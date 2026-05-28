El meme contra Aníbal Fernández que publicó María Eugenia Vidal tras la acusación de Schoklender

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal se hizo eco este jueves de una acusación contra el exjefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández por instrumentar una supuesta “usina de denuncias contra el PRO” y reactivó así una vieja rencilla que viene desde la campaña electoral de 2015.

La también exdiputada del PRO citó desde sus redes sociales la declaración judicial de Sergio Schoklender, uno de los máximos responsables del programa de viviendas Sueños Compartidos, quien a la hora de ampliar su indagatoria en el juicio oral de la causa por desvíos millonarios habló de una presunta “usina de denuncias contra Pro” vinculada al abogado Eduardo Barcesat y al propio Aníbal Fernández.

“Se arma como un centro de investigación de la universidad que recibía un subsidio de Aníbal Fernández que iba directo a Barcesat. La función de Barcesat era hacer todos los meses nuevas denuncias contra algún funcionario de Pro, en Capital, por supuesto”, sostuvo Schoklender el miércoles último en el juicio oral en el que se investiga un presunto fraude al Estado.

Ante esa declaración, Vidal hizo uso de una vieja imagen de Anibal Fernández en el Senado, donde se ve al por entonces legislador peronista con una expresión de gracia y euforia. Una captura, por lo demás, que había sido usada innumerables veces en Internet como meme o directamente para burlarse del exministro.

El posteo de Vidal tras conocer las acusaciones de Sergio Schoklender

De esta manera, la exgobernadora reactivó el fuerte enfrentamiento que ambos tuvieron en 2015, cuando compitieron por la gobernación bonaerense en unos comicios en los que finalmente se impuso la entonces candidata del PRO.

La causa

Durante su declaración en el juicio, Schoklender apuntó contra la expresidenta de la fundación Sueños Compartidos, la fallecida Hebe de Bonafini, y distintos exfuncionarios del kirchnerismo, entre ellos Aníbal Fernández y el exvicepresidente Amado Boudou, por los presuntos desvíos.

“Fue realmente el único desarrollo de obra pública intachable, en donde jamás se desvió un centavo”, aseguró Schoklender sobre el programa que comandó.

Eduardo Barcesat

En diálogo con LA NACION, Barcesat negó esas acusaciones: “Todo eso es una fantasía de este hombre [por Schoklender]“. Reconoció haber tenido contacto con Aníbal Fernández, pero no sobre la fabricación de denuncias contra opositores.

“Me pidió que formara un centro de estudios, pero Madres de Plazas de Mayo no tenía nada que ver con eso”, aclaró.

Nuevo perfil

Por fuera de estas acusaciones, Aníbal Fernández viene levantando el perfil en el último tiempo: la semana pasada generó polémica al afirmar que no “tocaría nada” de la gestión del presidente Javier Milei en caso de asumir la presidencia del país.

Aníbal Fernández en Gelatina

“No toco nada. Y empiezo a mirar pedacito por pedacito. Porque el esfuerzo que le hicieron hacer al pueblo argentino no se puede dilapidar ni dejar de costado”, respondió Fernández en diálogo con el canal de streaming Gelatina.