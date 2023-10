escuchar

LA PLATA.- El exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires Martín Insaurralde firmó al menos cuatro decretos mientras estaba en Marbella, España, a miles de kilómetros de esta capital. Uno de las normativas firmadas a la distancia promueve a Javier Alonso, funcionario del ministerio de Seguridad que se interesó por el puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau durante sus días en prisión.

Pese al escándalo, los actos administrativos no serán impugnados por el gobierno de Axel Kicillof. “ No son ilegales ”, dijeron a LA NACION fuentes oficiales. “El exjefe de Gabinete estaba en funciones. El no haber estado en la ciudad no invalida los actos firmados”, afirmaron en la Casa de Gobierno bonaerense, mientras aún se sostiene la hipótesis de que Kicillof desconocía que Insaurrade estaba fuera del país de vacaciones.

La sospecha es que Inaurralde se llevó una computadora y con un token firmaba desde Europa. “La ley de firma digital no prevé ningún límite respecto al lugar donde se sitúa el firmante”, afirmaron en La Plata las fuentes oficiales.

Javier Alonso, número dos de la Seguridad bonaerense

Los decretos que llevan la estampa son al menos cuatro y todos tienen, además, la firma de Kicillof. El gobernador insiste a quien quiera escuchar que desconocía el viaje de su exjefe de Gabinete, que firmaba entonces por vía remota, según la hipótesis que maneja ahora el Gobierno.

El primero de los decretos es con fecha del 18 de septiembre y corresponde a la designación de 17 investigadores en la Comisión de Investigadores Científicas. Lleva la firma de Insaurralde con la del ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Augusto Costa.

El segundo, con fecha del 19 de septiembre, designa a Eduardo Javier Alonso, Leandro María Sarlo, Carlos Lisandro Pellegrini, Pablo Leonardo Urquiza, Matías Ezequiel Van Kemenade, Hernán Vidal Escudero, Patricia Margarita Ferrante; Héctor Shalom; Ignacio Javier Hernaiz; como representantes “ad honorem” en el Consejo Directivo del Instituto Universitario Policial provincial Juan Vucetich. El decreto lleva la firma del ministro de Seguridad, Sergio Berni; de Insaurralde y de Kicillof.

Martín Insauralde, Andrés Watson y Sergio Berni

El instituto Universitario Policial Provincial tiene un órgano superior directivo cuyos miembros son “representantes de la comunidad académica con reconocida trayectoria en Derechos Humanos, Seguridad, Políticas Públicas u otras temáticas”, la designación es ad honorem, pero tendrán posibilidad de cobrar horas cátedras por ser un instituto universitario.

Hay dos decretos más del 20 de septiembre que detalla la política remunerativa y el régimen escalafonario del personal del Hipódromo de La Plata.

El últimos es con fecha del 20 de septiembre y corresponde al traspaso del Instituto de la Vivienda al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Social con la asignación de gasto correspondiente – donde Insaurralde firma junto a Kicillof y al ministro de Hábitat y Desarrollo Humano, Agustín Simeone.

Insaurralde y su nueva pareja en un yate por Marbella

Entre todos estos decretos, hay uno que se destaca: el que designa a Alonso, actual subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional, en el consejo directivo del Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich.

¿Porque llama la atención este decreto? Porque Alonso se interesó sobre la detención de Julio Chocolate Rigau, justo unos días antes de esta designación, según una investigación realizada por LA NACION.

Consultado por LA NACION, Alonso primero negó haberse “interesado” por Rigau, pero luego modificó su versión. “A ver, ¿qué significa ‘interesarse’?”, planteó. “Sí puedo decirle que me contactó la familia, muy preocupada por su situación y yo consulté cuál eran las condiciones de alojamiento en la comisaría [2° de La Plata], dada la precariedad de la infraestructura policial”.

Alonso sí precisó, por el contrario, que no conocía a Rigau al momento de su detención, lo que confirmaron otras fuentes a LA NACION. Y negó haber recibido una orden superior, ya fuera de Berni o de otro funcionario o político, para que se moviera a favor del empleado de la Legislatura bonaerense detenido. “No fue así, pero de verdad no recuerdo quién se contactó conmigo”, insistió.

Tras esta intervención Alonso fue designado por Berni, Kicillof e Insaurralde – desde España- en un consejo consultivo universitario de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Lo notable es que los cuatro decretos fueron firmados en conjunto por Kicillof e Insaurralde. Legisladores de la oposición ya piden que queden sin efecto las designaciones.

