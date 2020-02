La cantidad de asesinatos en Rosario provocó una inesperada polémica política Fuente: Archivo

El ministro Sain fue criticado por hacer referencia a homicidios "estacionales", aunque la estadística criminal sustentó su afirmación

ROSARIO.- Uno de los argumentos que usó el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, para explicar el ascenso de la violencia en Rosario, donde se produjeron 40 homicidios en lo que va del año, la mayoría asociados a enfrentamientos entre bandas narco, fue que hay un "factor estacional". Es decir que, en los meses de verano, sobre todo durante enero y febrero, se incrementan los asesinatos en Rosario. Esa explicación despertó críticas de parte de dirigentes políticos de la oposición provincial, aunque las estadísticas oficiales advierten que hay mayor cantidad de homicidios en los meses de enero y febrero.

La crisis de violencia que atraviesa Rosario, con homicidios que generaron gran impacto, como el triple crimen registrado el domingo pasado, cuando una pareja y su beba fueron acribillados con una ametralladora, provocaron el colapso del Instituto Médico Legal, donde se realizan las autopsias.

"No sabemos por qué, no sabemos cuál es la razón. Nunca hubo una explicación del gobierno anterior y nosotros tampoco hemos tenido tiempo para encontrarla", dijo el ministro Sain en diálogo con Radio Metro. Luego, Sain explicó a LA NACION que usó la palabra "estacional" no para restarle importancia al problema, sino para hacer referencia a que es una de las características, entre otras, que tiene el fenómeno de la violencia en Rosario.

Al ministro le llovieron críticas por las redes sociales y desde algunos sectores de la oposición en Santa Fe. Sin embargo, lo que revelan las estadísticas oficiales es que desde 2014 en los meses de verano se incrementan los homicidios. No es algo nuevo.

El diputado nacional de la UCR Gonzalo del Cerro fue uno de los que lanzaron críticas hacia el ministro al afirmar que "es llamativo que la estacionalidad coincide con el inicio de su gobierno".

El fiscal de Homicidios de Rosario Luis Schiappa Pietra consideró, en cambio, que hay un componente estacional en los picos de violencia que se producen en esta ciudad desde los últimos años. "No hay ningún elemento ni estudio que sea determinante para explicar por qué ocurre esta tendencia. La percepción que tengo es que en los primeros meses del año se incrementan los canales de comercialización de estupefacientes porque aumenta el consumo, y esos mercados ilegales que están en tensión se enfrentan con mayor crudeza", sostuvo el fiscal.

En los últimos seis años, desde que se produjo el quiebre en el aumento de la violencia en Rosario, hay una tendencia: los crímenes aumentan en los meses de verano, sobre todo enero y febrero, según las estadísticas oficiales del Ministerio Público de la Acusación.

En enero pasado se cometieron 22 asesinatos en Rosario, que se suman a los 18 que se produjeron en febrero. Esta tendencia se observa, según las estadísticas oficiales, desde 2014, cuando en Rosario se produjo el segundo pico de homicidios, con 255 asesinatos. En ese año, los meses de enero y febrero fueron los más sangrientos, con 28 y 29 asesinatos, respectivamente.

En 2015, el primer mes del año congregó la mayor cantidad de muertes violentas, con 28 fallecidos. La tendencia no es congruente en 2016, ya que en ese año abril fue el mes más violento, con 20 crímenes. Al año siguiente, en 2017, los asesinatos fueron mayores en enero, con 18 personas muertas, mientras que al año siguiente el pico fue nuevamente en abril, con 29. El año pasado, el mes con más homicidios fue marzo, con 22 hechos.

Durante los últimos dos meses y medio el incremento de los homicidios generó un colapso en el Instituto Médico Legal de Rosario, donde se realizan las autopsias.

Alicia Cadierno, directora del organismo, admitió hay poco espacio físico disponible para alojar cadáveres para someterlos a su autopsia y que "ha aumentado la cantidad de cuerpos que llegan a causa de muertes violentas".