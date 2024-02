escuchar

Luego del comunicado que firmó la diirgencia de Pro en respaldo al presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó que el expresidente Mauricio Macri no se haya pronunciado respecto al conflicto con el gobierno de Chubut y la pelea de la administración nacional con las provincias. Dijo, además, que la relación que mantiene con el exmandatario se puede calificar con “un diez” ya que ella le dice “las cosas de frente”.

“Es una relación en la que digo las cosas de frente y discuto los temas que creo que hay que discutir y me parece que es bueno no tener una relación asimétrica, una relación asimétrica no sirve a un debate serio. En este tema hubo un claro posicionamiento de muchos dirigentes del Pro y no hubo un posicionamiento de Mauricio Macri, que como presidente del Pro me hubiese gustado escuchar ”, “, sostuvo durante una entrevista en LN+.

En su rol de autoridad partidaria, Bullrich consideró que el presente es un momento de “ser claros y contundentes”. “Este es un momento donde tenemos que definir qué somos. No tengo problema en discutir con cada uno de ellos a donde tiene que ir el Pro”, dijo en relación a figuras como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal o Diego Santilli, que no firmaron el texto del partido.

En ese sentido y a menos de un mes de las elecciones internas en Propuesta Republicana, Bullrich aseguró que ella no va a pelear por ese cargo porque está abocada a su función dentro del gabinete, pero insistió en que si el extitular del Ejecutivo quiere ocupar ese rol “tiene que tener una línea clara” en cuanto al rumbo y a las ideas del partido.

“Somos un partido republicano, con principios claros, constitucionales. No podemos aceptar que porque es uno de los nuestros nos corramos del foco institucional”, señaló en referencia al chubutense Ignacio Torres, con quien aseguró tener una buena relación y haber participado de su campaña para que sea gobernador. “Pero no me gusta que haga esto porque va contra las ideas del Pro”.

En esa misma línea, remarcó que “un gobernador de Juntos por el Cambio tiene que tener principios claros respecto las instituciones y a la propiedad” y, sin dar nombres, enfatizó en que -dentro de la coalición- “hay una parte que esta apoyando el cambio y otra que está boicoteando el cambio”. Como ejemplo, Bullrich mencionó que el diputado del radicalismo Facundo Manes fue uno de los que “votó en contra de la ley” ómnibus que se debatió en el Congreso pese a que en el proyecto estaban plasmadas “un montón de cosas que habían sido planteadas en la plataforma de Juntos”. “Esa ley se basó en un trabajo que hicimos con Federico Sturszenegger”, recordó.

LA NACION