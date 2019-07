Quién es Mario Pereyra, el locutor que se peleó con Alberto Fernández

El locutor tuvo una pelea con el precandidato presidencial Alberto Fernández

Mario Pereyra es locutor, nació hace 75 años en San Juan, pero es como el fernet, el cuarteto, los alfajores de fruta, el Reloj Cucú y clásico de fútbol entre Belgrano y Talleres. Bien cordobés.

Como Marcelo Hugo Tinelli, suelen presentarlo por su nombre completo: Mario Pedro Pereyra. Como Mirtha Legrand, anunció su retiro varias veces, pero desde el 10 de diciembre de 1984 sigue al aire del programa Juntos, que conduce de lunes a viernes de 8 a 14 en la radio Cadena 3, AM 700 y FM 106.9.

No existe cordobés que no haya escuchado su voz al subirse a un taxi o al pasar por un puesto de revistas. Las cargadas de sus oyentes cuando Talleres pierde un partido y los chistes sin tonada son un clásico de su programa.

Marito -como le dicen todos- arrancó su programa esta mañana dando los buenos días a los giros, tan efusivo como siempre.

Y ese mismo tono, pero ya no de alegría sino de enojo, mantuvo durante la entrevista que le hizo junto a su inseparable compañero Rony Vargas al precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.

"¿Cómo usted se une a un sector que tiene un vicepresidente [por Amado Boudou] que está preso, condenado. Que tiene a una mujer [por Cristina Kirchner] con 13 causas. Y que tiene a Ministros que están detenidos por causas de corrupción?", le llegó a preguntar.

El exjefe de Gabinete de los Kirchner, incómodo y cruzado de brazos, solo atinó a contestarle: "Usted está hablando como opositor y lo entiendo, pero lamentablemente tergiversa todo".

Mario Pereyra dice que no es periodista. Pero todos los dirigentes políticos del país quieren pasar a tomar un café con él cuando llegan a Córdoba. "Desde hace más de tres décadas es muy popular e influyente", dice un colega que lo conoce bien.

Las entrevistas polémicas de Marito no son una novedad. Supo tener discusiones al aire con Daniel Scioli en el 2015 e incluso el año pasado cuestionó duramente la gestión de Mauricio Macri, con quién trabó una buena relación tras su asunción.

"Hay un enorme porcentaje de argentinos que no cree que están haciendo las cosas bien. Y están las elecciones mañana. Y, si perdés las elecciones, toda esta angustia que estamos pasando se va a perder. ¿Cómo hacemos para decirle a esa gente que aguante? ¡La gente no aguanta, Mauricio! ¡Vas a perder las elecciones, y ahí se pierde todo este trabajo!", le dijo Pereyra.

Los compañeros de trabajo describen a Pereyra como un "enfermo de su laburo". Además de conducir la primera mañana, él es uno de los propietarios y productor artístico de la cadena de medios.

"Marito termina su programa, se va a su casa, pero vuelve a las 19 y se queda hasta después de las 22", dicen.

En octubre del año 2016, Pereyra fue elegido como la Personalidad mas Influyente del año por la revista Punto a Punto. "Muchos creen que soy un esclavo de la radio y creen que no puedo hacer otra cosa. Yo llegué a la radio en silencio, y así me voy a ir", dijo después de recibir el premio.

En una entrevista al diario cordobés La Voz, Marito habló de su relación con la política. Contó que varias veces le propusieron ser candidato, pero que nunca aceparía una cargo público.

"Una vez el kirchnerismo me quiso comprar la radio por una muy buena plata. El directorio de la empresa me dijo que resuelva. Yo no acepté. Yo no acepto que me digan de qué tengo que hablar".