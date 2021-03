Gildo Insfrán recibió un gesto de apoyo del Presidente en el acto por el Día de la Mujer en la Casa Rosada

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, severamente cuestionado por la represión policial que siguió a las protestas por sus estrictas medidas contra el coronavirus, visitó hoy la Casa Rosada. Y más allá de cierta incomodidad en algunos funcionarios, el hombre del poder en la provincia norteña se llevó un gesto explícito de respaldo del Presidente.

El mandatario formoseño, que lleva 25 años ininterrumpidos en el poder, participó en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada de la firma del “Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género”, junto a otros once gobernadores. El apoyo llegó cuando subió al estrado a firmar el pacto: se acercó a Alberto Fernández, que lo palmeó afectuosamente, mucho más que al resto de los mandatarios.

El saludo de Alberto Fernández a Gildo Insfrán en la Casa Rosada

También participó del acto la ministra de Justicia, Marcela Losardo, cuya continuidad en el cargo está amenazada. Losardo fue ubicada en la primera fila, junto al gobernador Áxel Kicillof. Originalmente, su presencia no estaba prevista hoy, lo que terminó transformándose en un nuevo gesto de apoyo. Al terminar el acto, no solo compartió charla y foto con distintas mujeres funcionarias, sino que se sumó a la foto grupal con el Presidente. Losardo y Fernández charlaron un par de minutos, barbijo de por medio pero muy cerca, antes de retirarse. Insfrán y Losardo se cruzaron, incluso, en el salón principal, pero no se dirigieron palabra.

Durante la mañana, en la Casa Rosada se dedicaron a desmentir el rumor de una reunión a solas de Insfrán con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, para repasar las alternativas de la caldeada situación en la provincia norteña.

Antes del acto, mientras algunos colegas como Sergio Zillotto (La Pampa) y Jorge Capitanich (Chaco) se hicieron ver en el Salón de los Bustos de la Casa de Gobierno, el mandatario formoseño fue directamente al museo y esquivó la requisitoria periodística. Antes de salir para Buenos Aires, envió sus saludos y su “feliz día a todas las mujeres formoseñas” en las redes sociales por el Día Internacional de la Mujer. Un detalle en medio de la crisis social que atraviesa su gestión, cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos y la oposición política.

Marcela Losardo, en el acto por el Día de la Mujer, en la Casa Rosada

Luego del acto-estuvo sentado entre sus pares Juan Manzur (Tucumán) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero)-Insfrán charló largo y tendido con distintos funcionarios. Primero fue Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo de Políticas Sociales. Poco después, fueron el jefe de gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quienes escucharon sus palabras, acompañadas por ampulosos gestos con ambos brazos. La “contención” tuvo sus límites cuando la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, enfrentó las preguntas de los periodistas, con eje central en el mandatario formoseño. “Les pido que que hagan preguntas sobre el evento y después pasemos a otros temas”, se molestó la funcionaria, que adjudicó el cuestionamiento a la “falta de periodistas mujeres” y sólo explicó la presencia de Insfrán aduciendo que “todos los gobernadores fueron invitados”, aunque se mostró dispuesta a “repudiar todo hecho de violencia” como los ocurridos en Formosa durante las recientes jornadas. “Agradezco a los gobernadores presentes, demuestran que todos queremos una sociedad distinta”, dijo el Presidente en una parte de sus diez minutos de discurso.

Losardo, en tanto, había llegado a la Casa Rosada sola y puntual. Se sentó en el sector derecho, destinado a los funcionarios. De ese lado, en la primera fila solo estaban ella, el gobernador Kicillof y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Losardo no compartió la charla previa que animaron la ministra de Salud, Carla Vizzotti, las asesoras Cecilia Nicolini y Dora Barrancos, y la titular del Inadi, Victoria Donda. Más temprano, Losardo había encabezado en su ministerio el juramento de la subdirectora del Servicio Penitenciario, Sonia Mariela Álvarez, sin cámaras y casi sin testigos. Se mantuvo en silencio durante el fin de semana.

Su salida del gabinete, que en el Gobierno se consideraba un hecho, fue dilatada por el propio Presidente. Fernández no está conforme con el perfil “duro” y cercano al Instituto Patria de sus eventuales reemplazos, el diputado nacional Martín Soria y el actual viceministro, Juan Martín Mena.

Marcela Losardo y Gildo Infrán, en la Casa Rosada, antes del inicio del acto por el Día de la Mujer

El Presidente, que llegó a la Casa Rosada minutos antes de las 11.30 junto a su pareja Fabiola Yañez y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dejó en claro su respaldo a Insfrán y también a Losardo. Gestos de apoyo en momentos de tensión en la provincia norteña y también en la interna del Gobierno.

