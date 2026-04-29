Marcela Pagano amplió la denuncia contra Adorni y apuntó a dos sociedades en el exterior de su amigo Grandio

La diputada Marcela Pagano se presentó este miércoles en el juzgado de Ariel Lijo para ampliar la denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa que nació luego de que se hiciera público el viaje del funcionario a Punta del Este, en avión privado, durante los feriados de carnaval.

Pagano −que se ausentó a la exposición de Adorni en el Congreso− declaró como testigo y aportó nueva información sobre el periodista Marcelo Grandio, el amigo de Adorni que, según la información recabada en la causa, pagó aquellos vuelos privados a Uruguay y trabó contratos con el Estado a través de su productora.

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En el juzgado, la diputada sostuvo que Grandio registra una sociedad en Uruguay denominada Imgroup, a donde habría ido la facturación de uno de esos contratos.

Comentó también la existencia de una segunda sociedad del periodista en los Estados Unidos, específicamente en Florida, llamada Cachagua Productions Holding INC, que estaría relacionada con otra empresa cuyo dueño sería Claudio Resnick, según indicaron fuentes judiciales.

De acuerdo a la documentación que pudo ver LA NACION, la firma Cachagua Productions Holding INC fue creada en 2006, permanece “inactiva” y “Marcelo Grandio” figura como director junto a Matías Derito.

La sociedad de Grandio constituida en Florida

Pagano dijo en sede judicial que en alguna oportunidad ella misma fue invitada al programa por el propio Adorni. Detalló que solo tenían cinco personas contratadas, pero que cuando pasó a la órbita de la TV Pública la plantilla creció hasta las 60 personas.

Como rareza, señaló que el programa contaba con seis maquilladores para solo dos personas, que no tenía casi rating y que, pese a ello, era esponsoreado por YPF.

La diputada dio a conocer la ampliación en sus redes sociales. “Decidí no formar parte de un show mediático y bochornoso por parte del Gobierno y usar mi tiempo en algo más útil para los contribuyentes: aportar nuevas pruebas sobre la ‘ruta del dinero Adorni’ y me presenté también de manera espontánea como testigo, por qué yo misma he presenciado y he visto. Lo que conté en Comodoro Py no se contesta en un atril, se debe contestar en una indagatoria ante el juez Lijo, que lleva su causa”.