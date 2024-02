Escuchar

A menos de un mes de las elecciones internas en el Pro, la diputada María Eugenia Vidal afirmó que “hay un consenso mayoritario para que Mauricio Macri sea el presidente” del partido. Pidió, además, “dejar atrás cuatro años de discusiones” y leer el mensaje que la gente le envió “en la última elección” presidencial.

“Estuve con Mauricio la semana pasada; el PRO tiene en marzo un mes que es clave porque vamos a definir de nuevo las autoridades partidarias, y hay un consenso mayoritario para que Mauricio sea el presidente del partido nacional”, sostuvo la exgobernadora en declaraciones a la prensa que hizo en Mar del Plata, donde lanzó su fundación Hacemos, dedicada a la alfabetización y la educación. También, dijo que espera que ese espacio político “vuelva a ser el que gobernó la ciudad de Buenos Aires, la provincia, la Nación y demostró equipo, resultado, gestión y compromiso con la gente”

Más allá de las cuestiones partidarias, la dirigente se refirió al escenario económico actual y adelantó que enviará al Congreso un proyecto para mejorar los haberes jubilatorios porque “las jubilaciones están en su nivel más bajo de los últimos 20 años y sin duda hay que cambiar la fórmula ya”. Según sostuvo, “la inflación sigue siendo muy alta para todos, pero además la fórmula que se introdujo en el gobierno anterior hizo perder un 35% de la jubilación.

“Necesitamos que el Congreso trate el proyecto que cambie la fórmula; estuvimos muy cerca con la ley ómnibus, pero vamos a volver a la carga ahora desde el próximo viernes que empiezan las sesiones”, agregó.

En cuanto a la fundación, se trata de una asociación civil que tuvo su origen hace cuatro años en Paraná (Entre Ríos) de la mano de un grupo de jóvenes que querían convertir sus intenciones de transformar la realidad en acciones concretas”.

La entidad “buscará federalizar lo que se viene realizando en Entre Ríos, para ello la organización ya cuenta con equipos en Misiones, Santa Cruz, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires. En cada lugar tenemos una mirada territorial sobre lo que cada contexto en particular necesita, en diálogo constante con la gente”, dijo Vidal.

Bullrich dijo que no será candidata del Pro y le envió un mensaje a Macri

En medio del conflicto con el gobierno de Chubut y la pelea de la administración nacional con las provincias por los recursos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó que el expresidente no se haya pronunciado al respecto. “En este tema hubo un claro posicionamiento de muchos dirigentes del Pro y no hubo un posicionamiento de Mauricio Macri, que como presidente del Pro me hubiese gustado escuchar”, sostuvo el lunes durante una entrevista en LN+.

En su rol de autoridad partidaria, Bullrich consideró que el presente es un momento de “ser claros y contundentes”. “Este es un momento donde tenemos que definir qué somos. No tengo problema en discutir a donde tiene que ir el Pro”, dijo.

En ese sentido y en la previa a los comicios internos de Propuesta Republicana, Bullrich aseguró que ella no va a pelear por ese cargo porque está abocada a su función dentro del gabinete, pero insistió en que si el extitular del Ejecutivo quiere ocupar ese rol “tiene que tener una línea clara” en cuanto al rumbo y a las ideas del partido.

