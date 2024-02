escuchar

Luego de que el presidente Javier Milei acusara a un grupo de gobernadores por el fracaso de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, el titular del ejecutivo provincial de Córdoba, Martín Llaryora, consideró que los dichos de Milei fueron “injustos”. “Falta que el Presidente le pegue al Chapulín Colorado y ya no queda nadie en la Argentina. No tengo nada que ver con la caída de la ley”, afirmó en declaraciones a LN+.

De la misma manera, en la entrevista con Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, Llaryora cuestionó “el tema del insulto constante” por parte del líder de La Libertad Avanza (LLA) hacia los sectores de la oposición y las referencias “a la traición” que utiliza para hablar de quienes no coinciden con su visión política.

“Espero que nos veamos personalmente y me explique en la cara. No tengo ningún acuerdo con él. Los legisladores le han votado el acuerdo en general y hubo discusiones en algunos artículos”, manifestó en alusión a la votación en particular de la ley ómnibus, que volvió a comisión luego del rechazo de muchos puntos que el oficialismo consideraba centrales.

En claro rechazo a las expresiones de Milei, el dirigente del peronismo cordobés estimó necesario que el Presidente “pida disculpas personales” y recordó cuando “el kirchnerismo hacía la lista de los periodistas traidores”. “Ahora ya es la lista de los políticos traidores, había de distintos partidos. Esas listas negras causaron muchos problemas. Ahora hubo [listas] de periodistas en Córdoba y hasta de cantantes”, ejemplificó.

En esa línea, el mandatario provincial se refirió a la quita de subsidios al transporte público y puso en duda que el titular del Ejecutivo nacional haya tomado en consideración lo que esa medida significa para los ciudadanos. “Estamos en momento muy difíciles. ¿Toma dimensión el Presidente de cómo estaban los argentinos, de lo que va a pasar con el aumento del boleto? En el interior mucho más que en al AMBA”, remarcó.

En medio de un escenario económico complicado, Llaryora afirmó que “el ajuste es tremendo”, definió al panorama actual como “muy difícil” y reparó en la necesidad de una convocatoria de parte de las autoridades nacionales para tratar de resolver la situación.

“¿Si estamos para acompañar, por qué no nos convoca? Tenemos miles de ideas pero tiene que convocar. En un país que está yendo a una de sus peores crisis, ¿no necesita el Presidente que nos reunamos? Si la crisis se agrava es cada vez peor”, reflexionó.

Por otra parte, luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmara que el Gobierno no enviará a las provincias los fondos que adeuda y que se destinan al pago del incentivo docente y los programas educativos, Llaryora se mostró con expectativas de que las clases inicien en el territorio que gobierna pese al conflicto a nivel nacional.

“Espero que empiecen, estoy en una negociación salarial. De diez gremios ya aceptaron nueve. Si la Nación corta el incentivo docente, que es una conquista después de una gran pelea. ¿Se puede creer que un país sale adelante recortando en la educación? Tenemos que sentarnos, coordinar y consensuar porque esto recién empieza”, evaluó.

En tanto, el sucesor de Juan Schiaretti habló del presente de su administración y aseguró que llevó adelante “una reducción en el gobierno cordobés” y puso como ejemplo la eliminación del Ministerio de la Mujer y la reformulación de la escala salarial de los empleados públicos. En cuanto a los planteos en torno al financiamiento de los festivales provinciales, destacó que ese tipo de eventos constituye “ejes que acompañan y llevan al turismo”.

“Si no entendemos que son los puestos de trabajo del arte y la cultura, no entendemos a dónde va el mundo. Es un nuevo paradigma. Nosotros promocionamos la llegada de espectáculos y festivales para que sea la excusa de que la gente vaya, alquile un hotel, coma y promueva una economía que, si no, está parada”, expresó.