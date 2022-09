Mauricio Macri habló sobre candidatos para 2023: qué dijo de Larreta, Vidal, Bullrich y los nombres para Ciudad y Provincia

El expresidente Mauricio Macri participó esta noche de una entrevista en La Cornisa, por LN+, y esbozó una lista de candidatos que imagina en Juntos por el Cambio: tres presidenciables y quién cree el mejor postor para la Ciudad de Buenos Aires.

Macri compartió quiénes son sus figuras preferidas dentro de la Coalición para las elecciones presidenciales de 2023. En diálogo con Luis Majul, incluyó en la carrera a María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich “en el orden que quieras”.

Sobre su visión en cuanto a quién tiene que ser la sucesión en la ciudad de Buenos Aires, bendijo a su primo Jorge Macri para suceder a Larreta y analizó que hay varios postulantes fuertes dentro de la coalición “para ganar la provincia de Buenos Aires”. “Además de [Cristian] Ritondo y [Diego] Santilli está [Joaquín] de la Torre, [Javier] Iguacel y [Néstor] Grindetti”, planteó.

Mauricio Macri: "Este gobierno deja la Argentina en el séptimo subsuelo"

Consultado sobre la posibilidad de su propia candidatura, el exmandatario no descartó esa posibilidad. “Reconozco que es importante quién, pero el para qué es mucho más importante. Eso no cambia en nada lo que estoy haciendo. A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer”, afirmó. “Estoy caminando el país para transmitir que hay futuro. No nos resignemos. Estamos por terminar con el populismo en la Argentina”, dijo.

Y añadió: “El foco lo tenemos puesto ahora en que o es el cambio o no es nada, más allá de quién nos represente. Tenemos la claridad y convicción de que vamos a hacer los cambios profundos que se necesiten. Vamos a impulsar una agenda de cambio como nunca antes se ha visto”.

De cara a las elecciones presidenciales de 2023, Macri apostó al “recambio de ideas” y apuntó tanto contra Alberto Fernández como Cristina Kirchner: “La ineptitud de ambos es de niveles nunca antes vistos. Pero el problema en realidad no son ellos sino las ideas anacrónicas que representan. Más allá de quién las aplique, nunca van a funcionar. Llevan solamente al fracaso”.

Frente a la posibilidad de que JxC sea gobierno el año próximo, consideró que “lo primero que hay que hacer es aprobar un presupuesto equilibrado desde el día 0 porque la Argentina no puede ni debe tener más déficit”.