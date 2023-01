El tenso cruce entre Andy Kusnetzoff y María O’Donnell tras la entrevista a Lionel Messi: “No quiero responderte nada”

escuchar

Ayer lunes, Andy Kusnetzoff, estuvo en boca de todos por la entrevista que le hizo a Lionel Messi luego de consagrarse campeón del mundo en Qatar. Un día después, y tras su vuelta a los estudios de Urbana Play, el conductor de Perros de la Calle protagonizó un tenso momento junto a María O’Donnell, conductora de De acá en más, cuando hacían el “pase” entre programas programas y ella comenzó a hacerle algunas preguntas sobre esa nota que lo incomodaron.

En los últimos minutos de su programa, O’Donnell se dispuso a realizar el clásico intercambio con Andy Kusnetzoff y el tema saliente era muy claro: la entrevista con el capitán de la selección argentina en la que el futbolista habló de la consagración, de los festejos, de la alegría de los hinchas y dio algunos detalles de aquel proceso.

En un diálogo entre conductores y panelistas, Andy explicó cómo fue la charla y algunas intimidades de la misma.

El tenso momento entre Andy Kusnetzoff y María O'Donnell

“Yo estoy muy contento, la estampita dio vuelta al mundo, estaba en todos lados (...) La carta que le leí fue con mucho cuidado, dije ‘lo hago al final’ para que no digan que iba a hablar de mí, que lo pueden decir obviamente. Pero fue pensado. Sé que es más polémico porque sale de la norma, a mí me encantó y estoy contento. La banco, es lo que tenía ganas de decirle”, introdujo.

“Estoy muy contento, explotó, se fue de la manos el streaming. Fue una cosa de locos y lo tomo súper positivo”, concluyó el conductor.

“¿Messi vive en las afueras de París?”, consultó la periodista y su compañero de radio le contestó irónicamente: “No sé nada. Me llevaron con los ojos vendados como cuando le hice una nota a Salman Rushdie y aparecí en la puerta”. “¿No lo podés decir?”, insistió María O’Donell y el conductor volvió a contestar cortante: “No lo sé, fui con los ojos vendados. No sé donde está, María. Vi viñedos, seguramente sea Burdeos”.

Guido Bercovich, columnista deportivo, tomó la palabra y le consultó más sobre la intimidad de la entrevista. “¿Te invitó algo? ¿Tomaste algo?”, le consultó y Andy aclaró: “Sí, eso lo conté, había un montón, pero nadie quiso tocar nada y nos fuimos. Un tema es que esté la amabilidad y otra es servirse la comida. Nos fuimos todos y quedó todo impecable”.

Sin embargo, lo que venía con un tono algo extraño se transformó finalmente en un momento bien tenso. “¿Pero el entorno es el padre?”, consultó la periodista. “No sé María, no quiero responderte nada. Te soy sincero, con todo cariño, con amor, con la confianza que tenemos, te digo, no quiero responder ninguna pregunta tuya porque ya sé todas cuáles son”, afirmó tajante.

Acto seguido, la conductora optó por trasladarle la consulta a Bercovich, quien le respondió: “El padre es el que le maneja un poco las cosas y un par de asesores de toda la vida, que siempre está con Lionel. Van con él para todos lados, incluso con la selección argentina. Tiene a su asistente, tiene a su papá, tiene un agente de prensa que le manejaba las noticias en Barcelona”.

“¿Cómo están tus cosas, María? ¿cómo estuvo tu fin de semana? ¿cómo es el entorno de María?”, consultó luego Andy Kusnetzoff, dando por terminado el intercambio y dispuesto a comenzar una nueva edición de Perros de la Calle.

