"No vamos a hacer nada para intervenir", dijo la ministra de Justicia, quien ratificó que habrá reformas en el Poder Judicial

11 de diciembre de 2019 • 12:46

La flamante ministra de Justicia, Marcela Losardo, se refirió hoy a las causas judiciales contra exfuncionarios kirchneristas por presuntos hechos de corrupción y aseguró que el nuevo gobierno no impulsará cambios en los procesos ya abiertos. Además, reiteró que se anunciarán reformas en el sistema judicial, pero dijo que el presidente Alberto Fernández será quien brinde los detalles.

" Las causas van a continuar como tienen que continuar. No vamos a hacer nada para intervenir en las causas. Las que ya comenzaron continuarán con el debido proceso, como están hoy", dijo Losardo en declaraciones a Radio con Vos.

La ministra dijo que durante los últimos años hubo "abusos con las prisiones preventivas". "Eso nadie lo puede negar. Son prisiones preventivas, no anticipos de condena", sostuvo, al tiempo que cuestionó la supuesta discrecionalidad en las detenciones de dirigentes.

Reformas

Sin dar especificaciones sobre los cambios que el nuevo gobierno prevé implementar en el sistema judicial, Losardo aseguró que la "transparencia" y la "independencia" judicial serán prioridad y ratificó que buscarán terminar con los "operadores" políticos en la Justicia.

" No estamos para favorecer al Gobierno o a determinadas personas. Tenemos que empezar a pensar que hay una sola Justicia, una Justicia independiente. Si no nos ponemos eso en la cabeza no podemos seguir caminando por la Argentina", dijo.

La funcionaria habló también de la ampliación del sistema acusatorio -que tuvo pruebas en Salta- a todo el país y que, al momento de avanzar en la reforma, se hará por consenso.

"El sistema acusatorio importa porque el fiscal va a ser el que va a llevar el proceso. El juez va a ser un ordenador, va a garantizar el debido proceso. La fuerza de la acusación la va a tener el fiscal. Por eso es tan importante la figura del fiscal y la del Procurador", adelantó. Y agregó: "No se disminuye la importancia del juez, que es el responsable de que se cumpla del debido proceso. Cuando un fiscal no atienda lo que tenga que atender va a ser el juez el que diga que no", dijo.

Losardo pidió, además, ampliar la atención sobre el sistema judicial más allá de Comodoro Py. "Cuando hablamos del sistema judicial siempre caemos en pensar que todo ocurre en Comodoro Py. Me gustaría que tengamos una mirada más amplia. Tenemos varios fueros, el Contencioso Administrativo, Penal Económico, el Civil y Comercial Federal, tenemos fueros federales en todo el país. Hay que tener una mirada macro de todo, no todo es Comodoro Py", sostuvo.