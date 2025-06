Martín Guzmán: “El camino elegido para atacar la inflación está incubando un problema severo para el futuro”

PARÍS – Martín Guzmán estuvo esta semana en la capital francesa para asistir al Foro del Club de París, donde los ministros de Economía y Finanzas de los países acreedores y otros, que no son miembros, como China y los organismos financieros internacionales discuten actualmente qué hacer con las situaciones críticas de deuda que padecen muchos Estados en el mundo. El exministro de Economía vino a presentar el llamado “Reporte del Jubileo”, comisionado por el papa Francisco y que, bajo la dirección del premio Nobel de la Economía Joseph Stiglitz y del mismo Guzmán, reunió una comisión de más de 30 expertos internacionales en economía y derecho. El informe fue presentado el viernes pasado en el Vaticano.

“Lo que marca ese estudio es que hay una severa crisis de deuda y de desarrollo en muchos países del mundo. En los últimos años se viene hablando de desafíos de la liquidez. ¿Cómo hacer para que los países que no pueden refinanciar sus deudas logren acceder al mercado del crédito? Las concepciones actuales han contribuido a dilatar la urgencia de abordar las verdaderas causas de las crisis. Y hoy, al presentar el reporte del Jubileo, se contribuye a aclarar qué es lo que está ocurriendo en el mundo y cuál es el camino de solución”, dijo Guzmán en entrevista con LA NACION.

En el diálogo descarta responder a los insultos que le dedicó el presidente Javier Milei el jueves, en un discurso en que recordó su papel como funcionario de Alberto Fernández.

-¿Fue definitivamente el papa Francisco quien dio impulso a este proyecto, que ustedes seguirán piloteando en conjunto con el Vaticano?

-Este es un tema que para el papa Francisco tenía una importancia fundamental. Porque hoy son más de 2000 millones de personas en el mundo que viven en países que están sufriendo una crisis de desarrollo, donde se gasta más en deuda que en educación o en salud. Es una agenda que hoy continúa bajo el liderazgo del papa León XIV y el trabajo de la Secretaría de Estado del Vaticano. Y que nosotros, conjuntamente con la Pontificia Academia de Ciencias Sociales en el Vaticano y la Universidad de Columbia estamos liderando desde el punto de vista técnico para poder ofrecer una propuesta de solución mucho más rápida que la que vivió América Latina en 1980, que tardó una década en resolver, y fue una verdadera tragedia para el desarrollo del continente. Hoy el continente más afectado es África, pero no es el único. Hay varios países de América Latina, el Caribe y Asia del Sur que están sufriendo esta problemática.

-¿Y ese comienzo de cambio tiene que empezar por dónde? ¿Por Naciones Unidas, por las instituciones financieras internacionales, por los Estados mismos?

-En varios lugares al mismo tiempo. Por el reconocimiento explícito de las Naciones Unidas, pero también de los grandes organismos financieros internacionales. Lugares como el FMI, el Banco Mundial… Creo que el Banco Mundial dentro de los organismos financieros es el que más contribuyó a cambiar la narrativa. Su economista jefe, Indermit Gill, ha tenido una posición de liderazgo muy fuerte en mostrar que este no es solamente un problema de liquidez transitorio, de falta de acceso al financiamiento de corto plazo, sino que es un problema real del desarrollo. En lugares como el Club de París y en los principales medios financieros del mundo, como el Financial Times o The Economist, deberían darle suficiente reconocimiento y espacio a la verdadera situación que viven estos países para que no se pueda simplemente imponer la idea de que acá no está pasando nada en términos de crisis de deuda del desarrollo. En última instancia lo que esta crisis muestra es una crisis del sistema. Si no hubiese una crisis del sistema no serían tan recurrentes las crisis de deuda soberana. Entonces hay dos dimensiones para atacar el problema: una es el corto plazo, pero otra es la estructura del sistema financiero global. Y el Reporte del Jubileo también hace una serie de propuestas para modificar las características estructurales del sistema para que esto no esté pasando tan recurrentemente.

-La Iglesia ha tomado este tema como una cuestión central para el año del Jubileo. Pero esta no es la primera vez que lo hace. En el 2000 ya había logrado que se condonaran unos 100.000 millones de dólares en deuda.

-Pero ahora es diferente. Porque el problema no es solo de los países pobres, es también de los países de ingresos medios, y las características del endeudamiento son diferentes, el grupo de acreedores es diferente. Antes era deuda gobierno a gobierno. La condonación en 2000 sirvió mucho en ese momento. Pero después del 2008 empezaron a crecer las deudas otra vez. Y principalmente con el sector privado internacional. Y con los acreedores bilaterales nuevos, que no eran parte del mundo financiero. Por eso hoy hace falta una iniciativa internacional nueva, pero con características distintas. La iglesia la está empujando. Pero tiene que tener características adaptadas a la situación actual y el mundo financiero actual.

-¿Estuvo con el papa Francisco, cuando les encargó este proyecto?

-Sí, sí, totalmente, varias veces en los últimos años. Y, bueno, un contacto que nos dio muchísima motivación, nos movió a realizar todo este trabajo.

Martín Guzmán, con el papa Francisco, en 2024

-¿Fue él quien los llamó?

-Fue en junio del año pasado, cuando hizo un discurso en una reunión en el Vaticano sobre las deudas, y lo que estaba pasando en el mundo. Francisco estaba muy preocupado por entonces e hizo lo posible para que se creara esa comisión. Desde entonces seguimos hablando. Lo vi a principios de diciembre, cuando tuvimos un muy buen encuentro en Santa Marta. En febrero de este año, estábamos yendo a verlo el día anterior a su internación y, aunque ya se sentía mal, me mandó una carta escrita a mano donde aseguró que estaba muy feliz con el trabajo que estábamos llevando adelante, y que lamentablemente ese día no iba a poder estar con nosotros porque tenía una bronquitis que casi no lo dejaba respirar. Por eso es posible decir que el Reporte del Jubileo es parte de su legado para el mundo. Aunque obviamente, el trabajo sigue con el papa León XIV.

-Ya que hablamos de la deuda, quisiera saber si su salida del gobierno de Alberto Fernández fue muy dolorosa. ¿Qué le dejó esa experiencia a nivel personal?

-Yo creo que fue una experiencia importantísima y muy valiosa, porque eran situaciones extremadamente complejas. Argentina tenía una crisis de deuda muy profunda y esas situaciones tienen enorme impacto. Lo que se haga tiene un enorme impacto para la organización de una sociedad donde viven millones de personas. Yo nací en la Argentina de 1982 y mis primeros recuerdos son los de la hiperinflación. Después me preparé toda la vida para dedicarme a la Argentina, así que esa experiencia fue obviamente muy especial. Se reestructuró la deuda en 2020. De hecho eso significó que los pagos de intereses sean más bajos que en todos los países del continente. Y creo que eso ayudó mucho. Pero la situación fue muy compleja porque, en ese momento, el país no tenía créditos y fue afectado por una pandemia como todo el mundo. La diferencia era que el resto del mundo sí tenía acceso al crédito. Eso hizo la situación mucho más difícil. Pero, en 2021, el país se estaba recuperando. Todos los indicadores económicos y sociales mejoraban, excepto la inflación que se mantuvo igual. Sabíamos muy bien que sería difícil bajarla rápidamente por el hecho de que hubo que recurrir mucho al financiamiento monetario. Pero no nos olvidemos que la inflación fue del 50,9% el último año de mi ministerio, en 2021, cuando había sido 53,8% en el 2019. Es decir, no había subido. Estaba más o menos en niveles parecidos. La tasa de desempleo había bajado significativamente, estaba reduciéndose la pobreza… Lamentablemente no hubo una visión común en el Frente del Todos para temas clave para el manejo de la economía, comenzando por el tema fiscal, aunque no únicamente.

¿Se refiere a divisiones dentro del gobierno?

-Sí, dentro del gobierno y del Frente. Fue imposible poder llevar la política económica adelante. Lo intenté por varios meses, hasta que fue imposible continuar. Fue el momento más doloroso. El momento de mayor dolor fue cuando perdimos completamente la esperanza de hacer algo y llevar adelante al país. Continuar hubiera sido una irresponsabilidad. El dirigente tiene que actuar en función de los intereses públicos. Ojalá que en el futuro se pueda construir una posibilidad de ayudar al país como se merece. Yo soy muy optimista sobre lo que puede lograr Argentina en el transcurso de la historia y de las próximas décadas.

-¿Usted podría haber hecho o querido hacer lo que está haciendo Javier Milei con la Argentina?

-No. Hay cosas que me parecen bien y cosas que me parecen mal. De lo que me parece que suma retengo el hecho de que haber definido la inflación —en las circunstancias en las que asumió el actual gobierno de Milei, que son diferentes a las que condicionaron al gobierno de Fernández—, como el principal objetivo de la política económica, fue adecuado. Y haber logrado afianzar la idea de que es fundamental ordenar las finanzas públicas en un contexto en el cual el país tiene un crédito débil y una moneda débil, también me parece algo positivo. También creo que hoy el debate sobre el rol de la sostenibilidad fiscal para la estabilidad macroeconómica y para las perspectivas de desarrollo es distinto del que se tenía hace unos años.

—Sin embargo…

-Sin embargo, creo que la forma en que lo hizo provocó un daño productivo significativo y que va a generar un daño social que se está viendo cada vez más, la forma en que se dio el ajuste de las cuentas públicas. Del lado monetario también me parece que es de resaltar cómo el gobierno y el Banco Central lograron coordinadamente bajar las tasas de interés, que es una necesidad tanto para la estabilidad macroeconómica como para poder aspirar a que el sistema financiero tenga un rol de intermediario entre los ahorros de la sociedad y la inversión en el país. Eso creo que ayuda, y ayuda a bajar la inflación. Pero, al mismo tiempo, se eligió un camino para atacar la inflación que fue teniendo distintas etapas pero que recurre nuevamente, por lo que es la política cambiaria, a endeudamientos externos que van a generar un daño profundo en la Argentina, como fue el nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional.

-Pero el presidente afirma que eso no es deuda…

-Eso es falso. Eso es un aumento de la deuda pública neta del sector público consolidado ­—de la suma del gobierno más Banco Central—, al mismo tiempo que aumentan las reservas del Banco Central. Ahora, si se empiezan a gastar esas reservas, queda la deuda y no quedan las reservas. Mientras están las reservas, se tienen una deuda por la cual se paga un interés más alto que aquel que devengan las reservas. Esa es la realidad y no hay vuelta. Diga lo que diga quien sea. Y también se están haciendo un conjunto de operaciones para alquilar reservas —como lo llaman ahora en el gobierno—, que también son un aumento de la deuda. Por ahora están ahí las reservas. Pero es muy probable que todo eso se termine gastando, como siempre pasa en Argentina. Sobre todo dado a que, como hoy el tipo de cambio se ubica en el valor que se ubica por la percepción de todos los participantes del mercado, de todos nosotros, de que si llegase a alcanzar un techo, está ese dinero del FMI y esas otras reservas alquiladas para intervenir. Si no estuviese ese anuncio de que la deuda se puede gastar, hoy el tipo de cambio no estaría en el valor que está. Todo este esquema macroeconómico, así como ha sido por un lado efectivo en una dinámica de cortos plazos para atacar la inflación —y obviamente que bajar la inflación es algo que beneficia a la sociedad—, también está generando una serie de daños en el sistema productivo y en la estabilidad futura. En resumen, no resuelve estructuralmente la enfermedad argentina.

Martín Guzmán, en el Vaticano

-Pero lo que el gobierno puede responder es, bueno, la inflación terminó en 211% en el 2023…

-Eso es cierto, claramente es así. Pero yo creo que las cosas se pueden hacer distinto. Claramente, no se logró afianzar el esquema que creo deseable para la Argentina en los años previos, pero bueno, no se pudo hacer. En todo caso, ahora se está incubando un problema que yo considero severo hacia el futuro.

-El gobierno afirma que disminuye desempleo. ¿Qué piensa el exministro Guzmán?

-Los datos fueron publicados la semana pasada. El desempleo está aumentando y empezó a acelerarse la velocidad a la que aumenta. Durante el primer año no hubo un aumento del desempleo, pero ahora la tasa llegó a 7,8%. Y no solamente pasa eso, sino que está aumentando la tasa de la actividad. Lo que quiere decir que hay más gente buscando empleo. ¿Por qué pasa eso? Porque a mucha gente no le alcanzan los ingresos que genera. Entonces salen a buscar más empleo otras personas de la misma familia.

-¿Dónde se genera ese empleo?

-Principalmente en el sector informal de la economía. El empleo es autónomo, monotributista, cuentapropista de calidad más baja que aquel empleo que se destruye en el sector formal. Hemos visto una destrucción en el sector formal importante que termina en trabajos de peor calidad. Entonces la preocupación más notoria es la evolución del mercado de trabajo. Mientras por un lado baja la inflación y eso es popular, por el otro se deterioran las condiciones en el mercado de trabajo y eso es impopular. Pero es menos impopular que la popularidad que genera la baja de la inflación. Pero lo que está pasando en el mercado de trabajo es un reflejo de lo que está pasando con el sistema productivo argentino.

-¿Qué es?

-Que no se es capaz de transformar virtuosamente la situación del mercado laboral para el que vive de un trabajo en la Argentina. Para que tenga mejores oportunidades y por lo tanto tenga más esperanza. Por eso no creo que este esquema vaya a ser hegemónico bajo ningún punto de vista. Porque no están mejorando las condiciones de vida en el conjunto de la población.

-En algunos sectores mejoran.

-Mejoran en algunos, empeoran en otros. Lo que más ayuda a las perspectivas del gobierno es el hecho de mostrar que desde que asumió hasta ahora bajó la inflación significativamente. Pero la película muestra que el mercado de trabajo pone alertas importantes sobre lo que está pasando en Argentina.

-El Gobierno también dice que la pobreza disminuye. ¿Es realmente así?

-Yo confío en las estadísticas que publica el Indec y lo que hoy vemos es una tasa de pobreza que está un poco por debajo de la tasa de pobreza con la que empezó el gobierno. Y está un poco por encima de la tasa que la Argentina tenía en junio, en el segundo trimestre del 2022. Esa es la realidad. Pero, bueno, la vara quedó baja por lo alto que fue el nivel de pobreza a finales de 2023. Hay tres cuestiones a remarcar aquí. Primero que la reducción de la inflación baja la pobreza, porque la pobreza es profundamente regresiva y afecta principalmente a los sectores con menos capacidad de protegerse financieramente de la inflación. Segundo que, así como el gobierno ajustó inversiones que son muy importantes para atacar los factores estructurales de la pobreza, no recortó en políticas sociales claves como la asignación universal por hijo. Por el contrario, las aumentó en términos reales. Esta no es una derecha convencional, estándar. Hay que tomarla de otra manera. Pero, como digo, hay otros factores en donde el Gobierno hizo ajustes que va a atentar contra el proceso de reducción estructural de la pobreza. Y además, se está usando la deuda externa como un ancla para atacar la inflación. Pero esos problemas después vuelven como un boomerang. Por eso no veo un camino de prosperidad para la Argentina. Lo que se ve hoy son ciertos niveles de estabilidad sin prosperidad y la acumulación de otros problemas que eventualmente van a impedir que el país pueda afianzarse en una senda de reducción sostenida de la pobreza. Para eso hace falta otra cosa.

-¿Cómo explica usted que tantos economistas, incluso tantos gobiernos ultraliberales estén fascinados con la acción del gobierno argentino? ¿Qué es lo que ven?

-Bueno, se ve poco desde afuera. A mí me toca estar muchas veces en foros internacionales, en discusiones con sectores públicos o sectores privados del mundo y se ve poco. Creo que hay una narrativa global muy de Twitter, muy de ciertos influencers hablando de la Argentina, eslóganes. Por ejemplo, el tema de la motosierra. Pero muchos se sorprendieron cuando Argentina fue al FMI. De hecho, hubo un intento de acallar esa situación, ya que el propio Fondo violó sus reglas al prestar. Entonces hubo un intento de disimular lo que estaba ocurriendo, pero es verdad que muchos me decían, “si las cosas estaban tan bien, ¿cómo es que Argentina está necesitando un nuevo préstamo del FMI?”. Eso empezó a mostrar que había otras cosas. Después, también pasó lo de $LIBRA, que tuvo muchísima difusión internacional porque fue algo bastante escandaloso.

Y que aún no terminó…

-No. Todavía no terminó sobre todo en Estados Unidos. Sin contar con la forma en que se dio el tuit del presidente que, además es un economista. Es muy difícil que los economistas no entendamos que detrás de eso hay un engaño y menos de alguien que ha hecho estudios por muchos años. Eso también llamó mucho la atención. Pero la narrativa que dominó en 2024 está cambiando este año por esa serie de eventos que acabo de mencionar.

-No hay duda de que Argentina necesita inversiones. Pero, en esto también, ¿cree usted que el gobierno está haciendo lo correcto con su política ultraliberal?

-Bueno, los únicos capitales que han llegado a Argentina por el momento fueron los del Fondo: un préstamo que, básicamente, fue un salvataje a un modelo económico que se estaba cayendo, que no había logrado generar las condiciones para una estabilidad duradera. Por eso el gobierno fue al Fondo. Fue al Fondo cuando comenzó una crisis, una corrida contra el tipo de cambio. De hecho, lo que se está viendo en la Argentina es una concentración de la propiedad y un cambio en empresas extranjeras que están vendiendo. Empresas argentinas tienen hoy la posibilidad de volver a comprar activos que estaban en manos de extranjeros, pero no hay un aumento de la inversión externa directa en la economía real

-¿Por qué?

-Porque no están dadas las condiciones para que así sea. Porque nadie cree que este gobierno haya estabilizado estructuralmente la economía. Lo que hay es algo más parecido a la “timba” por un lado —lo que se llama el carry trade—, y estos préstamos —como los REPO— a tasas de interés altas, de montos por ahora bajos, con periodos de pago cortos, y el dinero del Fondo Monetario Internacional. Y lo primero llega porque está lo segundo, es decir, todas estas operaciones financieras que está haciendo el Banco Central para tener más liquidez, más dólares en el corto plazo, existen porque todos miran que está el dinero del FMI ahí para repagar, de lo contrario, no estarían. Así que esa es la realidad. Por otra parte, algo que sigue, y el Reporte del Jubileo marca —y que creo que es importante para discutir en la Argentina—, es el rol de las regulaciones de la cuenta de capital.

-¿Qué quiere decir esto?

-¿Cómo se regulan los movimientos del capital entre Argentina y el resto del mundo? Los países que no adoptan ninguna regulación para desalentar a los capitales especulativos que entran y salen muy rápido, de corto plazo, lo que muchos llamamos “hot money”, dinero caliente. Los países en desarrollo suelen tener esos problemas. La mayoría de los países que hoy están en crisis padecieron esa situación. Argentina la padeció con el gobierno de Macri. Fueron los capitales que entraron a partir del 2016 y empezaron a irse de golpe en abril del 2018. Entonces, cuando el gobierno define cómo integrarse, va a tener que definir si va a querer hacer algo más parecido a lo que hizo el gobierno de Macri, que le terminó saliendo muy mal, o algo más parecido a lo que se hizo en las épocas de Roberto Lavagna, ministro de Economía, que terminó ayudando por varios años a que Argentina tenga mayor estabilidad cambiaria. Obviamente no alcanzan nunca las regulaciones, tiene que haber un esquema macroeconómico consistente, de lo contrario, nada es sostenible. Pero es una discusión muy importante que se tiene que dar en el seno del gobierno. Este gobierno arrancó de una manera y se movió rápidamente a otra…. Creo que van a tener que definir un esquema estructural. El Reporte del Jubileo busca, entre tantas otras cosas, reanimar el rol que tienen las regulaciones en la cuenta capital para desalentar a los capitales que no sirven y, por lo tanto, generar un ambiente más apropiado para que los países reciban inversiones de plazos medianos y largos, que sí contribuyen a la prosperidad y al desarrollo de un país.