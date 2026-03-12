Los contratos con la TV Pública de la productora del amigo de Manuel Adorni con el que viajó a Punta del Este

Marcelo Grandio, el periodista que viajó junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en avión privado a Punta del Este fundó la productora que está detrás de dos programas que emite la TV Pública. Su empresa estuvo a cargo también de un ciclo de entrevistas que conducía el funcionario nacional antes de su llegada al gabinete libertario.

Grandio, que es amigo de Adorni, creó la productora Imhouse en abril de 2016 junto al empresario Horacio Silva y se desempeñó como presidente de la entidad hasta 2020, cuando -según consigna en el Boletín Oficial- dejó la conducción de la entidad en manos de su socio fundador y su hijo Juan Grandio. Aunque dejó atrás la dirección, no rompió lazos con la firma que -según consta en redes sociales- produce algunos de los programas que, tras el desembarco de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, se emiten en el canal estatal.

Giros en línea recta es uno de los programas que produce la empresa Imhouse y que se emite por la TV Pública Captura sitio web Imhouse

Uno de ellos es Giros en línea recta, un ciclo de entrevistas que conduce el propio Grandio y se transmite todos los viernes a las 23 en la TV Pública. El programa se estrenó el 27 de septiembre de 2024, alrededor de tres meses después de que los medios públicos pasaran a depender de la cartera de Comunicación que por entonces controlaba Adorni.

“Télam, contenidos y medios públicos pasan a depender de Comunicación, área de la cual soy responsable”, había comunicado el funcionario nacional en la conferencia de prensa que brindó el 18 de junio de ese año. Exactamente cuatro meses después, el 18 de octubre de 2024, Adorni participó como invitado al ciclo televisivo. Ya había sido entrevistado por su amigo y periodista en Gritalo, otro ciclo de entrevistas encabezado por Grandio.

El conductor de la TV Pública también había entrevistado a Adorni y al presidente Javier Milei en febrero de 2022, en un Talk Show realizado en el International College de Punta del Este. En esa oportunidad, Grandio había consultado por el futuro político del líder de La Libertad Avanza al actual jefe de gabinete, quien respaldó su proyecto presidencial y expresó su deseo de acompañarlo en la Casa Rosada. “Ojalá en algún momento me sume, más adelante. Me ofreció acompañarlo este año, pero no estaba listo”, sostuvo Adorni. El sueño se le cumplió unos años después.

En el portfolio de la productora también figura el programa La Sala que, según figura en el sitio oficial de la productora, difunde “el talento musical en plataformas digitales de streaming, como también en la programación de la televisión abierta". La edición se lanzó en el medio estatal el 13 de octubre de 2025 y se emite todos lunes a las 16:30 por el canal de Youtube de la TV Pública.

En el streaming de la señal estatal también se emite Gritalo Mundial, conducido por Grandio y Renzo Pantich. Es el nexo más reciente del periodista cercano al jefe de Gabinete con los medios públicos: se estrenó a mediados de febrero. Aunque en el sitio oficial de la productora Imhouse no figura como un proyecto propio, en su cuenta de Instagram se suelen compartir recortes de la transmisión en formato de reels.

Previo a su desembarco en la TV Pública, la empresa de Grandio ya contaba con estrechos vínculos con el jefe de gabinete: eran la productora detrás de su programa de entrevistas Dos en Pausa, que se transmitía en 2022 por canal Metro y también el canal 7 de Punta del Este.

El vínculo entre la firma de Grandio y ese proyecto no figura en el portfolio de la productora publicado en su página web, pero sí en su cuenta de Instagram y las redes sociales del programa.

Así presentaban el proyecto en redes sociales: “En un momento delicado del país, Manuel Adorni recibe en el living a diferentes políticos y personalidades destacadas con el fin de conversar y entender un poco más la situación actual de Argentina. El economista y conductor de radio te invita a intercambiar ideas y escucharte sin prejuicios”.

En este programa de 2022 a cargo de la productora Imhouse, Adorni llegó a entrevistar a Milei, que por entonces ejercía como diputado nacional por La Libertad Avanza junto a Victoria Villarruel.

Grandio, además, en 2024 fue parte de un programa de radio que se emitió de lunes a viernes por Radio Nacional entre marzo y septiembre de ese año. “Había que tener el visto bueno de Adorni, que por entonces era vocero”, dijo a LA NACION una fuente al tanto de la producción de ese ciclo.