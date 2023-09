escuchar

Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones, acusó a la administración de Alberto Fernández de no brindar ayuda. “Este es el peor gobierno que me tocó vivir”, dijo en declaraciones televisivas la referente social, y señaló que recibió “comida en mal estado” por parte del ministerio de Desarrollo Social.

“Yo lo único que pido es no tener que sufrir otros cuatro años como lo venimos sufriendo nosotros. No tenemos que sufrir estas divisiones, como me ha hecho a mí Desarrollo Social en mandarme comida en mal estado, escribirles y nunca tener una respuesta”, dijo, al dar por explícito que el episodio se debió a una cuestión política.

Y siguió, en diálogo con el programa Actualidad Política TV por Canal Metro: “Eso me dolió mucho, porque he trabajado sola y sin una persona política que nos ayudara cuando tienen la obligación de hacerlo. A la gente yo no les miento. Yo a la gente le digo la verdad y no puedo prometer lo que no puedo cumplir”.

Barrientos consideró que la situación económica “ha empeorado muchísimo”, y dijo que en las familias donde “solo trabaja el esposo, no alcanza”, por lo que muchas familias van a los comedores y les piden ayuda.

“Nosotros le dábamos de comer a 2500 personas y hoy damos de comer a más de 3000″, lamentó Barrientos, quien cuenta con el comedor Los Piletones y otro en Cañuelas.

Al respecto, precisó que en esa última localidad bonaerense “se da de comer a 300 personas todos los días”, y señaló: “Ahí hay otros barrios que piden que nosotros vayamos a trabajar, que vayamos a poner comedor”.

Así, dijo que espera que “se termine pronto con tanta pobreza”. No obstante, consideró difícil ese escenario, y lamentó: “Es la que golpea a las puertas todos los días. Antes existía la clase media. Hoy ya no existe más la clase media”.

Por otra parte, Barrientos dio su opinión personal sobre los candidatos a la presidencia y manifestó su apoyo a la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich.

“Con Patricia se trabajaría porque conoce lo que es el trabajo, no solamente social, sino la seguridad”, señaló. “Conoce lo que es la villa porque ha trabajado en ellas, y creo que sería una muy buena presidenta, apoyo mucho a eso”, dijo Barrientos.

En cuanto a Javier Milei, el referente libertario que sacó casi un 30% de los votos en las PASO siendo el candidato más votado, dijo: “Hizo una buena campaña, pero no lo veo siendo presidente”.

LA NACION