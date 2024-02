Escuchar

El ministro del Interior, Guillermo Francos, defendió al presidente Javier Milei tras los posteos y declaraciones que expresó el mandatario nacional en sus redes sociales. El funcionario le restó importancia a las manifestaciones del jefe de Estado a través de X y consideró que en muchos casos “le adjudican cosas que no ha dicho”. Sin embargo utilizó una palabra en inglés para describir el comportamiento “agresivo” del líder de La Libertad Avanza.

Entrevistado en la pantalla de LN+ por Luis Majul, Pablo Rossi y Esteban Trebucq, Francos fue consultado sobre los polémicos “me gusta” y reposteos de Javier Milei en sus redes sociales en el marco del conflicto entre el gobierno de la provincia de Chubut y el estado nacional por los giros de fondos coparticipables que reclamó el gobernador chubutense, Ignacio Torres.

Al respecto, Francos indicó que es parte de la personalidad del Presidente las expresiones que comparte en sus redes sociales. “ Hay cosas que dijo y cosas que no dijo . Se le adjudican frases que realmente no ha dicho y otras forman parte de la personalidad del Presidente que es un fighter [luchador] para estos temas. Va al frente en todo lo que tienen que ver con su concepción del Estado, lo que tiene que ser y lo que no”, planteó el ministro.

En las últimas semanas el Presidente se había referido a los gobernadores como “traidores” y al Congreso como “nido de ratas”, tras el fracaso de la ley ómnibus en la Cámara baja. Más cerca en el tiempo, le dio likes (me gusta) en X a posteos de usuarios que criticaban, cargaban e insultaban al gobernador Torres.

Conflicto con Chubut y Buenos Aires

Francos remarcó que lo definido en el fallo del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, que ordenó a la Casa Rosada cesar en la retención de fondos de la coparticipación federal a Chubut, fue una “solución salomónica”, y que por eso el Ejecutivo nacional recurrirá a la Corte Suprema.

“ Trató de dar una solución medio salomónica a un tema en el que no tenía competencia ”, dijo el funcionario y añadió: “No quiero meterme en el área del procurador del Tesoro [Rodolfo Barra] que va a plantear esto ante la Corte”.

En ese sentido, reiteró que desde Nación habían respondido al mail que mandó Chubut solicitando la refinanciación de la deuda, pero que el gobierno provincial no vio la respuesta. “Lo he escuchado al gobernador y al vicegobernador decir cosas que no son como las cuentan”, analizó.

“Han solicitado una autorización para tomar deuda para la deuda que tienen con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP). Lo plantearon el jueves. El viernes, la secretaría del Interior le envió un mail al Ministerio de Economía diciendo lo que se necesita para analizar el tema. Ese mail que no lo vieron, fue a las 12 del mediodía”, aseguró y explicó: “Ante un pedido de refinanciación hay que hacer un análisis técnico y se necesitan una serie de documentos que los están terminando de completar”.

Por otro lado, Francos fue consultado respecto a la eliminación del Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires. El ministro relató que no tiene previsto reunirse con el gobernador Axel Kicillof que advirtió que también irá a la Justicia a reclamar la quita de un desembolso de dinero de $873.765 millones este año.

“ No tengo previsto reunirme con Kicillof, salvo que me lo pida . Ahí sí lo haré. El gobernador Kicillof tiene una posición diferente de la que expresa el Gobierno en todo punto de vista. No me va pedir una entrevista por ese tema”, reflexionó y avaló la decisión de la administración nacional: “El Gobierno tomó una medida que tiene que ver con fondos que recibía la provincia y que no estaban fundamentos en la ley de coparticipación”.

Guillermo Francos entrevistado por Luis Majul LN+

Asimismo, recordó de dónde provenían esos fondos: “El anterior gobierno le sacó recursos a la Ciudad que se le habían dado por el traspaso de la Policía Metropolitana para también saldar un problema de la Policía. Son parches que se ponen en las cuentas fiscales de las provincias y poco tiene que ver con un sistema ordenado”.

¿Ayuda a las provincias?

En otro tramo de la entrevista, fue cuestionado sobre si el gobierno nacional no interferiría ante escaladas de conflictos en las provincias en situaciones donde no pueda costear los pagos de algunos sectores. Los periodistas de la mesa le mencionaron la problemática que sufrió la provincia en 2012 con Daniel Scioli como gobernador cuando debió ser auxiliada por el Estado al no poder pagarle el aguinaldo a la Policía.

“Habrá que ver las circunstancias”, dijo Francos. “Es una situación hipotética que no tengo presente. Si se vive una situación como esa habrá que analizar las cuentas, la primicia y la situación del Gobierno”, expresó y aclaró: “Una situación de emergencia hay que analizarla, no se puede plantear sin tener los antecedentes”.

A su vez explicó que está la ley de responsabilidad fiscal que deben tener en cuenta los jefes provinciales a la hora de administrar las cuentas. “Para las provincias que no puedan afrontar sus pagos hay procedimientos establecidos para seguir. Está la ley de responsabilidad fiscal y las circunstancias para pagar”.

Por último, ponderó que el Gobierno se encamina a obtener los resultados económicos que prometió en la campaña: “En términos macroeconómicos estamos bien. La inflación está a la baja, pero no se pasa de una híper no declarada a una inflación moderada o baja de un día al otro. La hiperinflación estaba en la puerta”.