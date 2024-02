Escuchar

Frente a la expectativa por el discurso que ofrecerá este viernes el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa y ante la posibilidad de que haga algún anuncio en el plano económico, el expresidente del Banco Central Carlos Melconian consideró que si el Gobierno quisiera aplicar el bimonetarismo como una alternativa a la idea de la dolarización -impulsada por el mandatario- no debería “tener vergüenza”. Además, evaluó que “hubo una innecesaria suba del tipo de cambio”, expresó su temor por los niveles de actividad y reparó en la necesidad de “generar confianza en la gente”.

“Si quieren aplicar la bimonetariedad, no hay que tener vergüenza. Si no vas a ir por la dolarización y vas a ir por la bimonetarización, no importa que lo hayamos planteado nosotros”, sostuvo el economista del Pro, que hubiese estado al frente del Ministerio de Economía en un eventual mandato de Patricia Bullrich, durante una entrevista con la señal televisiva TN.

En medio del ajuste implementado por la administración de La Libertad Avanza hacia distintos sectores, el dirigente señaló que si bien “este quilombo el Presidente lo heredó”, después “hay un formato político que alguien decide y un programa con una ruta económica”. Más allá de las cuestiones de estilo y las diferencias, Melconian analizó que “hubo una innecesaria suba del tipo de cambio y una postergación en otros precios que había que subir”.

“Falta una pata heterodoxa, falta corregir un conjunto de precios relativos, por ejemplo, los vinculados a lo tarifario. Falta la excitación, decir ‘esto me genera confianza y para eso se requiere saber dónde termina la cuestión de la estrategia elegida, porque hay una estrategia deliberada de ir al choque independientemente de quién tenga razón”, dijo y puso el foco en la importancia de “resolver temas de política económica”.

Carlos Melconian y Patricia Bullrich Ricardo Pristupluk - LA NACION

En ese camino, el especialista insistió en la centralidad de generar confianza para poder avanzar en los objetivos que tiene planteado el programa del Gobierno. “La dolarización era cambiar el Código Civil, lo tenía que hacer el Congreso y estaba en la ley con la que te pelaste - expresó como si le hablara al titular del Ejecutivo y en alusión a la ley ómnibus que volvió a comisiones-, entonces arranquemos con la bimonetariedad, que la gente la saque del colchón, cambie la moto, el auto, no de carácter fiscal sino en términos de actividad”.

En ese punto, Melconian se refirió a la utilidad de generar movimientos en los niveles de actividad y “a recupera ingresos de capitales de argentinos en el colchón y no de timberos que vengan a comprar bonos como en el año 2016″, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Dólares y pesos Shutterstock

“Hace falta dotar a todo el equipo, y a lo que se está tratando de implementar, de dosis de confianza porque lo que el Presidente generó fue esperanza, porque decía [durante la campaña electoral] que iba a terminar con cosas, aunque al día de hoy siguen aflorando”, manifestó y remarcó que si bien Milei “descansa en el 56%” que lo votó en el balotaje, “hay que ver cuánto aguanta” ese respaldo.

En este escenario, el exfuncionario deslizó que, en caso de ser necesario, sería conveniente que Milei tuviera cierta flexibilidad en cuanto a sus proyectos y a las formas de concretarlos. “No hay que tenerle miedo a las cuestiones de consenso porque las cuestiones de consenso no son que te entregaste, y las cuestiones heterodoxas no significa que dejaste de pensar el libe mercado. Tengo un poco de temor al nivel de actividad”, expresó.

