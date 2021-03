Mariano Macri declaró en la causa de los parques eólicos y desligó a sus hermanos Mauricio y Gianfranco

En una breve declaración como testigo, Mariano Macri desligó a sus hermanos, el expresidente Mauricio y Gianfranco Macri de haber cometido irregularidades en la operación de compra venta de una concesión para la instalación de parques eólicos,

Mariano Macri había afirmado en entrevistas para un libro del periodista Santiago O’Donnel, que Gianfranco Macri había actuado como testaferro de su hermano Mauricio. Sin embargo cuando el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le tomó hoy declaración testimonial y allí negó todo, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

En una declaración por zoom de apenas 15 minutos, Mariano Macri desconoció lo que se dice en el libro, y afirmó que mantiene un pleito judicial con su autor, porque indicó que se publicó sin su autorización.

Contó ante la Justicia, que lo une con O ‘Donnel una relación de más de 35 años de amistad y conocimiento, pero aseguró que el periodista “faltó a la verdad”, según dijeron fuentes judiciales. Señaló Mariano Macri que lo que manifestó “son comentarios que él le hizo, por cosas que escuchaba” pero enfatizó que “de ninguna manera son prueba de nada, porque no las tiene”.

Afirmó el hermano de Macri que no puede declarar contra sus hermanos porque “no sabe nada”. Señaló que “desde antes de 2013 no recibe información de la empresa, por lo cual no está en condiciones de aportar ninguna prueba”, según dijeron las fuentes.

La denuncia fue presentada por diputados del kirchnerismo. En esta causa se investiga si el gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri. Se trata de concesiones que originalmente habían sido ganadas por licitación por la empresa española Isolux, que vendió después sus parques eólicos a las sociedades Sidsel SA y Sideli SA, vinculadas a la familia Macri.

Los posibles delitos son dos: negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación a la administración pública. El testimonio de Mariano Macri había sido pedido por el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade.

Pero ahora Mariano Macri, que fue fuente de ese libro donde se decía que hubo irregularidades, afirmó que no sabe nada de esos negocios.