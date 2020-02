Margarita Barrientos: "Mauricio Macri me defraudó"

Fuente: Archivo

La fundadora del comedor social Los Piletones, Margarita Barrientos, opinó acerca de la coyuntura política y también sobre su vínculo con el exmandatario, a quien apoyó públicamente durante su gestión. "Macri me defraudó en muchos sentidos", reconoció hoy la activista social, durante una entrevista en el programa Intratables.

"Uno aprende. No apoyo más a nadie", sentenció Barrientos, en una clara alusión al respaldo que había brindado al gobierno anterior, en particular al expresidente Mauricio Macri. Al ser consultada sobre los motivos de su desilusión, la activista no ahondó en detalles, pero sí precisó que se sintió defraudada, sobre todo, por el abordaje de temas como la lucha contra el hambre o del desempleo.

Sin embargo, Barrientos no solo criticó el accionar de la gestión anterior, sino que también apuntó contra todos los políticos. "Primero fue el hambre cero, y después la mesa del hambre", ironizó la fundadora de Piletones, quien hace más de un mes atrás ya se había referido al plan de Alberto Fernández, el cual sostuvo tendría éxito en la medida que se trabajara activamente, pero "no detrás de una oficina o un escritorio"

"No quiero abrir más comedores, me gustaría que la gente tuviera trabajo y no que viva de una tarjeta o de un plan social. Ojalá que salgamos adelante", concluyó Barrientos.