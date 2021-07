María Eugenia Vidal: “Yo siempre voy a ser orgullosamente porteña, bonaerense y argentina”

María Eugenia Vidal se relaja en el sillón después de lanzarse como candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires. Entusiasmada con su vuelta a la primera línea de batalla , la exgobernadora bonaerense justifica su decisión pelear por una banca en el Congreso en la Capital, terruño de Horacio Rodríguez Larreta , tras clausurar su aventura política en la provincia. No teme pagar costos por su jugada y argumenta que Juntos por el Cambio necesita generar “nuevos liderazgos” en el distrito más poblado del país en las legislativas. “Yo siempre voy a ser orgullosamente bonaerense, porteña y argentina”, asegura Vidal. Conforme con la puesta en escena de su presentación, en la que estuvo escoltada por Larreta, Patricia Bullrich, Martín Lousteau y otros aliados de Pro en la Ciudad, critica al Gobierno y remarca que la unidad de la coalición “no está en crisis”.

-Cuando bajó del escenario la noche del 27 de octubre de 2019, ¿ya sabía que no volvería a competir en la provincia?

–No. En ese momento sentía mucha tristeza porque imaginaba que iba a venir lo que estamos viviendo.

-¿Su experiencia en la provincia fue traumática? ¿No pudo superar la derrota electoral?

-No me victimizo. Yo di la pelea donde creí que había que darla. Viví en la provincia con mi familia y, en 2013, empecé a recorrerla. Sentía que era ahí donde había que hacer un cambio. Y en muchos aspectos lo hicimos. Por eso, valió la pena.

-¿Larreta le propuso ser candidata en la Ciudad o usted le dijo que quería volver?

-Horacio me propuso ser candidata. Yo entendí que este era el lugar donde ahora tenía que estar peleando, porque en la Ciudad se ponen en riesgo muchas bancas del espacio. Además, sentí que era tiempo de que en la provincia crecieran nuevos liderazgos. Si siempre estamos los mismos ocupando los mismos lugares, es difícil que otros crezcan. Así como en 2013 Mauricio me apoyó a mí para que empezara a recorrer la provincia contra todo pronóstico, yo hoy apuesto por nuevos liderazgos.

“La unidad de Juntos por el Cambio no está en crisis”

-¿Por qué se demoró tanto en decidir su futuro?

-Me tomé mi tiempo para ser candidata, pero no por especulación. Nunca haría algo así. Quería estar segura de haber aprendido de todo el proceso que viví, de haber escuchado bien a la gente, de que mi norte y el del espacio estuvieran claros. Desde ese lugar decidí ser candidata en la Ciudad. Considero que puedo hacer un aporte acá y reitero: tienen que crecer nuevos liderazgos en la provincia.

-¿Teme pagar un costo político por la mudanza electoral?

-Nunca tuve miedo por los costos ni especulé ni busqué donde sacar ventaja. Siempre decidí desde mi convicción. Mi historia es como la de millones de personas que viven de un lado y del otro de la General Paz. La General Paz demostró, sobre todo en la pandemia, que no es un límite. Con lo cual, nací en la ciudad, fui vicejefa porteña, ministra y también gobernadora de la provincia. Los bonaerenses y los porteños siempre me dieron muchas oportunidades. Yo siempre respondí con trabajo y así lo voy hacer ahora.

María Eugenia Vidal Santiago Filipuzzi - LA NACION

-”No uso la provincia de trampolín”; “orgullosamente bonaerense”. ¿Se arrepiente de esas frases?

-No, siento que yo cumplí mi compromiso de no usar la provincia como un trampolín. Cuando todo el mundo especulaba con que yo podía ser candidata a presidenta, me volví a presentar para la reelección en Buenos Aires. Pero, además, yo no compito en esta elección, pero eso no quiere decir que los abandone. Yo siempre voy a ser orgullosamente bonaerense, porteña, porque nací en la Capital, y argentina. Lo que siento por los bonaerenses no cambió ni va a cambiar.

-¿La batalla más importante por el control del Congreso no se librará en la provincia?

-La batalla se da en todas las provincias. Faltan diez bancas para que el oficialismo tenga la mayoría. Y eso se construye en cada voto, en todo el país. Siento que puedo hacer mi mejor aporte en la ciudad, donde tenemos que renovar muchas bancas. Hay una elección muy desafiante por delante.

“Sentí que era tiempo de que en la provincia crecieran nuevos liderazgos”

-¿El armado de Juntos por el Cambio en la provincia quedó debilitado tras su salida?

-También había poca fe cuando yo fui candidata a gobernadora. Algún día hay que apoyar al que recién empieza. Y para hacer eso, hay que correrse. Si siempre estamos los mismos, somos como un tapón para que otros crezcan. El cambio que necesitan la Argentina y la provincia requiere que haya muchos líderes. Es lo que hay que construir en esta elección.

- ¿Teme que la presionen en 2023 para volver a la provincia?

-Mis decisiones nunca se tomaron en base al miedo.

-¿Le molestó la insistencia de Mauricio Macri para que usted compita en Buenos Aires?

-Nunca me molesta el debate y el disenso. Cuando todos opinan, las lógicas y las decisiones son más ricas y constructivas. Está bien que no pensemos igual con Mauricio en todo. Eso no cambia mi vínculo ni personal ni político con él.

-Macri sostiene que con usted en modo “leona”, como en la campaña de 2017, se podía ganar en la provincia. ¿Qué opina?

-Juntos por el Cambio puede ganar en la provincia, más que una persona. Y confío mucho en los candidatos que se van a presentar en esta elección.

-¿Qué le dijo a Macri en la última reunión?

-Nuestras charlas son siempre privadas y nos gusta que así queden.

-¿Macri entendió su decisión?

-Mauricio siempre me escuchó y, estando de acuerdo o en desacuerdo, me respetó. Eso no es de ahora, siempre fue así.

-Macri publicó una carta en la que se declaró prescindente. ¿Se corrió de la interna?

-No interpreto eso. Primero, tenía el viaje previsto hace mucho tiempo. No creo que cuestiones domésticas hayan influido en esa acción.

“Yo cumplí mi compromiso de no usar la provincia como un trampolín”

-Le digo por la carta.

-Esa carta expresa lo que siempre me dijo desde que dejó la presidencia: él quiere ser alguien que acompañe a los líderes de este espacio para que crezcan y podamos defender una alternativa en la Argentina.

- Si Rodríguez Larreta también impone a Diego Santilli en la provincia, ¿eso lo convertiría en el jefe del espacio?

-La gente siempre elige y define los liderazgos. No me engancho con estas discusiones, que son más de rosca e internas. El verdadero desafío que tenemos es demostrar que aprendimos, es volver a contagiar esperanza y es trabajar juntos. Es por ahí. En mi presentación demostramos que estamos unidos.

María Eugenia Vidal Santiago Filipuzzi - LA NACION

-Si Bullrich no renunciaba, ¿usted iba a ser candidata?

-No hago especulaciones. Yo siempre trabajé por la unidad, no solo en la Ciudad, sino en todas partes.

-¿No era posible que compartieran una lista?

-Por supuesto. Ella tomó una decisión de recorrer todo el país como presidenta de Pro y apoyar a todos los candidatos. Le va a dar un enorme valor. La pelea por definir la mayoría no se dará en la ciudad y la provincia únicamente, sino en cada lugar de la Argentina.

-¿Le molestó que Bullrich dijera que ella le ganaba a usted la elección interna en la ciudad?

-Lo más importante era que ganaba Juntos por el Cambio. Estoy segura de que ella hubiera hecho una gran elección.

-¿Por qué Larreta y usted no consensuaron la candidatura de Santilli con la mesa provincial de Juntos por el Cambio?

-A los dirigentes los elige la gente. Desde octubre de 2019 estamos en una etapa de reconfiguración del espacio. Y creo que avanzamos en el sentido correcto. En cualquier proceso, después de perder una elección, hay discusiones, debates y nuevos liderazgos. Me preocuparía si no nos hubiera pasado. Nos conocemos hace muchos años, no empezamos ayer. La unidad, que es lo más importante, no está en crisis.

-¿Las fotos de Larreta con intendentes fueron una provocación?

-Si toda foto tuviera una intención, no podríamos hacer más política. A veces, en los cierres de campaña, se interpretan de otra manera.

-Hay dirigentes de Pro que dicen que con esas fotos “le corrieron el banquito” a Jorge Macri.

-Si lo usamos como metáfora, el banquito siempre te lo pone la gente. Ningún otro dirigente te lo saca. Jorge es un gran intendente, que tiene una muy buena gestión para mostrar. Y entiendo que con o sin PASO, todos vamos a estar juntos el 12 de septiembre.

-¿Se imagina a Jorge Macri acordando con Larreta y Santilli?

-No puedo decirlo porque todavía estamos trabajando en la provincia para ver cuál es la mejor oferta que podemos hacerle a la gente.

-¿La interna de Pro y su salida facilitó la irrupción de Facundo Manes, el candidato de la UCR?

-Es bueno que se sumen nuevos dirigentes a la política dentro de Juntos por el Cambio. Está pasando con Manes o Carolina Losada en Santa Fe. Y ojalá Martín Tetaz se sume a la ciudad. Es una decisión él todavía no tomó, pero a mí me gustaría. No interesa si viene del radicalismo o de la CC, lo importante es mostrar a la sociedad que estamos dispuestos a sumar y a ser diversos.

-¿Le molesta que Maximiliano Abad impulse la candidatura de Manes? Usted lo apoyó a él en la interna de la UCR.

-Es lógico que el radicalismo quiera crecer y tener sus candidatos en la provincia. Siempre abogo por la unidad y me parece el mejor camino. Si hay una PASO, tampoco es grave. La gente va a elegir y el 12 de septiembre van a estar todos juntos.

-¿Entiende el malestar de Joaquín de la Torre con Larreta por la candidatura de Santilli?

-Entiendo todo, pero lo que más me preocupa es el malestar de la gente.

-¿Manes representa una novedad ante el electorado como lo era usted en 2015?

-De vuelta. Es bueno que los que no están en política se involucren. Se necesitan muchos liderazgos. También valoro mucho la vocación que tiene Santilli.

-¿Por qué cree que el experimento de Santilli va a salir bien?

-Los problemas de la provincia son muy estructurales. Eso tenemos que discutir, no una candidatura. El problema de la provincia, de la Ciudad o Tierra del Fuego es la inflación, la falta de trabajo, la inseguridad o que llegue la segunda dosis.

-¿Quiere ir por la presidencia en 2023? ¿Lo habló con Larreta?

-Acabo de anunciar que quiero ser candidata a diputada por la ciudad y a eso le voy a poner toda mi energía. Quiero que ganemos en 2023. No me gusta el camino que eligió la Argentina, que seamos amigos de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Irán; y que nos peleemos con Uruguay y Brasil, que son nuestros países hermanos de toda la vida. Quiero otra Argentina y el desafío que tenemos en esta elección es construirla. El que mejor esté en 2023 será [candidato]. Todavía falta.

-Al encabezar la lista porteña, ¿usted se posiciona como eventual sucesora de Larreta en el distrito?

-Si soy electa diputada, voy a evitar cualquier atropello de este gobierno, que ha intentado muchos. Y después voy a recorrer el país para ayudar a que JxC gane en el 23. La decisión de quién sea la daremos en 2023. No voy a estar dando peleas por cargos, ni integrando gabinetes ni poniendo a nadie.

“No me gusta el camino que eligió la Argentina y que seamos amigos de Nicaragua y Venezuela”

-Teniendo en cuenta que ingresarían dirigentes de su entorno al Gabinete porteño, ¿le interesaría suceder a Larreta?

-Son todas especulaciones. Voy a hacer lo que te acabo de decir. Ese es mi compromiso.

-¿Entiende la desconfianza de los radicales ante su mudanza política? Lousteau quiere ese lugar.

-Hoy, me siento acompañada por todas las fuerzas de la ciudad. Eso lo demostramos en el lanzamiento. Estuvieron todos. Los hechos hablan más que las palabras.