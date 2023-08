escuchar

María Eugenia Vidal criticó este jueves con dureza al Gobierno por la ola de saqueos que se registró en distintos puntos y afirmó que se producen como resultado de una política social equívoca. “Es la marginalidad que construyó el kirchnerismo durante 20 años y que se profundizó en los últimos tres años y medio”, manifestó en declaraciones a LN+.

Invitada al programa +Nación, conducida por José Del Rio y Pablo Rossi, la legisladora de Juntos por el Cambio sostuvo que situaciones como el aislamiento durante la pandemia, el cierre de escuelas y la falta de diálogo entre el ministro de Seguridad, Sergio Berni y su par nacional, Aníbal Fernández, repercuten en este tipo de episodios. También acusó al Gobierno de “dejar de entrar en los barrios para sacar a los narcos”.

“No es casualidad que sean jóvenes, no es casualidad lo que sucede, y que no roben comida: es marginalidad. No es pobreza, es marginalidad en un contexto sin autoridad y con impunidad”, expresó.

Incidentes tras el saqueo a un supermercado de Santa Fe

La diputada se refirió así a la declaración del kirchnerista Andrés Larroque, quien planteó “Massa o disolución nacional”. “Ya hemos escuchado ‘vuelven las 20 toneladas de piedras’, ‘la sangre’, hemos escuchado cosas tremendas. Hoy Larroque dio un paso más. Ahora directamente es: ‘o ganamos nosotros o desaparece el país’ por que eso es disolución nacional”, consignó. Y amplió: “Es la campaña del miedo más explícita que escuché hasta ahora. O nos votan a nosotros o es la nada”.

La también exgobernadora bonaerense expresó que, no obstante, el país “ya está yendo a la nada con este Gobierno”. “Cuando no hay presidente, tampoco hay vicepresidente. No hay un Estado presente, seguridad y no hay de verdad contención. Y los precios suben mucho más que la devaluación que hizo Massa”, agregó.

“El liderazgo lo tiene Patricia”

Por otro lado, Vidal buscó minimizar las tensiones que dejó la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich y aseguró que todos los sectores trabajan en pos de la unidad. También le restó importancia al segundo lugar en el que quedó Juntos por el Cambio detrás de Javier Milei.

“Esta ha sido una elección de tercios. Y el resultado no mostró una mayoría para ningún partido político. Creo que ahora se empieza a dar el debate”, expresó. A su vez, indicó que “nunca” las elecciones PASO “tuvieron el mismo resultado que las generales”.

Patricia Bullrich reunió a más de 300 dirigentes de JxC de todo el país

A su vez, manifestó que toda la coalición opositora está encolumnada ahora detrás de Bullrich. “Estamos cumpliendo nuestra palabra. Más allá de todas las tensiones de la interna, cada vez que nos preguntaron a todos si van a estar juntos, todos dijimos que si”, indicó. Y recalcó: “La gente ya eligió. El liderazgo lo tiene Patricia. Durante las paso discutimos quien tenía que liderar y los argentinos eligieron”, marcó.

En esa línea, señaló que todos los sectores de JxC acompañan a la exministra de Seguridad porque están de acuerdo con lo que quieren “dejar atrás”. “Para terminar con el adoctrinamiento en las escuelas, y con la política social que denigra al pobre -porque a cambio de un bolsón de comida de la peor calidad, lo somete, lo esclaviza y le pide su voto- se necesita un liderazgo como el de Patricia y un equipo”, sostuvo.

LA NACION