeron las prevenciones. “Sólo pongan las alertas como PEP [por persona políticamente expuesta] para estar pendientes. No hay que solicitarle [una] debida diligencia”, resolvieron en sus comunicaciones internas.

Tres meses después de registrada la sociedad de Mariano Macri en Belice, toda la familia del expresidente se vería sacudida por la divulgación de los Panama Papers. Entre otros motivos, porque a partir de allí salieron a la luz algunos datos de la operatoria offshore del Grupo Socma. Entre otros, los vinculados a la sociedad BF Corporation, que desde el holding familiar atribuyeron a los hermanos Mariano y Gianfranco, con el 50% cada uno.

Cuando los Panama Papers comenzaron a difundirse en abril de 2016, el estudio Mossack Fonseca -sumida en una gigantesca crisis- empezó a reclamar precisiones sobre los dueños de BF Corporation, como hizo con incontables clientes.

Para fines de ese año, Gianfranco Macri buscó resolver los problemas causados por los Panama Papers: declaró ante la AFIP que controlaba el 50% de la firma offshore BF Corporation e indicó que era suyo el 100% del dinero controlado por esa sociedad. Así, exteriorizó unos US$ 4 millones en el blanqueo de 2016.