María Eugenia Vidal criticó la gestión de Axel Kicillof: “El relato se terminó”

La diputada nacional María Eugenia Vidal dijo esta noche en la pantalla de LN+ que tiene vocación de ser presidenta, pero que no es lo que más la mueve hoy. “Uno tiene que aprender de los errores que cometió. El éxito es un impostor. Me dio mucho más la derrota que el triunfo. Uno tiene que aprender eso. Que nunca sabe todo lo que necesita, que la alternancia es buena y el poder no es para siempre ”, indicó, en diálogo con José Del Rio.

Vidal se refirió a las elecciones después de que Mauricio Macri, en La Cornisa, la pusiera en el podio de candidatos. “Yo no creo que ningún argentino se vaya a dormir preocupado por quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio. Esto no lo cambia una persona. Lo importante es el plan y el programa que tendremos para resolver los problemas de la Argentina. Quiero ser, más allá de los nombres, parte de un equipo que elabore una estrategia para resolver los problemas de la gente”, sintetizó.

Sobre el intento de magnicidio contra la Cristina Kirchner, lo calificó como un “hecho gravísimo” y que “se tiene que saldar con una justicia independiente”. Pero puso sus reparos: “Hemos tenido muchos episodios de amenazas con Mauricio. Pero denunciamos a la Justicia y volvimos a trabajar. No le echamos la culpa a nadie. Aceptamos la situación. Politizar un hecho grave como lo que pasó con la vicepresidenta es un retroceso”.

Habló también de la convocatoria al diálogo de la vicepresidenta: “Se requieren dos cosas. Una de ellas es actitud, de ceder en ideas, para llegar a un acuerdo en común. Esa actitud el kirchnerismo no la tuvo ni la tiene. En segundo lugar, ¿nos juntamos a dialogar para qué?, ¿para ponernos de acuerdo en qué temas. No tiene agenda concreta. ¿Cuál es el programa o el plan para combatir los problemas? Es un Gobierno improvisado”, afirmó.

Vidal cuestionó el llamado al diálogo propuesto por el kirchnerismo: “¿Para qué?"

Y acotó: “No puede ser simplemente una foto tampoco porque frustraríamos una vez más a la enorme mayoría de argentinos que los políticos forman parte de una casta que no resuelve sus problemas. Nos tenemos que ocupar de los inconvenientes de la gente. Pero desde el Poder Ejecutivo parecen no tener esa idea”.

“A la gente le cuesta llegar a fin de mes. Por primera vez el que trabaja en la Argentina puede ser pobre. Hoy hay mucha más inseguridad del delito, la de no llegar a fin de mes, de no tener trabajo y de ver cómo la jubilación cada vez alcanza para menos. Estas decisiones hace meses que le están pasando a los argentinos”, analizó sobre la economía.

Y criticó: “Y desde el Gobierno, no se hacen estas preguntas o planteos. Se centran en si llamó a Macri, si la valla de la casa de Cristina, si el juicio. No tiene nada que ver con lo que le pasa a la gente”, manifestó en Comunidad de Negocios.

Durante los últimos tramos de la entrevista, apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof: “Nunca reconoce sus errores. Es típico del kirchnerismo siempre buscar un culpable. Mas allá de lo que diga Kicillof en su discurso, la realidad es que se trata del lugar donde más demanda hay, donde más falta hay del Estado pero en el buen sentido. No en el verso que nos metieron durante años. Un Estado presente es que el narco no se lleve puesto a tu hijo, que los chicos puedan ir a una escuela pública y con si título consigan un trabajo, que si tenes una pandemia de Covid no te manden a una unidad básica. Se terminó el relato”.

Y envío un mensaje al oficialismo: “Yo no diferencio a los personajes que conforma el Gobierno actual. Son todos responsable de lo que pasó en estos dos años y meses y van a seguir siendo responsables hasta diciembre de las decisiones que tomen”.