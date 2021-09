Martín Lousteau cerró la campaña de la UCR junto con Martín Tetaz

El economista y precandidato a diputado nacional Martín Tetaz cerró su campaña a una semana de las PASO en la Plaza Houssay, en un acto que compartió con el senador porteño Martín Lousteau y la presidenta de la UCR porteña, Mariela Coletta, en medio de una nutrida concurrencia juvenil del radicalismo.

“Nos quisieron hacer creer que la juventud argentina era de La Cámpora y después que era liberal, pero acá queda claro que la juventud es radical”, dijo Tetaz en el tramo final de la campaña para las elecciones primarias, y sostuvo que “el único motor de movilidad social sigue siendo la educación pública”.

El acto de la UCR se dio por separado del que encabezaron Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal esta mañana en el Parque Las Heras, en el que llamaron a confrontar y “poner un límite al kirchnerismo " en las urnas.

Tanto Lousteau como Tetaz retomaron el slogan de campaña del Frente de Todos, La vida que queremos, para refutar el discurso del oficialismo y cuestionar la gestión.

“Quiero tomar el desafío del slogan que usa el kirchnerismo, la vida que queremos”, dijo Lousteau, y continuó: “Cuando votamos empezamos a trabajar colectivamente en la vida que realmente queremos, porque la vida que queremos tiene decencia y no tiene corrupción, la vida que queremos no tiene fiestas clandestinas, la vida que queremos no tiene excusas. ¿O alguna vez escucharon a Alfonsín decir ‘es que me tocó la dictadura’? La vida que nosotros realmente queremos no tiene decadencia, es más rica, plena y mejor que la nos quieren vender”.

“Esta es una demostración de energía colectiva para cambiar la Argentina”, sostuvo Lousteau y dijo “no paro de recibir comentarios de la potencia y la capacidad de Tetaz en esta campaña”.

Tras las repetidas muestras de apoyo a los candidatos radicales de distintos puntos del país, y mientras busca posicionarse como líder del radicalismo, Lousteau dijo: “Mientras el Presidente dictaba normas que él incumplía, los intendentes pusieron el lomo para enfrentar la pandemia y son centenares de intendentes que abrazan está evolución del radicalismo a lo ancho y largo del país, un radicalismo que deja el complejo de minoría”.

También hubo una alusión en el acto al episodio ocurrido con la docente bonaerense que le gritó a un alumno por cuestionar al Gobierno y a las posteriores declaraciones del Presidente, cuando Tetaz dijo que “no hay posibilidad de adoctrinar a un pueblo que quiere pensar, porque es incompatible un Estado que te diga lo que tenés que pensar con una sociedad que quiere pensar”.

