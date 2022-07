Martín Lousteau: “Hay una minima posibilidad de hiperinflación”

El senador Martín Lousteau se refirió a la situación económica que atraviesa la Argentina . Habló sobre la posibilidad de vivir otra “hiperinflación”, la llegada de Silvina Batakis al ministerio de Economía, la falta de “orden político” en el oficialismo y cómo se ve deteriorada la institucionalidad y la imagen del presidente Alberto Fernandez por los comentarios de Cristina Kirchner.

“En la Argentina vivimos como en El dia de la marmota”, dijo Lousteau en referencia a la película de Bill Murray donde el protagonista se despierta todos los días el mismo día durante una entrevista en Radio Mitre. “Esta crisis tiene sabor a otras crisis, pero también hay diferencias” y por eso “no debería haber hiperinflación porque las condiciones internacionales son infinitamente mejores en comparación”, resaltó. “Hay hiper cuando colapsa en el día a día, pero ahora nos preocupamos mes a mes”. Sin embargo, relató que las condiciones para que se dispare la inflación son muy parecidas a las actuales: “Venir con una alta inflación, que se genere una devaluación y que colapse el poder político.” Confirmó que si bien no hay muchas posibilidades siempre “hay una mínima chance, que ojalá no se dé”.

El referente radical ahondó en sus críticas a la gestión de Alberto Fernández y remarcó que “esta pelea de poder lo único que genera es angustia, desesperanza y frustración”. Argumentó que el peronismo tiene dos formas de gobernar: “En una se le hace caso al líder y aunque se equivoque nadie le dice nada y la otra es una pelea visceral con la gente que paga el costo de las diferencias internas en el partido”.

"Es el diseño de gobierno de ella (Cristina Kirchner) desde que eligió al Presidente" Martín Losuteau

Explicó que el Gobierno “no se dedicó a ver como hacia un mejor Estado y como corregía problemas que tiene la Argentina hace rato y no tuvo una agenda clara por las disputas internas”. Insistió en que “no hay rumbo” y que solo “hay desorientación”.

La llegada de Batakis a Economía

Sobre este punto se refirió al cambio de ministro de economía y opinó sobre la designación de Silvina Batakis al frente del ministerio de Hacienda. ”Es una funcionaria de carrera que conoce mucho el orden provincial y con una cabeza de orden fiscal”. Se cuestionó sin embargo, si se modificó algo con el cambio de nombre.

Martín Lousteau confirmó su intención de suceder al Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodriguez Larreta en las elecciones de 2023. Evolución

“Dicen que el programa no es distinto al que seguía (Martín) Guzmán, y si no es distinto ¿qué cambia con su designación? ¿tiene más peso político?”, preguntó Lousteau. “Lo que hay es un cambio de orientación política y se podría decir que a Cristina (Kirchner) no le gustaba Guzmán y quizás se sienta más cómoda con Batakis”.

Indagó que en términos de volumen propio o capacidad técnica “no hay diferencias con Guzmán”. “Más que como un cambio de dirección o intérprete de la música lo veo como un cambio de esa música que se va a radicalizar de forma más extrema y más afín a lo que Cristina quiere”, comentó el referente de Juntos que ya confirmó su candidatura como sucesor de Horacio Larreta en la Ciudad.

La falta de poder de Alberto Fernández

Firme con las críticas hacia el oficialismo, Lousteau afirmó que “tenemos un presidente que no puede tomar decisiones por defecto de fórmula, porque lo eligió Cristina”. Dijo que si bien la democracia te puede dar el mejor candidato que hay, “otras veces o no”, pero “lo que sabemos es que el Presidente tiene la legitimidad del voto, pero acá no pasó: Cristina le sacó los resortes necesarios para tomar decisiones”. E insistió: “Es el gobierno de Cristina”, porque “si vemos que de tanto de manera pública como privada -en referencia a los mensajes fltrados la última semana- critica al presidente, o funcionarios oficialista son capaces de decir cualquier cosa estamos en riesgo, porque se erosiona la institucionalidad y la figura del Presidente”.