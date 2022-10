María Eugenia Vidal criticó a Axel Kicillof: “A mí no me hubiera pasado un episodio como el Gimnasia-Boca”

La diputada María Eugenia Vidal criticó este martes al gobierno de Axel Kicillof por el operativo en el partido de Gimnasia-Boca el último jueves y acusó a su gestión de no tener una política de seguridad seria. “A mí no me hubiera pasado”, dijo.

En declaraciones al programa +Voces, conducido por Luis Majul en LN+, la exgobernadora bonaerense cuestionó al gobierno actual en la Provincia. “Las cosas no pasan porque sí, o por que un operativo policial se desborda”, indicó. Y agregó: “Este no es un hecho puntual es un retroceso en materia de seguridad como vimos en el caso del narcotráfico”.

“No es casualidad que nosotros no hayamos tenido un muerto”, sostuvo la dirigente. “Nosotros teníamos una política de seguridad en serio, en las canchas, adentro y afuera. por eso no tuvimos un muerto. Y no solo eso, tuvimos 100 jefes de barrabravas de 25 clubes presos”, añadió.

“Tuvimos más de 10 mil detenidos, más de 3000 detenidos por drogas en espectáculos deportivos. No es casual”, consignó. Sostuvo, además, que hubo 550 partidos con público local y visitante en su gestión y recalcó que no hubo ninguna víctima fatal.

La dirigente de Pro apuntó de lleno contra Axel Kicillof aseguró que, al igual que en orden nacional, no hay política de seguridad en general. “El gobernador no se hace cargo y no se hizo nunca cargo de este tema”, aseveró. Y agregó: “ Tenía prejuicios ideológicos, los tuvo desde el primer día ”.

Según Vidal, Kicillof “delegó” la función de la seguridad en Sergio Berni. “ La Policía de la provincia se autogobernó durante dos años y medio y ésta es la consecuencia . Esto pasa porque la provincia no tiene un liderazgo claro”, expresó.

Gases lacrimógenos en el estadio Juan Carmelo Zerillo durante el partido entre Gimnasia y Egrima y Boca Juniors en La Plata, el 6 de octubre de 2022 ALEJANDRO PAGNI - AFP

En ese sentido, cuestionó la reacción dada dese La Plata ante los incidentes. “¿El hilo se va a cortar por lo más delgado? ¿Va a ser el jefe del operativo el único responsable de esto? ¿Dónde están el jefe y el subjefe de la Policía? ¿Dónde está el titular de la Aprevide? ¿El titular de la Aprevide no tiene nada que ver con esto?”, planteó.

Vidal señaló que bajo su gestión Juan Manuel Lugones estuvo en todos los partidos y expresó que llevó adelante un partido de planificación en cada ocasión junto con el Ministerio de Seguridad y la Policía bonaerense.

“Este no era un partido más; era un partido de Gimnasia contra Boca; era un partido relevante. Era un partido que merecía la atención de la Policía de la provincia y de su gobierno”, añadió.

Vidal se hizo eco de las declaraciones de Patricia Bullrich y coincidió con el envío de las fuerzas federales a Rosario y a Villa Mascardi y opinó que también deberían ser enviadas al conurbano bonaerense, donde creció, según afirmó, el narcotráfico. “Donde no se respeta la ley, tiene que estar el Estado, es una obviedad. Solo en este Gobierno se discute”, dijo.

“Si vos tenés un muerto en un espectáculo deportivo y no hacés nada, vas a tener otro. Si con el narcotráfico creciendo en Rosario no hacés nada, un día amenazan a los jueces, otro día lo hacen con los comerciantes, después con los periodistas y otro día lo hacen”, expresó.

Vidal enfatizó que “no hay un verdadero compromiso con la seguridad” en el Frente de Todos. Puso de manifiesto que hay 230 muertos en Rosario en lo que va del año e hizo hincapié en que se trata de una cifra récord desde 2014. “Es la ausencia total del Estado”, sostuvo.

Villa Mascardi

La exgobernadora bonaerense criticó la reunión que Alberto Fernández mantuvo este martes con representantes de pueblos originarios. La dirigente aseguró que en la Patagonia también está en discusión la soberanía del país.

“La propiedad privada es usurpada por pueblos originarios, que en realidad no tienen ninguna demostración que lo sean, porque en realidad la cuestión es que se auto perciben”, indicó.

Además, Vidal aseguró expuso otro elemento. “ Son pueblos que desconocen la nación Argentina , que no solo quieren ocupar un terreno que es legítimamente propiedad privada de otro, sino que dicen que no es suelo argentino”, aseguró.

En esa línea, la diputada de Juntos por el Cambio rechazó la reunión de Fernández. “El máximo representante del país y de la nación se sentó con un grupo de gente que desconoce a nuestro país y a nuestra gente”, opinó.

¿De qué lado está, Presidente @alferdez? ¿Del lado de los que defendemos la soberanía nacional o del lado de los que no la reconocen? pic.twitter.com/QEAmr3BtKh — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) October 11, 2022

La dirigente opositora expresó que el Movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), al que consideró como el núcleo “más violento”, ha reconocido “decenas de atentados” desde hace años.

“Esto no empezó ahora. Empezó hace varios años atrás. Desde que asumió, Alberto Fernández decidió ignorar el problema, y la situación en villa Mascardi ya era intolerable por eso decidió desalojar”, consideró.

Sin embargó, cuestionó la imagen de este martes. “Pero no pudo sostener esa decisión. Pasan unos días y se vuelve a reunir con los mismos que habían ocupado los terrenos”, apuntó.

