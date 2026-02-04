Martín Guzmán cruzó al Gobierno por la postergación del nuevo índice de inflación: “No se tienen que entrometer”

En el marco de la decisión del Gobierno de aplicar la nueva fórmula del índice de Precios al Consumidor (IPC), el exministro de Economía Martín Guzmán lo acusó de “entrometerse en el trabajo” del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) y advirtió que el número del salario real es menor que el registrado actualmente. Además, apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y el titular de la cartera económica, Luis Caputo, a quienes tildó de querer evitar que el organismo “haga los cambios metodológicos que le toca hacer”.

“En los últimos años, la inflación de servicios fue más alta que la de bienes, sin embargo, el IPC, hoy, tiene una canasta de consumo que data del año 2004, cuando en la Argentina se consumía una fracción de bienes mucho mayor a la de la actualidad y una de servicios mucho menor”, comenzó su explicación en un video que compartió en sus redes sociales.

Acto seguido, Guzmán señaló que la encuesta de los datos de los hogares registra que el IPC nacional pondera 66,07% a los bienes y 33,93% a los servicios, mientras que en la ciudad de Buenos Aires impone un 41,41% de los bienes y 58,59% de los servicios.

En cualquier país que aspire al desarrollo económico, la integridad técnica de las estadísticas públicas debe ser una política de Estado.



Por eso, un ministro de Economía no debe interferir jamás en las decisiones metodológicas del INDEC.



En tanto, aclaró: “La canasta de consumos de Nación no es la misma que la de CABA, pero, si se reflejasen los reales componentes de la canasta de consumo, tendría que aumentar la participación de servicios. Y, como fue más alta en los últimos años, se vería en una mayor inflación acumulada para hacer el empalme de forma correcta con la situación actual y, por lo tanto, el salario real sería menor que el que efectivamente se ha registrado”.

En esta línea, cuestionó directamente al gobierno nacional y sostuvo que quiere evitar que “el Indec haga los cambios metodológicos que toca hacer” y, por lo tanto, “demoró la revisión del nuevo índice, que da algo parecido a un 50% y 50%”.

“El Presidente y el ministro de Economía no se tienen que entrometer con el trabajo técnico del instituto porque estadísticas de calidad y confiables son importantes para la política pública, entender como sociedad en dónde estamos parados y quedarnos tranquilos entre nosotros”, planteó.

Martín Guzmán apuntó contra el Gobierno por el Indec Elisabetta Piqué

Tal como informó LA NACION, las declaraciones de Guzmán se suman a las de otros economistas y exfuncionarios que indicaron que la demora en aplicar la nueva metodología es “desprolija” e “innecesaria”. Algunos, incluso, calificaron la medida como “un tiro en el pie” y “tonta y peligrosa”.

Uno de ellos fue el expresidente del Banco Nación Carlos Melconian, quien afirmó en diálogo con Radio Mitre: “Salvo que me esté perdiendo algo que no sé, una vez más el Gobierno comete el pecado de tener una infantería comunicacional y comunicar mal”. “S bien es cierto que los precios relativos todavía no terminaron de corregirse, lo que venía por delante era irrisorio”, destacó y añadió: “Han cometido un horror comunicacional y de crédito personal”.

El conflicto inició este lunes, cuando Marco Lavagna renunció a su cargo como titular del Indec y Caputo anunció la postergación de la nueva fórmula para el índice de precios al consumidor prevista para enero. Según indicaron fuentes a LA NACION, su salida tuvo que ver con la actualización del IPC, un dato híper sensible para el oficialismo.