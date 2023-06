María Eugenia Vidal apoyó la ampliación de JxC, pero evitó opinar del caso Schiaretti: “Lo voy a decir cara a cara”

escuchar

Tras el desembarco de José Luis Espert en Juntos por el Cambio, una jugada promovida por Horacio Rodríguez Larreta que había generado resistencia en el ala dura de Pro, la diputada nacional María Eugenia Vidal, una de las referentes de la oposición, se mostró a favor de la ampliación de la coalición . Sin embargo, la exgobernadora bonaerense, que mantiene una postura neutral por ahora en la interna entre Larreta y Patricia Bullrich, evitó pronunciarse sobre la intención del jefe porteño y Gerardo Morales (UCR) de acelerar la incorporación del gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti, al principal espacio opositor.

Y, pese al fuerte enfrentamiento que generó en el seno de la fuerza la ofensiva para hacer una alianza con el peronismo no kirchnerista, Vidal descartó una ruptura de Juntos por el Cambio con miras a los próximos comicios.

“Ya me reuní con José Luis (Espert) hace varios meses porque hacía tiempo venía manifestando su intención de unirse y me parece muy bueno. La ampliación es buena, hay que sumar dirigentes que tengan nuestras mismas ideas y valores”, remarcó Vidal, en una entrevista que concedió al diario La Capital, de Mar del Plata.

Luego del pacto que cerraron Larreta y Patricia Bullrich para avalar la incorporación de Espert a Juntos por el Cambio, se cayeron las tratativas para sumar a Schiaretti, que habían generado un fuerte enfrentamiento interno en la coalición. El acuerdo se cayó, sobre todo, por la insistencia del mandatario cordobés en construir un “frente de frentes”, lo que implicaría armar una nueva alianza. Larreta evitó avanzar ante el riesgo de una ruptura de Juntos por el Cambio.

“Sobre Schiaretti no voy a opinar, lo que tenga que decir lo voy a decir cara a cara y no por los medios. Justamente, me parece que las discusiones públicas nos están alejando de los argentinos”, subrayó Vidal.

María Eugenia Vidal Javier Corbalán

De esa manera, la referente de Pro dejó entrever que no estuvo de acuerdo con las formas ni el momento que eligieron Larreta y Morales para impulsar la discusión sobre la incorporación de Schiaretti a JxC.

Macri, en cambio, apuntó directamente al jefe de gobierno porteño, al considerar que la propuesta de ampliar la coalición fue “irrespetuosa” con los candidatos locales. “Tiraron una bomba, como dijo Patricia Bullrich”, agregó el expresidente durante su visita a Córdoba. Larreta volvió hoy a confrontar con el expresidente y le pidió que “explique” los motivos de su rechazo a la ampliación. Además, cruzó a su rival en la interna, quien había dicho que la discusión por Schiaretti está “cerrada”.

“Nunca doy una discusión por cerrada; hay distintas etapas, mecanismos diferentes, no voy a resignar nunca mi vocación de sumar”, sostuvo Larreta.

En medio de las tensiones en la cúpula de JxC, Vidal, que vuelve a orbitar cerca del larretismo -su mano derecha, Federico Salvai, podría sumarse al equipo de campaña del alcalde- insistió en que pretende mantener una postura equidistante de la interna y no explicitar su apoyo por ninguno de los postulantes presidenciales de Pro.

Según Vidal, su objetivo en los próximos comicios es “representar la unidad”. De hecho, fue una de las promotoras del último encuentro de la cúpula de Pro del que participaron Mauricio Macri, Larreta y Bullrich. Ese día, ambos precandidatos acordaron en la casa de Vidal que unificarían la oferta de Pro en la Ciudad y que cada uno llevaría a un postulante a gobernador en Buenos Aires. “Hace seis meses le dije al Pro que el camino de la pelea no nos iba a llevar a ningún lado, propuse reglas para la competencia, luego propuse que todos renunciáramos a las candidaturas y que elevemos una oferta electoral de consenso”, resaltó Vidal, quien recordó que bajó su candidatura presidencial para “fortalecer la unidad de JxC” y no dividir aún más el voto.

“Lo hice para escuchar a los argentinos que me decían ‘no se peleen, estén unidos’. Y yo quiero seguir representado eso. Tengo mi opinión y mi preferencia, tanto Patricia como Horacio van a ser buenos presidentes”, subrayó.

Larreta intentó hasta último momento apalancar la candidatura de Vidal en la Capital, como una prenda de unidad de Pro. Sin embargo, ni Macri ni Bullrich aceptaron la idea. No querían declinar el proyecto de Jorge Macri. Así, Larreta terminó bajando a Fernán Quirós y ungió al primo del expresidente como candidato. Jorge Macri competirá en la interna por la sucesión de Larreta con Martín Lousteau, Ricardo López Murphy y Graciela Ocaña, entre otros.

Sin Vidal en la cancha, Cristian Ritondo, su delfín en Buenos Aires, se acercó al sector de Bullrich. Sin embargo, la exministra optó por Néstor Grindetti como candidato a gobernador. Es que Bullrich pretendía un respaldo explícito de la exgobernadora a su proyecto.

“JxC no se puede romper. Es una coalición que lleva ocho años. Hemos pasado crisis gobernando juntos, hemos pasado derrotas, en el ´21 atravesamos 17 PASO en todo el país y seguimos juntos. Hoy estamos juntos porque queremos transformar a la Argentina”, resaltó Vidal.

