Marcos Galperin cruzó a Ernesto Tenembaum y María O’Donnell por sus análisis sobre las elecciones en Venezuela

Escuchar

Este lunes por la tarde, el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, apuntó contra los periodistas Ernesto Tenembaum y María O’Donnell por sus análisis de las elecciones presidenciales en Venezuela. ”Después no digan que no lo anticipé”, escribió Galperin en redes sociales, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diera por ganador a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos y lo acreditara como presidente del país sudamericano en su tercer período hasta 2031.

El empresario replicó en X una publicación del conductor televisivo Horacio Cabak, que exhibe dos videos recortados con declaraciones recientes de ambos. En uno de ellos, Tenembaum critica a Milei y Macri, opina que es “fácil” apuntar contra Venezuela y alega: “Ellos [Mauricio Macri y Javier Milei] no creen en la libertad. Apoyan a otros regímenes”. En el otro, O’Donnell habla sobre el régimen de Maduro y dice: “Corina Machado no pudo presentarse en las elecciones porque la proscribieron. Ahí entra una discusión de si el gobierno de Maduro es una dictadura o, como dicen los politólogos una ‘dictablanda’ o ‘democradura’”.

El posteo cierra con una viñeta del dibujante El gol de Bedoya. La ilustración exhibe a los periodistas mientras sostienen una vara con la inscripción “exigencias al resto” por sobre otra similar cuya leyenda es “exigencias al peronismo”. “¡Ya estamos ajustando la vara!”, señalan al unísono en la pieza satírica.

después no digan que no lo anticipé! — Marcos Galperin (@marcos_galperin) July 29, 2024

Qué dijeron Ernesto Tenembaum y María O’Donnell sobre las elecciones en Venezuela

Uno de los dos fragmentos utilizados por Galperin para cuestionar al periodista es de este lunes a la mañana, cuando Tenembaum hacía su pase inicial con Jairo Straccia en Radio con Vos. Previo a esa declaración, el periodista deja en claro que para él en Venezuela hay un régimen y que se violan los derechos humanos: “Cuando hay una dictadura (por Venezuela) no se arregla. Es un régimen que o se rompe desde adentro o no se rompe”, analizó. Y añade una serie de cuestionamientos a los dirigentes de la región, de Cristina Kirchner a Lula, por no decir nada de lo que pasa tras la cuestionada elección presidencial que proclamó a Maduro.

“A o largo de la historia de la Izquierda, el tema del totalitarismo es un tema -dice Tenembaum-. Pasó con la Unión Soviética, con Cuba y es lo que está pasando en Venezuela. Por qué no está ahora reaccionando la Izquierda. Por qué no sale Cristina. Ayer viste declaraciones de Arce, de Correa, toda la izquierda, de Evo Morales (apoyando). No Lula, no la izquierda uruguaya. El único que lo hizo fue Boric”, explicó. En ese contexto, Tenembaum afirmó que de Macri es esperable porque “para él es fácil” señalar a Venezuela. “No es creíble que él o Milei crean en la libertad”, precisa. “La izquierda, no dice nada de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Hay algo de todo eso que está mal. Venezuela inventa a un enemigo, que en este caso es el enemigo Yanqui”, sostiene a lo largo del corte.

Respecto de O’Donnell, dice al comienzo de su programa en Urbana Play: “Según la Comisión Nacional Electoral (CNE), que controla Maduro y su Gobierno, el presidente obtuvo la relección con más de 5 millones de votos por sobre Edmundo Urrutia, que cosechó alrededor de 4 millones. Corina Machado es la figura más popular de la oposición venezolana. No se pudo presentar a elecciones porque la proscribieron. Ahí entra esta discusión de si el Gobierno de Maduro es una dictadura llana y lisa o si entra dentro de las calificaciones que hacen los politólogos, que sería una ‘dictablanda’ o una ‘democradura’”.

Inmediatamente después, la periodista señala que “hubo una elección en Venezuela”, pero critica: “Lo que pasa es que para que esa elección sea considerada la base de un sistema democrático tiene que haber elecciones libres. Ya no lo fueron, dado a que se hicieron trampas para impedir que los candidatos más competitivos pudieran competir. Y luego tienen que competir en condiciones de cierta igualdad, con resultados por todos admitidos. Esto no está pasando ahora mismo en Venezuela. Este segundo mandato que ejerce Maduro venía argado de dudas sobre su legitimidad y cómo accedió a esas elecciones”.

No es la primera vez que Galperin hace uso de la viñeta de El gol de Bedoya para apuntar contra Tenembaum y O’Donnell. El diciembre pasado, el fundador de Mercado Libre la replicó por primera vez. El gesto no pasó desapercibido para el conductor de Radio con Vos, que recogió el guante y le dedicó una editorial.

“Vamos a hablar un rato de Marcos Galperin, que tuvo una reacción muy violenta conmigo y con María O’Donell, una cosa totalmente fuera de registro y que creo que merece algún tipo de razonamiento”, dijo al comienzo de su programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?.

Analizar la conducta de Marcos Galperin da a entender por qué el país está como está. Muchas veces se analiza la culpa de los políticos, la culpa del peronismo, la de [Mauricio] Macri, la culpa de Cristina [Kirchner], la culpa de… Eso vale la pena. Pero se analiza poco la actitud de algunos empresarios”, sostuvo.

“Creo que Galperin, que es un tipo que se fue del país porque dijo que lo iban a perseguir…”, dijo para luego interrumpirse a sí mismo: “Primero, esa paranoia… ¿A quién se persigue? ¿Qué empresario fue detenido, exiliado o reprimido en este país? Ninguno. Él pensaba en su percepción del mundo que lo iban a perseguir”.

“Y no se fue a cualquier país. No se fue a Suecia o Canadá, donde pagás altos impuestos. Se radicó en Uruguay donde, curiosamente, pagás menos impuestos. Osea, uno de los hombres más ricos de la Argentina, que además podría haberse ido físicamente y no impositivamente… Podría haber seguido pagando impuestos acá y decir que temía por su seguridad porque [Juan] Grabois dijo no sé qué cosa y se las picó”, le reprochó más adelante.

“Bueno, te vas, te cuidás y administras desde afuera. De hecho, tiene empresas en Brasil y toda América Latina. Y chau. Pero te fuiste a un lugar donde pagás menos impuestos. Sos uno de los tipos más ricos del planeta, sabés que hay pobres, sabés que tal vez tendrías que pagar muchos más impuestos porque vos tenés la vida de tataranieto y recontra tataranieto resuelta. ¿Y vos te lo amarrocás para vos?”, lo juzgó el conductor radial.

Luego, insistió una vez más en señalar que la actitud de Galperín para con el país era “mezquina, amarreta y muy miserable”, y lo tildó de “mal ejemplo”.

“Lo que podría ser un gran ejemplo para el país, que es el empresario Galperin que, con algunas ventajas que otros empresarios no han tenido, con algunos gestos del Estado que van en contra del credo libertario… Con todo eso, aunque igual muchos lo tienen y no hacen la empresa espectacular que hizo Galperín, podría haber sido un ejemplo y se termina convirtiendo en un hombre que está totalmente desequilibrado en términos de sus reacciones personales y políticas”, remarcó.

Sobre la imagen en sí, Tenembaum dijo: “El debate que se generó ayer en Twitter me parece totalmente loco de parte de él y desde acá le tiendo una mano porque estoy dispuesto a entrevistarlo y escuchar sus razones. Lo que pasa es que el tipo te agrede en Twitter y después se esconde. Es muy miserable su actitud, algo como ‘tengo toda la guita del mundo, me cago en todos y los demás son esto y son lo otro’”.

Y sentenció: “La única diferencia entre Galperín y el resto es que él tiene mucha más plata y fue un buen empresario. Pero no es que sea un buen ejemplo, que haya descubierto una vacuna contra la poliomielitis, no es que hizo el penal de [Gonzalo] Montiel contra Francia, no es que hizo un descubrimiento. Nada. Aprovechó una cosa tecnológica que ya se había inventado en EE.UU., la copió acá, le fue bien. No es que vos decís ‘cruzaste la Cordillera de los Andes’”.

LA NACION