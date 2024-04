Marcha universitaria: Cristina Kirchner salió al balcón del Instituto Patria

Escuchar

La expresidenta Cristina Kirchner salió al balcón del Instituto Patria para saludar a los manifestantes que van hacia Plaza de Mayo en el marco de la marcha federal universitaria, en defensa de la educación pública.

En medio de la marcha universitaria federal, la exmandataria salió al balcón del Instituto Patria, situado en las inmediaciones del Congreso, y exhibió un buzo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), institución en la que se graduó de la carrera de abogacía, en un claro gesto de apoyo en defensa de la educación pública.

Las imágenes de la exmandataria saludando a los manifestantes que se dirigían rumbo a Plaza de Mayo, entre bombos y vitoreos, fueron captadas por algunos de los presentes en el lugar quienes rápidamente difundieron el video por las redes sociales.

Más temprano, durante la previa de la marcha la exvicepresidenta Cristina Kirchner ya se había manifestado a favor de la movilización en sus redes sociales donde publicó, como símbolo, las libretas tanto de ella como de Néstor Kirchner cuando cursaban en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). “Educación pública para la igualdad de oportunidades”, expresó la referente de la oposición.

“Nuestras fichas de la UNLP y nosotros dos en el verano del 75-76, todavía estudiantes. ¿Quién podía imaginar que 27 años después íbamos a presidir una Argentina en la cual creamos e inauguramos 16 nuevas universidades públicas logrando que, por primera vez, todas las provincias tengan una universidad pública?”, se explayó.

“Lo pudimos hacer cuando revertimos la relación entre los recursos afectados a la educación y al pago de la deuda externa. En el 2003: 3% del PBI para educación y 5% para deuda externa. En el 2015, al cabo de los tres períodos de gobierno: 6,3% del PBI para educación y 1,5% para deuda pública. No fue magia”, agregó la exmandataria en el posteo, donde además sumó una foto de ella abrazada a Néstor en sus épocas de estudiantes.

Además del saludo de Cristina Kirchner, varios referente políticos demostraron su apoyo a la marcha en defensa de la educación pública, incluso diversos dirigentes participaron de la convocatoria. Tal fue el caso del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el presidente de la UCR, Martín Lousteau, el exministro de Economía Sergio Massa y su esposa Malena Galmarini, entre otros.

Como un manifestante más, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) opinó sobre los embates del Ejecutivo contra las universidades públicas: “La universidad pública y la educación pública es lo que nos hizo como sociedad, es lo que vertebró toda nuestra sociedad. Una sociedad que tiene movilidad social o la tuvo es una sociedad de clase media lo que nos diferenció del resto de otros países y que nos costó mucho llegar al nivel que hemos llegado en la Argentina”.

“A veces a nos cuesta pensar que hay un gobierno que pone en riesgo esto porque son acuerdos democráticos o sociales que traemos desde hace mucho tiempo, pero hoy está en riesgo cuando un presidente ataca la libertad de la universidad, cuando dice que no le gustaría que hubiera universidades”, sentenció.

En tanto, la extitular de AySA y pareja de Sergio Massa dijo en declaraciones a LN+: “Es una marcha pacífica, muy grande. Espero que el Gobierno nacional la tenga en cuenta, la gente en la calle defendiendo sus derechos, un camino que no es el que finalmente tomaron. Deberían tomarlo en cuenta”.

“Hay que darle previsibilidad no solo a quienes administraron las universidades si no a los estudiantes, profesores y no docentes. Estamos sin presupuesto nacional. El gobierno nacional no envió un nuevo presupuesto. Pidieron en campaña que no se enviará hasta después de la elección. Y ahora los fondos que no les envían a las universidades son fondos impactados por la mega devaluación y el precio cambiario”, le recriminó al oficialismo.

Y aclaró para terminar: “Yo no quiero que le vaya mal al Presidente, pero el Presidente tiene que escuchar al pueblo”.

Por su parte, el exministro de Economía durante la gestión de Alberto Fernández aclaró ante las cámaras de Crónica TV que asiste a la manifestación en calidad de acompañante de sus hijos Tomás y Milagros y sus compañeros de estudio. “No voy hablar. Hoy hablan los rectores y los chicos”, se limitó a decir a los medios.

