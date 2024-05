María O’Donnell criticó la parodia que hizo Tomas Rebord, que simuló indignarse con Milei por su show en el Luna Park

Escuchar

La periodista María O’Donnell criticó al conductor y abogado Tomás Rebord, de amplia llegada al público joven, por una parodia que hizo en la que simuló ser un opositor indignado con el acto que realizó el presidente Javier Milei en el Luna Park el jueves.

“Es una joda que no me hace gracia. Aun como parodia, esta diatriba, con insultos al Presidente, es el triunfo del método de la persona que pretende combatir: el grito exaltado, la indignación y la difamación que quiere parodiar no tiene grieta. No se resignifica”, reprochó O’Donnell en la red social X.

Rebord, que suele utilizar el humor como recurso, propuso parodiar a un comunicador indignado ante el acto del mandatario y afirmó que sus dichos iban a ser similares a los que se podrían ver en medios afines al Gobierno, ya que consideró que criticarían a Milei por su presentación en el mítico estadio porteño. Luego, le pidió a la producción de su programa llamado Hay algo ahí que se emite por el canal de streaming Blender, que haga un recorte de su alocución, que fue ampliamente comentada en redes sociales.

Voy de vuelta: es una joda que no me hace gracia. Aun como parodia, esta diatriba, con insultos al presidente, es el triunfo del método de la persona que pretende combatir: el grito exaltado, la indignación y la difamación que quiere parodiar no tiene grieta. No se resignifica. https://t.co/lTagpVvhEv — Maria O' Donnell (@odonnellmaria) May 23, 2024

“Es una vergüenza lo que está pasando. Javier Milei, presidente de la Nación: 8% de caída de la industria en marzo, 70% de inflación acumulada en 60 días, llena un Luna Park para hacerse su fiesta de 15. Le estamos pagando la fiesta de 15 al Presidente con la nuestra. No te votamos para esto, Javier. ¿Qué carajo me importa que cantes con La Renga? Dos de cada tres han caído en la pobreza, más incluso”, comenzó Rebord a los gritos.

Luego, continuó: “¿Se piensa que somos bolud...? Encima agarran y dicen que lo financiaron con la venta del libro. Perdón, loco, ¿te pensás que somos todos pelotu... los argentinos? ¿Sabés cuánto cuesta un Luna Park? La regalía de los libros son entre 8% y 10%. ¿Qué vendiste, 20 millones de libros, hijo de pu...? Es la plata nuestra que está financiando esta porong... Cantando con La Renga, imbécil; peleándote con el bolud... de España; pidiendole al Congreso que haga un apoyo a tu palabra contra España. ¿Sos pelotu..., Javier Milei?”.

“¿Qué es esto, marico? Así empezó La Cámpora”, cerró entre risas Rebord, sin dejar de gritar, y recibió el aplauso de la tribuna presente en el estudio de su programa. Luego, ya sin parodia, el conductor alertó de que el acto de Milei despertó más simpatías entre peronistas a pesar de no coincidir con las ideas libertarias, que entre “gorilas” que apoyan o votaron al Gobierno.

“Tengo el deber de advertirlos de que la gente que está diciendo ‘esto es gracioso’ son peronchos cabeza de termo quemados, no servimos para nada”, dijo en primera persona -Rebord siempre reconoce su adhesión al peronismo- y apuntó: “Muchos de los que lo votaron están diciendo ‘esto me parece una pelotudez’”.

Rebord presagió: “Si no me creen, esperen un poquito porque el sensor solemne del argentino es muy sensible y lo detecta al toque, al toque detecta el ‘esto es con la mía, esto es con la mía’”. Y luego sí reconoció que algunas cosas que dijo forman parte de sus verdaderas críticas al Gobierno, como el caso de que el Luna Park no fue alquilado con plata del Estado.

“Lo de la regalía de los libros es una pelotudez, realmente eso es una vergüenza”, criticó Rebord y aseguró que no es cierto que el dinero haya salido de allí. El Presidente ratificó este jueves por la noche en una entrevista en LN+ que “el alquiler del Luna Park salió de las regalías del libro”. “Esto salió de la mía”, juró el titular del Ejecutivo nacional.

LA NACION