El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, volvió a generar una polémica con sus declaraciones, en medio de la ola de violencia que padece esa provincia por los enfrentamientos entre bandas narco.

Sain, que mantiene un alto perfil mediático, concedió ayer una extensa entrevista al canal Crónica TV. En el cierre del reportaje, el funcionario lanzó: "Me vine a Buenos Aires a descansar porque si me quedo en Santa Fe, me cagan a tiros".

De inmediato, la frase de Sain generó el repudio de varios dirigentes de la oposición en Santa Fe. El diputado nacional y futuro vicepresidente Pro, Federico Angelini, dijo que las expresiones del ministro de Seguridad provincial eran una "vergüenza".

Sain cuenta con el respaldo del gobernador peronista Omar Perotti, quien intenta que la Legislatura provincial apruebe medidas de emergencia. El presidente Alberto Fernández irá mañana a Rosario.

"Como representante de los santafesinos, solicitaré audiencia con el gobernador Perotti, exigiendo las explicaciones del plan de seguridad llevado a cabo hasta aquí por Marcelo Sain, si es que lo hay...", afirmó el diputado provincial Gabriel Chumpitaz (Juntos por el Cambio).

Rubén Galassi, exministro de Gobierno de la administración del socialista Antonio Bonfatti, también arremetió contra Sain y los medios de comunicación.

Dura respuesta

El ministro de Seguridad salió hoy al cruce de las críticas de la oposición. "Hay personas y dirigentes santafecinos que creen que lo que digo es joda y no es serio. Son los que siempre han puesto la basura abajo de la alfombra que hoy se empieza a ver. No han corrido riesgos personales porque pactaron con la mafia policial y política", apuntó.

"En todas de las funciones que ejercí, corrí riesgos personales y familiares. Nunca los vociferé ni me victimicé. El año pasado desde el Organismo de Investigaciones, con algunos pocos fiscales, pusimos muchos delincuentes pesados y policías prohijados por el poder tras las rejas", señaló en Twitter. Y aseguró que, pese a las amenazas, el gobierno de Bonfatti no les puso "protección" en ese momento.

"Hay gente que no quiere ver a la mafia que estuvo tantos años oculta a la sombra del Estado, protegida por la complicidad y la desidia de policías, jueces, fiscales y políticos", se defendió.

Días atrás, Sain había protagonizado otra polémica cuando intentó explicar el ascenso de la violencia en Rosario, donde se produjeron más de 40 homicidios en lo que va del año. "Es algo bastante estacional para esta época del año", afirmó.

El ministro dijo que no buscó restarle importancia al tema. Y explicó que usó la palabra "estacional" para describir una de las características que tiene la violencia en Rosario.