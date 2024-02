escuchar

“Para sacar una mala ley, prefiero retirarla”. La frase adjudicada al presidente Javier Milei semanas atrás en su despacho de Casa Rosada y repetida por su círculo de confianza a lo largo de los últimos días, se volvió una realidad este martes. Fue cuando el Gobierno decidió levantar la sesión y dejar que el proyecto vuelva a comisión, donde comenzó su recorrido hace unos 40 días.

Quienes conocen desde hace tiempo al mandatario aseguran que “funciona perfecto bajo presión”, por eso, pese al cimbronazo, internamente a nadie pareció terminar de sorprenderle la decisión, ni sus posibles consecuencias. Así como también daban por descontado que, pese al escenario complejo, el mandatario “tiene un plan B” .

En ese escenario había quienes no descartaban desde la posibilidad desde un llamado a consultar popular o daban por descontados gobernar a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU). “A Javier lo eligieron para gobernar; no se va a quedar mirando lo que hace el Congreso”, decían fuentes libertarias. Sobre esas posibilidades se explayó incluso su ministro del Interior, Guillermo Francos, negociador por el Ejecutivo de los fallidos diálogos los gobernadores.

Cerca de Milei aseguraban que el desenlace del Congreso “no sorprendió para nada” , en referencia a la reacción de la oposición dialoguista y de varios gobernadores, a quienes miran cada vez con mayor desconfianza.

“Desde el comienzo de la negociación nos venían corriendo el arco”, decían en una metáfora futbolera. “Ellos profesan la lógica del toma y daca, nosotros no”, completaban desde hace tiempo. Con esa lógica, en la Casa Rosada insistían desde hace semanas en que ellos no dejarían que los cambios “tocaran el espíritu” de la ley. Este martes creyeron ver ese límite y desencadenó la decisión del presidente a más de 12 mil kilómetros de distancia.

Poco después de lo sucedido, Milei no dudó en apuntar de lleno a la “casta” a través de su cuenta de la red social X . “LA CASTA CONTRA EL PUEBLO La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar. Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país. Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué. Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país”.

LA CASTA CONTRA EL PUEBLO



La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas.



Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar.



Nuestro programa… — Javier Milei (@JMilei) February 6, 2024

Poco antes había habido un comunicado de La Libertad Avanza (LLA): “La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión. #LaCastaContraElPueblo”. Después uno de la Oficina del Presidente que apuntó de lleno a los mandatarios provinciales: “Este martes, los gobernadores tomaron la decisión de destruir la ‘Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos’ artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina”

La bronca, fundamentalmente, estaba puesta en los últimos días en el papel de los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, aunque en las últimas horas pareció centrarse más en la primera de las dos.

Este martes, Francos también desmintió a los gobernadores que insistían en que una semana atrás había hablado sobre la posible coparticipación del impuesto PAIS, lo que comenzó a ser un foco de conflicto desde el lunes 29, tras una reunión en el CFI. Ese puente con la oposición pareció quedar prácticamente quemado. Entre apuntados y ofendidos, la relación quedó dañada.

En los planes del ministro, pese a la hecatombe, de momento sigue estando viajar el jueves por la noche rumbo a Roma, para sumarse a la segunda parte de la gira de Javier Milei. Tiene vuelo reservado junto a su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, todo indica que viajará, aunque el escenario es diametralmente dispuesto al que se imaginaba tan solo unas horas antes, cuando la única duda pasaba por si para entonces ya estaría aprobada la ley en la Cámara Baja.

Temas La Libertad Avanza