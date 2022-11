María Eugenia Vidal respondió a los ataques de punteros de Gildo Insfrán en Formosa: “No me asustaron ni los narcos ni la Policía corrupta”

escuchar

La diputada nacional María Eugenia Vidal cruzó al gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, quien dijo en las últimas horas que le pasará “por encima” a todos los “porteños” que traigan para competir en las elecciones provinciales. Así es que, durante una gira en suelo formoseño la exgobernadora señaló que no se dejará intimidar por “punteros” durante su estancia en la provincia. “No me asustaron ni los narcos ni la Policía corrupta, menos me voy a asustar por un par de punteros de Insfrán”, advirtió.

Desde hace unos meses, los dirigentes políticos empezaron con recorridas por diferentes provincias con la intención de capturar los reclamos de los votantes y darse a conocer para las elecciones nacionales de 2023. En ese sentido, María Eugenia Vidal viajó a Formosa para realizar su gira en esa provincia y desde su llegada denunció que el gobernador mandó “punteros” para intimidarla.

Esto dijo Insfran sobre los dirigentes porteños opositores

En una conferencia de prensa, el gobernador, quien ostenta la gobernación de la provincia desde 1995, dijo: “No nos van a hacer agachar la cabeza, que traigan todos los porteños que quieran que les vamos a pasar por encima”.

Por eso, y ante las presiones de “punteros políticos” en los distintos municipios de la provincia, Vidal aseguró que “Formosa quiere un cambio” y explicó: “Este ciclo de 27 años está agotado, es posible algo distinto, y le digo al gobierno provincial que no importa cuántos punteros nos manden para gritar e insultar en las recorridas, no las vamos a dejar de hacer”.

En ese sentido subrayó que durante su gobernación en la provincia de Buenos Aires en el periodo de 2015-2019 se enfrentó al narcotráfico y la Policía “corrupta”. “Yo hace 15 años que camino los barrios, no crean que porque nos mandan tres punteros me van a callar, no me asustaron ni los narcos ni la Policía corrupta cuando fui gobernadora de la provincia de Buenos Aires, menos me voy a asustar por un par de punteros de Insfrán”.

María Eugenia Vidal durante su recorrida por Formosa

A su vez, criticó la administración de Alberto Fernández por el reparto de fondos a las provincias dispuesto en el presupuesto nacional para el año que viene, en donde las más beneficiadas fueron las que cuentan con gobernadores oficialistas siendo por ejemplo las provincias que más fondos recibieron para obras públicas, sin contar envíos a municipios: Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja y las que menos CABA, Chubut y La Pampa.

“Este claramente no es un gobierno federal, nuestro gobierno, el de Mauricio Macri una de sus primera medidas fue devolverle a todas las provincias del país 15 puntos correspondientes a la coparticipación, hoy es mucho más lo que se queda el gobierno nacional que lo que llega a las provincias”, dijo la exgobernadora en relación a que la provincia de Buenos Aires que fue la más beneficiada.

En el reparto de reparto de obras públicas, el gobernador Axel Kicillof se quedó con obras por más de $70.000 millones y alrededor del 44% de las presupuestadas. Las partidas generales para ese fin crecieron fuerte en el debate en Diputados, cuando se incorporaron 798 nuevas obras a las planillas originales, que suman $198.000 millones.

